«Торино» приостановил переговоры о выкупе Миранчука у «Аталанты»

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Алексея Миранчука.

Миранчук провел сезон-2022/23 в составе «Торино» на правах аренды у «Аталанты».

По информации Sport24, в данный момент переговоры по полноценному трансферу российского полузащитника в «Торино» зашли в тупик и были приостановлены.

Сообщается, что «Аталанта» требует за Миранчука 12 млн евро.

В сезоне-2022/23 Алексей Миранчук провел в составе «Торино» 30 матчей в Серии А, забив 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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ciao.ragazzi.2519
уверен найдёт клуб в Сери А
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Ярик01
Не ценят Лешу в Торино, а здесь писали, что основной игрок, вокруг которого команда построена
+13
-7
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Плацкарт Вагоныч
Ответ ApXuMaHqPuT
Один из лучших российских игроков не нужен даже итальянскому середняку😕
У них с деньгами туговато. Все пытаются его ценник сбить. А так он им очень даже нужен.
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kk.abb
Ответ ciao.ragazzi.2519
уверен найдёт клуб в Сери А
Если только аренду, за такие деньги никто его не купит.
+5
-1
+4
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Novak
Ответ Ярик01
Не ценят Лешу в Торино, а здесь писали, что основной игрок, вокруг которого команда построена
У Торино банально денег нет на его выкуп.
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kk.abb
Ответ Nico Boi
ну так то тренер Торино теперь в Аталанте
"ну так то тренер Торино теперь в Аталанте" Откуда вы все эту дичь берете? Из воображения? Гасперини никуда не уходит из Аталанты.
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Спартак Уокер
Возращятся в Аталанту ему нельзя будет опять на скамье сидеть
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Nico Boi
Ответ Ярик01
Не ценят Лешу в Торино, а здесь писали, что основной игрок, вокруг которого команда построена
ну так то тренер Торино теперь в Аталанте
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0
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Three Days Grace
Ответ Ярик01
Не ценят Лешу в Торино, а здесь писали, что основной игрок, вокруг которого команда построена
где-то в запрещенной сети читал, чтоТорино не хочет платить за Влашича и Миранчука, и нашли более дешевых игроков. Ну и Аталанту можно понять, Леха хороший сезон провел, поэтому снижать цену на него не хотят
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ciao.ragazzi.2519
Ответ kk.abb
Если только аренду, за такие деньги никто его не купит.
ну может и в аренду, суть в том что без команды не останется
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