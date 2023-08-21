Умяров о борьбе «Спартака» с «Зенитом»: «Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но не получается зацепиться»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Наиль Умяров Футбол

Наилю Умярову казалось, что «Спартак» перехватывает инициативу в матче с «Зенитом».

Вчера «Спартак» дома уступил «Зениту» (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

– Нормально воспринял изменения в составе. Это тренерское решение. У нас 22 человека в составе. Изначально казалось, что у нас будет более атакующий стиль. Учитывая, что Мозес и Медина играли.

До второго гола казалось, что «Спартак» перехватывает инициативу. Стопроцентных моментов не было, но было владение и подходы.

– Был ли шанс переломить лидерство «Зенита»?

– Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но у нас не получается зацепиться.

– Зенитовцы Вендел и Вильмар Барриос – другой уровень?

– Хорошие игроки, но насчет другого уровня не знаю, – сказал полузащитник «Спартака».

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37 комментариев

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Камбоджа Иванов
Может пора прекращать праздновать чемпионство после 3 (в этом сезоне) и 5 (в прошлом сезоне) туров, а начать играть в футбол?
+40
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+30
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MikGera
Если весь матч катать мяч между Джикия и Свиновым то шансов не будет никогда
+17
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+16
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fil_spb
"каждый год есть шанс", а потом вероломная ЖК, которая убивает Спартак. Эх, если бы не Карасев, победная поступь Спартака под предводительством гениального Абаскаля продолжилась бы.
+17
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Ебздрогыч
Видимо да - Внндел и Барриос это другой уровень
+13
-4
+9
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pogbadrogba
Ответ Ебздрогыч
Видимо да - Внндел и Барриос это другой уровень
И Клауд
+7
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Мельников Михаил
Чемпионат России не выиграет команда с остроатакующим стилем. Только сбалансированный футбол, или вообще - оборонительный, но с качественными исполнителями, может принести титул.
У нас не может появиться сейчас доминанта, которой был Спартак в 90е. Не может появиться доминанта, которой является Сити в АПЛ, или являлась Барса в Ла Лиге.
Все эти случаи уникальны.

Пока тренерский штаб Спартака не начнет играть "от печки", лишая команду баланса, бороться за титул не позволит даже россыпь атакующих игроков конкурентного в РПЛ уровня.
Спартак скорее возьмет титул под руководством Юрана или Евсеева, чем под управление молодого модного приверженца атакующего футбола, следящего за всеми трендами вида и т.д.
Не только Спартак - любая команда лиги. Без отточенного взаимодействия центра полузащиты и защиты, без отточенных механизмов подстраховки на флангах, замахиваться а титул невозможно.
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Caerly
Наиль - один из лучших игроков атаки Зенита во втором тайме)
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pav11k
Ответ Камбоджа Иванов
Может пора прекращать праздновать чемпионство после 3 (в этом сезоне) и 5 (в прошлом сезоне) туров, а начать играть в футбол?
А можно конкретные примеры, когда кто-то где-то что-то праздновал? Или это просто комментарий ради плюсиков?

Если игроки Спартака говорят, что они могут бороться за чемпионство, это уже празднование золотых медалей?
Что еще они могут сказать, если их состав и их бюджет позволяет быть высоко? Или они должны, как Валерий Карпин, сказать, что задача на сезон - не вылететь?
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Owen_the_Simple
>каждый год есть шанс. Но у нас не получается зацепиться
>насчет другого уровня не знаю

Л - Логика
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Tvoyaocheredbomji
Я болельщик Спартака с 95-го года, но мне противно смотреть как играет команда. Объективно Зенит был сильнее
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fe2cebsxpp
Ответ Камбоджа Иванов
Может пора прекращать праздновать чемпионство после 3 (в этом сезоне) и 5 (в прошлом сезоне) туров, а начать играть в футбол?
А они праздновали?
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Aleksey Yashin
Умяров как котёнок из советского мультфильма: Опять ничего не получается! И так тоже. Ну и пожалуйста, ну и не нужно!
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ten Hag
Тогда нужно идти играть за ту команду, от которой не ждут борьбы за чемпионство
С таким подходом
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salbrati
Бедные, ну ничего, в следующем году тоже не получится
+5
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Bobby Shmonka
Ответ ten Hag
Тогда нужно идти играть за ту команду, от которой не ждут борьбы за чемпионство С таким подходом
он и играет )
+5
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Kapitelman Abram
6 июня, 09:37 | К новости Зиньковский считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне(с)
И только очередное глумление Зенита над "чемпионаме после третьего тура"заставляет плюшевую торсиду сделать перерыв в праздновании чемпионства в комментариях...)))
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Доктор Верховцев
Штирлиц упал с балкона и чудом зацепился за карниз этажом ниже. На следующий день чудо распухло и мешало ходить.
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Nekrasof
Ответ MikGera
Если весь матч катать мяч между Джикия и Свиновым то шансов не будет никогда
Еще б эти двое катать умели, а то дрожащими ногами не знают, что с мячом делать
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Klinsmann32
не жалко кб и ваших болельщиков)каждый год "мы в этом году сильнее", Зенит позор", "они все купили" в итоге летят забивая с пендаля
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mean machine/
Умяров: Вендел не удивил.
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Oleg Pritchin
И каждый раз вы обсераетесь, Абаскаль на выход
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ApXuMaHqPuT
Вендел стоит 25 лямов, лимитный буратино Умяров 2,5 ляма - это даже не другой уровень, это другая планета🌝
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riverman1980
Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сантос безусловно другой уровень.
В Спартаке на близком уровне только Промес и может быть с говорками Мозес. Сперцян и с оговорками Кордоба в Краснодаре и все, больше в РПЛ таких игроков нет.
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ten Hag
Ответ Bobby Shmonka
он и играет )
Ну от Спартака все равно все ждут борьбы за чемпионство)
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Доктор Верховцев
Это не Вендел и Барриос выше. Это игроки Спартака ниже.
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