«Торино» приостановил переговоры о выкупе Миранчука у «Аталанты»

«Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Алексея Миранчука.

Миранчук провел сезон-2022/23 в составе «Торино» на правах аренды у «Аталанты».

По информации Sport24, в данный момент переговоры по полноценному трансферу российского полузащитника в «Торино» зашли в тупик и были приостановлены.

Сообщается, что «Аталанта» требует за Миранчука 12 млн евро.

В сезоне-2022/23 Алексей Миранчук провел в составе «Торино» 30 матчей в Серии А, забив 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.