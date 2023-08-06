Тимощук об отставании «Зенита» от «Спартака»: «5 очков после 3 туров – достаточно много. Надеюсь, удастся заменить ушедших игроков»

Теги Спартак Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Матч ТВ Родригао Вендел Футбол

Анатолий Тимощук считает разрыв между «Спартаком» и «Зенитом» серьезным.

Петербуржцы занимают 7-е место с 4 очками после 3 туров Мир РПЛ. Московский клуб лидирует с 9 баллами.

«Очень обидно, что так стартовали. Отставание после трех туров пять очков – это достаточно много. Но еще длинный путь, весь марафон впереди.

Надеюсь, что нам удастся заменить игроков, которые покинули расположение нашей команды. Мы ждем возвращения Родригао, вернулся Вендел, мы этому рады с игровой точки зрения. Будем стараться прибавлять от матча к матчу», – заявил ассистент главного тренера «Зенита».

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88 комментариев

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Ответ pav11k
5 очков после трех туров - это ничто. Два тура, и все может измениться
Верно. Отставание может стать уже 11-ть.
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5 очков после трех туров - это ничто. Два тура, и все может измениться
+57
-18
+39
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Надо играть с первой минуты как во втором тайме и после первого пропущенного,а то вышли как чемпионы мира шар катнуть,вот результат,точнее его отсутствие.Ренану надо посидеть,подумать,Мантуан на заменах был хорош,в старте пока не очень,Вендел сегодня порадовал игрой,Марио пока не в теме.
+33
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сейчас в фавелах найдут кого-нибудь, отмоют и привезут
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Ответ Дмитрий9779
Надо играть с первой минуты как во втором тайме и после первого пропущенного,а то вышли как чемпионы мира шар катнуть,вот результат,точнее его отсутствие.Ренану надо посидеть,подумать,Мантуан на заменах был хорош,в старте пока не очень,Вендел сегодня порадовал игрой,Марио пока не в теме.
А кто из важных игроков ушел ?
Кроме Малкома , да и тот блестяще отыграл только прошлый сезон .
Кузяев ! Вот тот был едва ли не важнее звездного бразильца !!
Просто у Зенита на фоне бесконечных чемпионств нет ( пока ) достаточной мотивации + ещё неизвестно зачем , кроме статистики, выигрывать , коли еврокубки закрыты…
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Конечно один из очень наглядных примеров успешной в перспективе игры-это когда любое поражение воспринимается с вот таким космического уровня улюлюканьем и похоронами всего в августе)
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+10
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Зенит решил делать как Бавария. дать немного интриги в начале чемпионата. А то уже скучно стало в последние годы
+8
-2
+6
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Да всё нормально. Под конец то ещё закупятся качественно, деньги есть. Чемпионат длинный.
+9
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рассказал бы почему мы уже 100 лет после угловых не забиваем и почему команда полностью не готова?
+6
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Что значит заменить? Ушел Кузяев, на его место взяли Коваленко и Ду Кейроса. Взяли Марио и серба без потери игроков на данной позиции. По сути ушёл Малком, а на его место зимой будет Педро. Тут тренерский провал будет если с такими игроками не брать чемпионство досрочно. Бюджет Зенита по прежнему намного больше, чем у конкурентов.
+9
-3
+6
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Ответ Verhovn
Давай-ка без оскорблений. Ты сейчас себя закапыааешь - такими высказываниями.
Он всегда такой, на таких не обижаются, им соболезнуют.
+6
-1
+5
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Да господи, какие 5 очков за 3 тура? Это ничто, если впереди еще 27. Куда важнее тут сама игра. За лето Спартак сильно прибавил. ЦСКА прибавил. А Зенит сделал шаг назад. Теперь и посмотрим на тренерский гений Семака.
+5
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Ответ Groznyi2024
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Нет, сынок, это фантастика (с).Да ладно<что поставишь,что Спартак не выиграет?
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Ну, Толик лукавит, 5 очков в начале чемпионата ничто, тем более, что у нас следующий Урал (помучаемся в гостях), у них проходимый Факел - домашняя, а вот в 5 туре очная встреча в Москве, после нее и можно будет порассуждать об отрыве. Да и имея почти 2 состава, грех жаловаться на кадровые проблемы.
+4
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Ответ Groznyi2024
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У такого Зенита как раз будет грех не выиграть!
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Ответ KataDiaz
а кто ушел то, кро малкома?
Может с судейским копусом пока не договорились? Потеря серьезная, лидеры Зенита все же.
+3
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Толя, работы у вас - непочатый край
Ждём результатов!
+5
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Ответ OldRedWhite
А кто из важных игроков ушел ? Кроме Малкома , да и тот блестяще отыграл только прошлый сезон . Кузяев ! Вот тот был едва ли не важнее звездного бразильца !! Просто у Зенита на фоне бесконечных чемпионств нет ( пока ) достаточной мотивации + ещё неизвестно зачем , кроме статистики, выигрывать , коли еврокубки закрыты…
Вот это аналитика. Никто и не ушёл и все есть, а на деле: Родригао, Чистяков, Кузяев, Малком. Вендель с клуба. Итого 4 основных. Вот у тебя Литвинов сломается и увидишь
+4
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Тимащуку нужно посмотреть прошлый сезон в АПЛ , а то, видимо, не знает, что можно с легкостью отыграть больше 10. После 3 тура только в РПЛ уже говорят о чемпионствах, упущенных титулах и т.д.
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Ответ OldRedWhite
А кто из важных игроков ушел ? Кроме Малкома , да и тот блестяще отыграл только прошлый сезон . Кузяев ! Вот тот был едва ли не важнее звездного бразильца !! Просто у Зенита на фоне бесконечных чемпионств нет ( пока ) достаточной мотивации + ещё неизвестно зачем , кроме статистики, выигрывать , коли еврокубки закрыты…
Безбородов форму еще не набрал, очень тупо спалился против ЦСКА, Казарцева и остальных счас тоже будут подключать
+7
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а кто ушел то, кро малкома?
+2
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Ответ Владислав88
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С таким составом на календарь жаловаться перебор. Причем что Зениту, что Спартаку. Ещё весь чемпионат впереди, так что ничего не ясно.
Состав есть количественно, но качество?
Клаудиньо - вопросов «0» топ игрок.
Но нападение: Сергеев и Касьерра 🤷🏻‍♂️
Вендел - вопрос, будет ли играть..а вот Бакаев и Ерохин - не замена Малкому и Кузяеву..это факт.
Оборона не лучше Спартаковской кстати..да и вратарь когда как играет, поэтому когда закроется ТО, тогда и можно будет смотреть
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Ответ Roman Araslanov
Кукуяном и Кукуляком?)
сегодня не хватало, чего греха таить-то
+6
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Ну что сказать? Пока не прëт и масть вся чëрная. С чем это связано, трудно сказать. Может ментально клуб отмечает вторую звезду, все эти отъезды... А как по мне - нет фарта. Так бывает, это же игра.
Всё будет хорошо!
+2
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Как приятно видеть Зенит в середине таблицы!!!
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