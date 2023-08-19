«Аль-Хилаль» провел презентацию Неймара, Малкома и Буну на стадионе

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Яссин Буну Малком Футбол

«Аль-Хилаль» представил звездных новичков своим болельщикам.

Сегодня клуб на стадионе организовал презентацию Неймара, приобретенного у «ПСЖ» за 90 млн евро и бонусы.

Также в мероприятии поучаствовали полузащитник Малком, купленный у «Зенита» за 60 млн евро, и вратарь Яссин Буну, перешедший из «Севильи» за 21 млн евро. Следует отметить, что 26-летний бразилец уже провел 4 матча за новую команду и забил 5 голов.

Фото: twitter.com/SPL_EN

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10 комментариев

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ddddan 2
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
ахахахахах "blue" это типа "голубой" по английски, поняли шутку?
жаль,что не все поймут такую шутку))))
+14
-2
+12
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ddddan 2
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
ну шутка честно говоря уровень пятого классса
+9
-1
+8
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Tseren031293
Нормально так закупились.
Хоть и как говорится «футбольная пенсия» - СА
Но эти трое и в Европе бы пошумели.
Два бразила были лидерами в своих чемпионатах по Г+П (Неймар до травмы)
А Буну супер ЧМ провёл !
+6
-1
+5
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aksemike
Ответ Artem Piatkov
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К чему ты это написал? Очевидно что таких денег как у арабов нет ни у одного российского клуба
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Eugn_eugn
Ответ Artem Piatkov
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Так эта цена за счет сверхдорогих игроков. Средний уровень игроков по прежнему ниже. Конечно звезд в разы больше, но прослойка(которой больше) на совсем другом уровне. И да безусловно Арабский футбол в отличии от Китая будет только расти, но без ЛЧ и ЛЕ, он с точки зрения спорта не так привлекателен, плюс многие подфармят денег и вернутся в Европу.
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abdulkaderkeita
Ответ Artem Piatkov
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Чем конкретно тебе чемпиона СА интереснее РПЛ? Убогими стадионами с беговыми дорожками и командами с ноунейм игроками, разбавленными несколькими звёздами? Ты хоть одну игру чемпионата СА видел или просто так пишешь, лишь бы накинуть?
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Отец Абду
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freeman123
Такому усилению многие европейские гранды позавидовали бы!
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jdrk
Странно, что МатчТВ не купили права на показ в РФ
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Отец Абду
Ответ ddddan 2
ахахахахах "blue" это типа "голубой" по английски, поняли шутку? жаль,что не все поймут такую шутку))))
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