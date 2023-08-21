Умяров о борьбе «Спартака» с «Зенитом»: «Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но не получается зацепиться»
Наилю Умярову казалось, что «Спартак» перехватывает инициативу в матче с «Зенитом».
Вчера «Спартак» дома уступил «Зениту» (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
– Нормально воспринял изменения в составе. Это тренерское решение. У нас 22 человека в составе. Изначально казалось, что у нас будет более атакующий стиль. Учитывая, что Мозес и Медина играли.
До второго гола казалось, что «Спартак» перехватывает инициативу. Стопроцентных моментов не было, но было владение и подходы.
– Был ли шанс переломить лидерство «Зенита»?
– Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но у нас не получается зацепиться.
– Зенитовцы Вендел и Вильмар Барриос – другой уровень?
– Хорошие игроки, но насчет другого уровня не знаю, – сказал полузащитник «Спартака».
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У нас не может появиться сейчас доминанта, которой был Спартак в 90е. Не может появиться доминанта, которой является Сити в АПЛ, или являлась Барса в Ла Лиге.
Все эти случаи уникальны.
Пока тренерский штаб Спартака не начнет играть "от печки", лишая команду баланса, бороться за титул не позволит даже россыпь атакующих игроков конкурентного в РПЛ уровня.
Спартак скорее возьмет титул под руководством Юрана или Евсеева, чем под управление молодого модного приверженца атакующего футбола, следящего за всеми трендами вида и т.д.
Не только Спартак - любая команда лиги. Без отточенного взаимодействия центра полузащиты и защиты, без отточенных механизмов подстраховки на флангах, замахиваться а титул невозможно.
Если игроки Спартака говорят, что они могут бороться за чемпионство, это уже празднование золотых медалей?
Что еще они могут сказать, если их состав и их бюджет позволяет быть высоко? Или они должны, как Валерий Карпин, сказать, что задача на сезон - не вылететь?
>насчет другого уровня не знаю
Л - Логика
С таким подходом
И только очередное глумление Зенита над "чемпионаме после третьего тура"заставляет плюшевую торсиду сделать перерыв в праздновании чемпионства в комментариях...)))
В Спартаке на близком уровне только Промес и может быть с говорками Мозес. Сперцян и с оговорками Кордоба в Краснодаре и все, больше в РПЛ таких игроков нет.