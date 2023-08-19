«Аль-Хилаль» провел презентацию Неймара, Малкома и Буну на стадионе
«Аль-Хилаль» представил звездных новичков своим болельщикам.
Сегодня клуб на стадионе организовал презентацию Неймара, приобретенного у «ПСЖ» за 90 млн евро и бонусы.
Также в мероприятии поучаствовали полузащитник Малком, купленный у «Зенита» за 60 млн евро, и вратарь Яссин Буну, перешедший из «Севильи» за 21 млн евро. Следует отметить, что 26-летний бразилец уже провел 4 матча за новую команду и забил 5 голов.
Фото: twitter.com/SPL_EN
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жаль,что не все поймут такую шутку))))
Хоть и как говорится «футбольная пенсия» - СА
Но эти трое и в Европе бы пошумели.
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А Буну супер ЧМ провёл !