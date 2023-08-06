Тимощук об отставании «Зенита» от «Спартака»: «5 очков после 3 туров – достаточно много. Надеюсь, удастся заменить ушедших игроков»

Анатолий Тимощук считает разрыв между «Спартаком» и «Зенитом» серьезным.

Петербуржцы занимают 7-е место с 4 очками после 3 туров Мир . Московский клуб лидирует с 9 баллами.

«Очень обидно, что так стартовали. Отставание после трех туров пять очков – это достаточно много. Но еще длинный путь, весь марафон впереди.

Надеюсь, что нам удастся заменить игроков, которые покинули расположение нашей команды. Мы ждем возвращения , вернулся , мы этому рады с игровой точки зрения. Будем стараться прибавлять от матча к матчу», – заявил ассистент главного тренера « ».

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