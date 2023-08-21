Алип о 3:1: «У «Спартака» даже особо атак не было – только пенальти. Три гола «Зенита» – по делу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Нуралы Алип Спорт-Экспресс Футбол

Нуралы Алип считает, что у «Спартака» не было атак в матче с «Зенитом» (1:3).

– Любая победа – залог успеха. Ребята настроились на все сто. Думаю, что мы выполнили свою задачу.

– Преподнес ли «Спартак» какие-то сюрпризы?

– Думаю, вы все сами видели, наши три гола по делу были. У них даже особо атак не было. Только пенальти.

– После 3-го тура все говорили о чемпионстве «Спартака». Вас это как-то задевало, подстегивало?

– Да, мы потеряли драгоценные очки в ненужных для этого матчах. Сейчас будем набирать, вернемся обратно на свое место, – сказал защитник «Зенита».

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15 комментариев

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Aleksey Yashin
А как Спартак будет атаковать, если его убили желтой карточкой на 10й минуте?
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crazy_elky
Ответ Aleksey Yashin
А как Спартак будет атаковать, если его убили желтой карточкой на 10й минуте?
Кому-то смешно конечно, а у кого то весь план на игру и даже на чемпионат порушился от этой ЖК.
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Никита Аксанов
Алип провёл отличный матч. Возможно, лучший за время в Зените.
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Mark Safa
Эх, если бы не желтая карточка, Спартак бы вам такие атаки показал🤣
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Selvatore
Казахский Гигачад уничтожил вчера Соболева. Вторую игру подряд хорошо смотрится. Как и Кассьера в этом сезоне в целом. Молодцы, после неудачного предыдущего сезона на предсезонке отработали слабые места и приобрели уверенность.
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Артем Гладских
Алип сам молодец, хороший матч провел. Спартак играл плохо 👎.
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Дурачок
Ренан (игрок Барселоны, 2 Золотых мяча, 3 Кубка ЛЧ) через 10 лет - "Искусству игры в футбол меня научил какой-то казах ".
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Павел Поляков
Чертова желтая карточка на 10-й минуте...
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Назар Игорь
Семак правильно поставил Алипа вместо Ренана. Алип мощнее, он наглухо закрыл Соболева, не дал ему ни одного шанса за всю игру. С выходом Родригао защита будет ещё крепче. Вариант с тремя ЦЗ перспективен.
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valderoma
Не было атак? Он о каком матче говорит? Сыграл плюс-минус один матч и сразу зазнался...
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udiekemen
Ответ Никита Аксанов
Алип провёл отличный матч. Возможно, лучший за время в Зените.
+Не помню даже ошибся ли он за матч вообще
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Назар Игорь
Ответ Mark Safa
Эх, если бы не желтая карточка, Спартак бы вам такие атаки показал🤣
"Вот мы им бы дали, если бы они нас догнали".
Уважаемые болельщики Спартака, ну будьте же хоть немного объективны. Результат справедлив, Зенит был намного мастеровитее и техничнее, Семак тактически полностью переиграл Абаскаля.
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