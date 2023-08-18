Миранчук начнет сезон в «Аталанте». Вариантов перехода в другой клуб у хавбека пока нет
Алексей Миранчук начнет новый сезон в составе «Аталанты».
Прошлый сезон 27-летний российский хавбек провел в «Торино» на правах аренды. Он забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А.
Как сообщает «РБ Спорт», «Аталанта» заявит Алексея в чемпионат Италии на сезон-2023/24.
Миранчук точно начнет новый сезон в составе клуба из Бергамо. Однако первые игры футболист может пропустить, поскольку на данный момент набирает форму. Вариантов для перехода в другой клуб у него пока нет.
Первый матч чемпионата Италии «Аталанта» проведет 20 августа – на выезде против «Сассуоло».
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.
Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»
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Про половину клубов Серии А - смешно. Торино как раз и замыкает первую десятку, дальше идут Монца, Удинезе, Сассуоло, которым он не нужен, а глубже клубы с еще более худшими финансовыми возможностями.
Его могла бы взять Болонья, если продаст Орсолини, у которого через год контракт заканчивается. Вот и все, пожалуй