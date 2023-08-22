«Торино» пытается купить Миранчука, «Аталанта» хочет 12 млн евро (TMW)
«Торино» пытается подписать Алексея Миранчука из «Аталанты».
Туринский клуб хочет пригласить футболиста в группу атаки, и кандидатура 27-летнего хавбека сборной России – одна из первых для усиления.
Как сообщает TMW, в последние часы «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по поводу Миранчука, который провел прошлый сезон в составе «быков» на правах аренды.
Однако между позициями клубов по-прежнему есть ощутимая дистанция в плане. «Торино» не хочет тратить на Алексея изначально согласованные перед арендой 12 млн евро, а клуб из Бергамо не планирует снижать требования.
Стороны могли бы сойтись на сумме в 10 миллионов при включении бонусов и процента от перепродажи.
В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А. Его контракт с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.
Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»
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Играть на чистых мячах в Европе сейчас не принято.
там местечко освободилось. ;-)