Умяров о борьбе «Спартака» с «Зенитом»: «Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но не получается зацепиться»

Наилю Умярову казалось, что «Спартак» перехватывает инициативу в матче с «Зенитом».

Вчера «Спартак» дома уступил « » (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

– Нормально воспринял изменения в составе. Это тренерское решение. У нас 22 человека в составе. Изначально казалось, что у нас будет более атакующий стиль. Учитывая, что Мозес и Медина играли.

До второго гола казалось, что «Спартак» перехватывает инициативу. Стопроцентных моментов не было, но было владение и подходы.

– Был ли шанс переломить лидерство «Зенита»?

– Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но у нас не получается зацепиться.

– Зенитовцы Вендел и Вильмар Барриос – другой уровень?

– Хорошие игроки, но насчет другого уровня не знаю, – сказал полузащитник «Спартака».

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