«Торино» пытается купить Миранчука, «Аталанта» хочет 12 млн евро (TMW)

«Торино» пытается подписать Алексея Миранчука из «Аталанты».

Туринский клуб хочет пригласить футболиста в группу атаки, и кандидатура 27-летнего хавбека сборной России – одна из первых для усиления.

Как сообщает TMW, в последние часы «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по поводу , который провел прошлый сезон в составе «быков» на правах аренды.

Однако между позициями клубов по-прежнему есть ощутимая дистанция в плане. «Торино» не хочет тратить на Алексея изначально согласованные перед арендой 12 млн евро, а клуб из Бергамо не планирует снижать требования.

Стороны могли бы сойтись на сумме в 10 миллионов при включении бонусов и процента от перепродажи.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А. Его контракт с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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