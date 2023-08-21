Алип о 3:1: «У «Спартака» даже особо атак не было – только пенальти. Три гола «Зенита» – по делу»
Нуралы Алип считает, что у «Спартака» не было атак в матче с «Зенитом» (1:3).
– Любая победа – залог успеха. Ребята настроились на все сто. Думаю, что мы выполнили свою задачу.
– Преподнес ли «Спартак» какие-то сюрпризы?
– Думаю, вы все сами видели, наши три гола по делу были. У них даже особо атак не было. Только пенальти.
– После 3-го тура все говорили о чемпионстве «Спартака». Вас это как-то задевало, подстегивало?
– Да, мы потеряли драгоценные очки в ненужных для этого матчах. Сейчас будем набирать, вернемся обратно на свое место, – сказал защитник «Зенита».
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Уважаемые болельщики Спартака, ну будьте же хоть немного объективны. Результат справедлив, Зенит был намного мастеровитее и техничнее, Семак тактически полностью переиграл Абаскаля.