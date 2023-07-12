Купить Миранчука за 5-6 млн евро готовы «Торино» и «Верона». «Аталанта» хочет 8-9 (Metaratings)

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Верона Алексей Миранчук Футбол

«Аталанта» хочет получить за Алексея Миранчука больше, чем предлагают «Торино» и «Верона».

По данным Metaratings, эти клубы готовы заплатить за полузащитника 5-6 млн евро, что не устраивает бергамасков.

«Аталанта» рассчитывает выручить 8-9 млн евро или продлить с россиянином контракт, после чего отправить его в аренду с пунктом об обязательном выкупе.

Отмечается, что в то же время клуб может пойти на уступки в связи с тем, что нуждается в деньгах. В таком случае Миранчук может быть продан за 7 млн.

«Торино» обсуждает с «Аталантой» аренду с выкупом хавбека в случае попадания в еврокубки, но готов согласиться и на выкуп в случае сохранения места в Серии А. В случае с «Вероной» дополнительные условия не предполагаются.

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1 комментарий

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Spartakus1984
За 10 его бы и в РПЛ купили,если он бы согласился вернуться.
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