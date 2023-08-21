Марега покинул «Аль-Хилаль». Клуб ранее подписал Неймара, Малкома и Митровича

Нападающий Мусса Марега покинул «Аль-Хилаль».

32-летний малиец стал свободным агентом. Он покинул клуб по взаимному согласию сторон, контракт был расторгнут.

В составе команды из Эр-Рияда Марега выигрывал чемпионат Саудовской Аравии, Кубок короля, Лигу чемпионов АФК и Суперкубок Саудовской Аравии.

« » в этом году подписал целую группу известных в Европе футболистов. В их числе вратарь Буну, защитник Калиду Кулибали, хавбеки Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, игроки атаки Неймар, Малком и Александар Митрович.

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