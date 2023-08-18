Миранчук начнет сезон в «Аталанте». Вариантов перехода в другой клуб у хавбека пока нет

Алексей Миранчук начнет новый сезон в составе «Аталанты».

Прошлый сезон 27-летний российский хавбек провел в «Торино» на правах аренды. Он забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А.

Как сообщает «РБ Спорт», «Аталанта» заявит в чемпионат Италии на сезон-2023/24.

Миранчук точно начнет новый сезон в составе клуба из Бергамо. Однако первые игры футболист может пропустить, поскольку на данный момент набирает форму. Вариантов для перехода в другой клуб у него пока нет.

Первый матч чемпионата Италии « » проведет 20 августа – на выезде против «Сассуоло».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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