Джикия о Саудовской Аравии: «Возрастные игроки вроде Роналду – одно, но стали уходить в самом соку, я этого не понял. Как можно ЛЧ променять на финансы?»

Теги Спартак Зенит Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Георгий Джикия Малком Футбол

Георгий Джикия не понимает игроков, уезжающих в Аравию на пике.

Защитник «Спартака» ответил на вопросы в преддверии одного из центральных матчей 5-го тура Мир Премьер-лиги.

– Для тебя как для защитника отъезд Малкома – это плюс?

– Он классный футболист, который стал лучшим бомбардиром и игроком прошлого сезона. Трансфер профессионала, который сделал за сезон тридцать голевых действий, это не только потеря для «Зенита», но и минус для лиги в целом.

– Чемпионат Саудовской Аравии не начал смотреть?

– Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Но в целом слежу только за новостями: каждые два или три дня какой-нибудь звездный футболист уезжает в этот чемпионат. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом… Когда дело касается возрастных футболистов вроде Роналду – это один вопрос, но когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали.

Несколько лет назад была похожая история с лигой Китая, но известные футболисты быстро вернулись оттуда. Все-таки есть детские мечты, которые того стоят, – сказал Джикия.

Нападающий Криштиану Роналду в середине прошлого сезона покинул «Манчестер Юнайтед» и стал игроком «Аль-Насра». Полузащитник Малком этим летом ушел из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

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26 комментариев

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QWertY
Тебе просто не предлагали 160кк в год
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Виктор
Ответ QWertY
Тебе просто не предлагали 160кк в год
И никогда не предложат.
+7
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Сергей Васильев
Сейчас местные специалисты с зарплатой 50 тысяч рублей, мечтающие о зарплате 60 тысяч рублей, разложат всё по полочкам за футбольные финансы и мотивацию.
+13
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Никому_никабельный
Ответ Сергей Васильев
Сейчас местные специалисты с зарплатой 50 тысяч рублей, мечтающие о зарплате 60 тысяч рублей, разложат всё по полочкам за футбольные финансы и мотивацию.
Внимательно вас слушаю
+4
0
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Greg Jackson
Для многих это шанс всей жизни, нельзя отказываться от такого.
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evgen123
Джикия такие зарплаты никогда не предложат, вот он и бесится.
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Аморалинни
Джикия сам мог бы играть сейчас в ЕК, но зарплата Спартака дороже
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Montenegro Serbian
Ну все кто уехали, в ЛЧ то поиграли.
А вот шанс её выйграть уже не такие реальные для многих уехавших в отличии от куда более реальных больших бабок.
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Борис Энгельгардт
Ответ WelcomeBackPURE
Факт в том, что грузина не позовут ни клуб уровня Лч, ни арабы
Соломон Кверквелия взял и перешёл)
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Helge
Ответ Собиратель хаоса
И это говорит тот, кто сам сидит в тепличном чемпионате без каких либо перспектив ЛЧ. Причем уже давно, еще до всем известных событий.
как будто он был нужен кому-то из ЛЧ? странно упрекать здесь Джикию, к которому никогда не было никакого интереса от топ-клубов
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Three Days Grace
Ответ Никому_никабельный
Внимательно вас слушаю
у него меньше просто
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Локоть Артеста
Джикия, если бы тебе предложили немалые деньги, ты первым же рейсом улетел бы в Саудовскую Аравию. И никакая лига чемпионов тебе уже не нужна была бы.
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waleri
А предлагают?
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Красная стрела
Ну наши в этом плане вообще молодцы. Они даже РПЛ ни на что не променяют 😂
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WelcomeBackPURE
Факт в том, что грузина не позовут ни клуб уровня Лч, ни арабы
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Никому_никабельный
Легко так мыслить когда тебе столько не предлагали. И к сожалению вряд ли предложат
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Pok_Toholo
Ты то, Жорик, что можешь знать об ЛЧ?
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Mixos Demid
Ха ха ха
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Гегенпрессинг Рангника
Если ему предложат половину тех денег первый уйдёт 🤣🤣
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Виктор
Да накласть на эту ЛЧ. Благосостояние семьи дороже.
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Собиратель хаоса
И это говорит тот, кто сам сидит в тепличном чемпионате без каких либо перспектив ЛЧ. Причем уже давно, еще до всем известных событий.
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Ayaz Azizov
"Другое дело чемпионат России"-добавил Джикия
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