Марега покинул «Аль-Хилаль». Клуб ранее подписал Неймара, Малкома и Митровича

Теги трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Мусса Марега Футбол

Нападающий Мусса Марега покинул «Аль-Хилаль».

32-летний малиец стал свободным агентом. Он покинул клуб по взаимному согласию сторон, контракт был расторгнут.

В составе команды из Эр-Рияда Марега выигрывал чемпионат Саудовской Аравии, Кубок короля, Лигу чемпионов АФК и Суперкубок Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» в этом году подписал целую группу известных в Европе футболистов. В их числе вратарь Буну, защитник Калиду Кулибали, хавбеки Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, игроки атаки Неймар, Малком и Александар Митрович.

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9 комментариев

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Oleg Olegov
Верните мне мой ламповый Аль-Хиляль с Марегой и Аль-Оваизом.
+17
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Фарид Харисов
Марега терпел, когда Аль-Хилаль стал не Аль-Хилалем Мареги, а Аль-Хилалем Малкома. Потом напрягся, когда он стал ещё и Аль-Хилалем Неймара. Окончательный срыв произошел, когда появился Аль-Хилаль Митровича.

Ведь после этого Аль-Хилаль даже в неигровые дни не называли бы Аль-Хилалем Мареги, все слоты заняты.
+11
-3
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Peter Parker
Поарабили и бросили
+5
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Ansu Fati
В составе команды из Эр-Рияда Марега выигрывал чемпионат Саудовской Аравии, Кубок короля, Лигу чемпионов АФК и Суперкубок Саудовской Аравии.

Причем неизвестно, смогут ли купленные звезды повторить успех Мареги))
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alexis2020
Хм, у него всего 5 забитых мячей за 22 матча в прошлом сезоне (или это только статистика в лиге?). Притом что в Порту забивал немало
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Dastanation
хороший форвард, условному цска не помешает
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