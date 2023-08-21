Умяров про 1:3 с «Зенитом»: «Неприятный, но справедливый итог. Казалось, что судья выносил решения в пользу соперника – кто-то думал наоборот, возможно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Р-Спорт Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров признал справедливым поражение в матче с «Зенитом».

В 5-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» (1:3) в домашнем матче.

«После игры неприятные впечатления. Понятно, что готовились не к этому, но имеем то, что имеем. Хочется сказать, что итог несправедлив, но… 1:3 – неприятный, но все-таки справедливый результат.

Во время игры мне казалось, что некоторые решения судья выносил в пользу «Зенита». Наверное, кому-то казалось наоборот. До второго гола отчасти было наше преимущество, были моменты, не 100%, но опасные подходы и входы в штрафную. Но пока у нас не получается зацепиться за этот шанс и переломить ход матчей с «Зенитом», – сказал полузащитник «Спартака».

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33 комментария

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AliGi
Ответ Михаил Савченко
Это какие например?
Должны были не Игнатову желтую дать, а красную Венделу, за то что очень сильно ударился об ноги Игнатова и вся команда дальше весь матч боялась идти в единоборства))
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+23
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Михаил Савченко
Это какие например?
+21
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Самозанятый
Ответ Caledon Hockley
Это все еще адекватнее слов Абаскаля, ибо на поле ощущения отличаются от того, что видишь с трибуны и по телевизору, может казаться, что судья ошибается. Потом пересмотрит и поймёт. А вот Гиля вообще другой матч смотрел
Да даже собирательный образ Заремы, Джигурды и Терюшкова будет адекватнее этого выступления Абаскаля. Сильно удивил он.
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Nick Crosier
Вот так от Зенит все. До судья сломал игру желтой карточкой
+7
-1
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Groznyi2024
Ага, в пользу Зенита пенку Карась выдумал
+6
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crazy_elky
Сколько можно про судей ныть? Спартак провалил матч против не самого сильного Зенита…
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Owen_the_Simple
На тарасовской кухне накануне произошла утечка борща в опасных концентрациях, похоже.
+4
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ZarvuR2020
Ну Умярова можно понять, он привык что может наиграть на пару удалений, но не получить даже жёлтой.
+4
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MrCreator228
Что значит "несправедливый итог, но... справедливый результат"?
+2
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Caledon Hockley
Это все еще адекватнее слов Абаскаля, ибо на поле ощущения отличаются от того, что видишь с трибуны и по телевизору, может казаться, что судья ошибается. Потом пересмотрит и поймёт. А вот Гиля вообще другой матч смотрел
+2
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Доктор Верховцев
Особенно пенальти!)))
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Гаврила Ардалионович
«Казалось, что судья выносил решения в пользу соперника» - А потом я перекрестился и всё стало на свои места.
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fil_spb
Забавно что спартачи так увлеклись давлением на судей, что уже и сами поверили в заговор. И это отлично. Так как пока все будет именно так, и тренер вместо выводов и исправления ошибок будет веселить народ своими феерическими "ЖК сломала нам игру", Спартак будет продолжать болтаться в проруби. Чего ему от души и желаю.
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Ответ AliGi
Должны были не Игнатову желтую дать, а красную Венделу, за то что очень сильно ударился об ноги Игнатова и вся команда дальше весь матч боялась идти в единоборства))
Да лан, на поле в борьбе не всегда осознаешь степень. Умяров хоть более-менее адекватно всё оценивает. Джикия знатно ереобулся, Зарема вне категорий адекватности
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Ответ AliGi
Ну тут как то странно у всех. То ли борщ в столовке перепутали, и игрокам дали покупной какой-то, а Абаскалю фирменный, то ли еще что то. Но игроки вроде более менее говорят, а руководство как ветераны Спартака.
Питались раздельно, дабы избежать отравлений, как пилоты
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Сергей Ганжа
Ответ Михаил Савченко
Это какие например?
Вот реально, это просто бесит.Хотя скорее было наоборот, слегка)
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AliGi
Ответ Log in
Да лан, на поле в борьбе не всегда осознаешь степень. Умяров хоть более-менее адекватно всё оценивает. Джикия знатно ереобулся, Зарема вне категорий адекватности
Ну тут как то странно у всех. То ли борщ в столовке перепутали, и игрокам дали покупной какой-то, а Абаскалю фирменный, то ли еще что то. Но игроки вроде более менее говорят, а руководство как ветераны Спартака.
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Ответ Caledon Hockley
Это все еще адекватнее слов Абаскаля, ибо на поле ощущения отличаются от того, что видишь с трибуны и по телевизору, может казаться, что судья ошибается. Потом пересмотрит и поймёт. А вот Гиля вообще другой матч смотрел
О, точно, Абаскаля уже забыл, это жесть
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yarondosnik
Как о судействе в этом матче вообще можно что либо сказать))
Результат настолько по делу, насколько возможно с огромным запасом.
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Дмитрий9779
Ещё хватает наглости про судейство говорить.
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Б81
Мясо ноет-титаник плывет!
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mean machine/
Когнитивное расстройство Умярова.
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Макс Дунаевский
итог несправедлив,но результат справедлив ....
понятно)
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Данко Лазович
Справедливо, но не справедливо. Юноша, футболом займитесь наконец вместе со всей командой))
А то у вас желтая и несправедливость оправдывает вашу ужасную игру.
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Supreme Allah
Это полулевая пенка в пользу соперника была ?
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