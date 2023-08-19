«Аль-Хилаль» провел презентацию Неймара, Малкома и Буну на стадионе

«Аль-Хилаль» представил звездных новичков своим болельщикам.

Сегодня клуб на стадионе организовал презентацию Неймара, приобретенного у «ПСЖ» за 90 млн евро и бонусы.

Также в мероприятии поучаствовали полузащитник , купленный у «Зенита» за 60 млн евро, и вратарь , перешедший из «Севильи» за 21 млн евро. Следует отметить, что 26-летний бразилец уже провел 4 матча за новую команду и забил 5 голов.

Фото: twitter.com/SPL_EN

Карьера Неймара в «ПСЖ» в 6 картинках: голы, травмы и огромные деньги

Роскошь Неймара в «Аль-Хилале»: дом на 25 комнат, восемь машин, любимый сок всегда в холодильнике

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?