Медведев о победе над «Спартаком»: «Это была игра «Зенита». Нас мало кто может обидеть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Вендел Футбол

Александр Медведев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» (3:1).

– Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.

– После этой победы «Зенит» обошел «Спартак» в турнирной таблице.

– И не только «Спартак» – «Крылья Светов» тоже. Но самое важное – надо дальше двигаться вперед, не терять очки. Следующая игра тоже будет очень сложной – с «Уралом», который на втором месте.

– «Зенит» очень вовремя разрешил ситуацию с Венделом?

– Вендел – игрок «Зенита». Он доказал, что может и хочет, – сказал генеральный директор «Зенита».

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9 комментариев

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damondiamond
Медведев перед игрой сражался с полем во имя победы, но проиграл
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Ленид Вилькин
Со своей колокольни прав....
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Виталик Украинский
Ответ sergei_saenko77@mail.ru
Только вот посему Вас особо в стране не любят
Зависть к любви не располагает...
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Игорь Новиков
Ответ damondiamond
Медведев перед игрой сражался с полем во имя победы, но проиграл
Отвлекал соперника)
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Maratik1982
надо Вендела продавть, чтоб шансы уровнять))
Вчера в комментариях тушинские уже причитали, почему, мол, ты вернулся, Вендел, без тебя, мол, было лучше...
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