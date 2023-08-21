Медведев о победе над «Спартаком»: «Это была игра «Зенита». Нас мало кто может обидеть»
Александр Медведев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» (3:1).
– Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.
– После этой победы «Зенит» обошел «Спартак» в турнирной таблице.
– И не только «Спартак» – «Крылья Светов» тоже. Но самое важное – надо дальше двигаться вперед, не терять очки. Следующая игра тоже будет очень сложной – с «Уралом», который на втором месте.
– «Зенит» очень вовремя разрешил ситуацию с Венделом?
– Вендел – игрок «Зенита». Он доказал, что может и хочет, – сказал генеральный директор «Зенита».
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