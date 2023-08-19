Джикия о Саудовской Аравии: «Возрастные игроки вроде Роналду – одно, но стали уходить в самом соку, я этого не понял. Как можно ЛЧ променять на финансы?»

Георгий Джикия не понимает игроков, уезжающих в Аравию на пике.

Защитник «Спартака» ответил на вопросы в преддверии одного из центральных матчей 5-го тура Мир Премьер-лиги.

– Для тебя как для защитника отъезд – это плюс?

– Он классный футболист, который стал лучшим бомбардиром и игроком прошлого сезона. Трансфер профессионала, который сделал за сезон тридцать голевых действий, это не только потеря для «Зенита», но и минус для лиги в целом.

– Чемпионат Саудовской Аравии не начал смотреть?

– Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Но в целом слежу только за новостями: каждые два или три дня какой-нибудь звездный футболист уезжает в этот чемпионат. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом… Когда дело касается возрастных футболистов вроде Роналду – это один вопрос, но когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали.

Несколько лет назад была похожая история с лигой Китая, но известные футболисты быстро вернулись оттуда. Все-таки есть детские мечты, которые того стоят, – сказал .

Нападающий Криштиану Роналду в середине прошлого сезона покинул «Манчестер Юнайтед» и стал игроком « ». Полузащитник Малком этим летом ушел из «Зенита» в « ».

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