Тимощук об отставании «Зенита» от «Спартака»: «5 очков после 3 туров – достаточно много. Надеюсь, удастся заменить ушедших игроков»
Анатолий Тимощук считает разрыв между «Спартаком» и «Зенитом» серьезным.
Петербуржцы занимают 7-е место с 4 очками после 3 туров Мир РПЛ. Московский клуб лидирует с 9 баллами.
«Очень обидно, что так стартовали. Отставание после трех туров пять очков – это достаточно много. Но еще длинный путь, весь марафон впереди.
Надеюсь, что нам удастся заменить игроков, которые покинули расположение нашей команды. Мы ждем возвращения Родригао, вернулся Вендел, мы этому рады с игровой точки зрения. Будем стараться прибавлять от матча к матчу», – заявил ассистент главного тренера «Зенита».
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Кроме Малкома , да и тот блестяще отыграл только прошлый сезон .
Кузяев ! Вот тот был едва ли не важнее звездного бразильца !!
Просто у Зенита на фоне бесконечных чемпионств нет ( пока ) достаточной мотивации + ещё неизвестно зачем , кроме статистики, выигрывать , коли еврокубки закрыты…
Ждём результатов!
Состав есть количественно, но качество?
Клаудиньо - вопросов «0» топ игрок.
Но нападение: Сергеев и Касьерра 🤷🏻♂️
Вендел - вопрос, будет ли играть..а вот Бакаев и Ерохин - не замена Малкому и Кузяеву..это факт.
Оборона не лучше Спартаковской кстати..да и вратарь когда как играет, поэтому когда закроется ТО, тогда и можно будет смотреть
Всё будет хорошо!