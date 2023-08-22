«Торино» пытается купить Миранчука, «Аталанта» хочет 12 млн евро (TMW)

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Торино» пытается подписать Алексея Миранчука из «Аталанты».

Туринский клуб хочет пригласить футболиста в группу атаки, и кандидатура 27-летнего хавбека сборной России – одна из первых для усиления.

Как сообщает TMW, в последние часы «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по поводу Миранчука, который провел прошлый сезон в составе «быков» на правах аренды.

Однако между позициями клубов по-прежнему есть ощутимая дистанция в плане. «Торино» не хочет тратить на Алексея изначально согласованные перед арендой 12 млн евро, а клуб из Бергамо не планирует снижать требования.

Стороны могли бы сойтись на сумме в 10 миллионов при включении бонусов и процента от перепродажи.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А. Его контракт с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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29 комментариев

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Denverec
Не угадал конечно Леха с клубом, но и Аталанта сейчас ведёт себя некрасиво. И шансов не дают и ценник выставили не подъемный.
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Bobby Shmonka
Атланте он явно не нужен,вообще там странная команда и специфический тренер,состав постоянно меняется,особенно в атаке.Миранчук такой игрок ,ему необходимо постоянное доверие тренера и место в основе.
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Tun
За год контракта без паспорта ес можно и скидку сделать
+13
0
+13
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tolobas
Судя по вчерашней отстойнейшей игре Торино в атаке, Миранчук им крайне необходим
+10
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ApXuMaHqPuT
Ответ VanyaVanya063
Это конечно прекрасно , но Торино как и Аталанта по стилю не команды Миранчука.(имею ввиду огромный прессинг)
А какая команда его по стилю, мне вот интересно?
Играть на чистых мячах в Европе сейчас не принято.
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Андрей Рам.
Да, было бы отлично, в Торино Миранчук очень хорошо играл и был креативным игроком
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arsenal.ave
Ответ Bobby Shmonka
Атланте он явно не нужен,вообще там странная команда и специфический тренер,состав постоянно меняется,особенно в атаке.Миранчук такой игрок ,ему необходимо постоянное доверие тренера и место в основе.
То есть другими словами бесхребетный, вы хотели сказать, верно? Здесь профессиональный футбол и запредельная конкуренция, пусть заслуживает доверие тренера и места в основе
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RAMIK
Ответ VanyaVanya063
Это конечно прекрасно , но Торино как и Аталанта по стилю не команды Миранчука.(имею ввиду огромный прессинг)
В торино он выделялся все равно. В италии мало команд,которые прям под него. Ему идеально было бы в Испании или Германии.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну вы там в Торино издеваетесь что ли? Только отписался от вас
+3
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VanyaVanya063
Это конечно прекрасно , но Торино как и Аталанта по стилю не команды Миранчука.(имею ввиду огромный прессинг)
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Сергей Молодых
Ответ Алексей Виноградов
а в Зенит Лёша не хочет случайно? там местечко освободилось. ;-)
Лёша может и хочет, но на кой он Зениту нужен?
+1
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Игорь Новиков
Ему бы в Сосьедад к Захаряну)
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Алексей Виноградов
а в Зенит Лёша не хочет случайно?
там местечко освободилось. ;-)
+1
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kk.abb
Его и за то 7 не факт, что Торино потянет.
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kutavlik
Аталанта и сама не ам, и другим не дам....Никто не купит его за такие деньги...Столько же Гозенс стоил для Униона...А где Гозенс и где Миранчук....
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гилберт
Фикс прайс.
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Balt
Ох это было бы классно. В Аталанте очевидно делать уже нечего. Гасперини по ходу его вообще в составе не видит.
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Герман Ткаченко
Он стоит этих денег.
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Гоп-стоп
Уйдет под конец окна скорее всего.
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AmanEsen
Ответ ApXuMaHqPuT
А какая команда его по стилю, мне вот интересно? Играть на чистых мячах в Европе сейчас не принято.
К Де Дзерби ему надо, там даже Лаллана к месту смотрится
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Давид Agabekyan
Ответ Tun
За год контракта без паспорта ес можно и скидку сделать
Так купили за 15. Вот и скидка
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holdenkolfielddd
Было бы славно
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Valery Fan
12 лямов кажутся пшиком на фоне саудовских трансферов и зарплат) но это до сих пор хорошая сумма
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