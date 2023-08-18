Миранчук начнет сезон в «Аталанте». Вариантов перехода в другой клуб у хавбека пока нет

Теги Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук начнет новый сезон в составе «Аталанты».

Прошлый сезон 27-летний российский хавбек провел в «Торино» на правах аренды. Он забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 29 матчах Серии А.

Как сообщает «РБ Спорт», «Аталанта» заявит Алексея в чемпионат Италии на сезон-2023/24.

Миранчук точно начнет новый сезон в составе клуба из Бергамо. Однако первые игры футболист может пропустить, поскольку на данный момент набирает форму. Вариантов для перехода в другой клуб у него пока нет.

Первый матч чемпионата Италии «Аталанта» проведет 20 августа – на выезде против «Сассуоло».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 30 июня 2024 года.

Миранчук не вписывается в половину клубов Серии А, которым интересен. Идеальный вариант – уже не «Торино»

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31 комментарий

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Матвей Суицидин
Непонятно, в чем проблема, либо зп слишком большое, либо реально не хотят с российским игроком связываться. Миранчук был одним из лучших в Торино и точно бы усилил половину клубов Серии А.
+41
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Фут.Боль
Ответ Антон Фалафель
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В Торино был игроком старта и одним из лучших.
+35
-2
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Mark Safa
Ответ Антон Фалафель
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По чесноку, в Торино он хорошо играл🤥
+16
-1
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art.shu05@gmail.com
Ответ Александр Денисов
Очень жаль, безумный дед не даст ему играть
Безумный дед выводил Аталанту со средним составом в 1/4 ЛЧ
+19
-10
+9
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IAZ
Ответ Артем Русанов
«уезжай в Европу скорее…» говорили они. Ага
Мне кажется лучше в Европе сидеть на лавке и выходить в конце на 15-20 минут, чем у нас в чемпионате бегать без каких либо перспектив
+7
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+6
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art.shu05@gmail.com
Ответ Борис Энгельгардт
раз в год и палка...
До Гасперини Аталанта была середняком. При нем стала клубом трижды подряд попадающим в топ 3 серии а, и неоднократным участником плей офф еврокубков
+9
-3
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Serzhique
Ответ Фут.Боль
В Торино был игроком старта и одним из лучших.
Не просто игроком старта, а ключевым игроком с лучшими показателями по вкладу в атакующие действия клуба
+4
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градус ненависти
Ответ Butkin
Ну, не потянул Головин в Италии. Такой его уровень оказался. А кто-то думал, что он станет прямм звездой серии А?
Я что то пропустил?
+4
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+3
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Александр Денисов
Ответ art.shu05@gmail.com
Безумный дед выводил Аталанту со средним составом в 1/4 ЛЧ
Да, а после этого поссорился с лидерами
+2
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KMR
Чет Торино не захотело его покупать. Целая команда была его,а тут вдруг на выход
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kk.abb
Ответ Артем Русанов
«уезжай в Европу скорее…» говорили они. Ага
Лавка Аталанты престижнее старта Зенита.
+2
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Борис Энгельгардт
Ответ art.shu05@gmail.com
Безумный дед выводил Аталанту со средним составом в 1/4 ЛЧ
раз в год и палка...
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Сибирский литовец
Ответ Василий Монксик
На лавке Атланты,так правильнее звучит))
Будет набирать форму )
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Pavelaznaurov
Он прямо сегодня выше уровнем 70% игроков чемпион Италии….просто надо давать играть человеку——этот Гасперини могильщик талантов,да и клубов—— упертый болван
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whereissuso
Ответ Матвей Суицидин
Непонятно, в чем проблема, либо зп слишком большое, либо реально не хотят с российским игроком связываться. Миранчук был одним из лучших в Торино и точно бы усилил половину клубов Серии А.
Ох уж эта русофобия) У него контракт до 24 года в аренду его не отдадут, а на постоянной основе клубы его уровня не могут предложить Аталанте достаточную компенсацию, как и случилось с Торино

Про половину клубов Серии А - смешно. Торино как раз и замыкает первую десятку, дальше идут Монца, Удинезе, Сассуоло, которым он не нужен, а глубже клубы с еще более худшими финансовыми возможностями.

Его могла бы взять Болонья, если продаст Орсолини, у которого через год контракт заканчивается. Вот и все, пожалуй
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Olajuvon
А другие игроки сразу в хорошей форме будут?
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Николай Корягин
Ну, видимо, ждем обратно в РПЛ в следующем году
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dimamak10
Ответ Матвей Суицидин
Непонятно, в чем проблема, либо зп слишком большое, либо реально не хотят с российским игроком связываться. Миранчук был одним из лучших в Торино и точно бы усилил половину клубов Серии А.
Русофобия точно тут не причем, он год назад уходил в аренду в Торино будучи Русским
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Тухель
https://www.youtube.com/watch?v=YxVg59qE48s
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