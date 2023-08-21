Умяров про 1:3 с «Зенитом»: «Неприятный, но справедливый итог. Казалось, что судья выносил решения в пользу соперника – кто-то думал наоборот, возможно»
Наиль Умяров признал справедливым поражение в матче с «Зенитом».
В 5-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» (1:3) в домашнем матче.
«После игры неприятные впечатления. Понятно, что готовились не к этому, но имеем то, что имеем. Хочется сказать, что итог несправедлив, но… 1:3 – неприятный, но все-таки справедливый результат.
Во время игры мне казалось, что некоторые решения судья выносил в пользу «Зенита». Наверное, кому-то казалось наоборот. До второго гола отчасти было наше преимущество, были моменты, не 100%, но опасные подходы и входы в штрафную. Но пока у нас не получается зацепиться за этот шанс и переломить ход матчей с «Зенитом», – сказал полузащитник «Спартака».
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Результат настолько по делу, насколько возможно с огромным запасом.
понятно)
А то у вас желтая и несправедливость оправдывает вашу ужасную игру.