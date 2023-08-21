«Ман Сити» готов дать за Доку 55-60 млн евро с учетом бонусов. Сделку хотят закрыть на этой неделе

Теги Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Жереми Доку деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» работает над трансфером правого вингера «Ренна» Жереми Доку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» продвигается в переговорах о трансфере 21-летнего футболиста и устно обсуждает с «Ренном» новое предложение на 55-60 млн евро с учетом бонусов.

У «Ман Сити» есть конкуренты в борьбе за Доку, но, несмотря на это, клуб надеется договориться с «Ренном» на этой неделе. Жереми дал согласие на переход еще в начале августа.

Сообщалось, что «горожане» видят в Доку замену Рияду Марезу, который ушел в «Аль-Ахли».

В этом сезоне у бельгийца 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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15 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Да, я играл в Доку-2, хорошая игра👍
+12
-1
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Мягкий бананчик Месси
Ответ ApXuMaHqPuT
Да, я играл в Доку-2, хорошая игра👍
Обожаю вытаскивать кишки в течение десяти минут
+5
0
+5
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Peter Parker
Давно уже пора было перейти на доку 2, а они все за первой охотятся.
+3
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SaH4r.
техничный игрок, но с переплатой немного
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-1
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ SaH4r.
техничный игрок, но с переплатой немного
Учитывая нынешние реалии рынка, это даже переплатой назвать сложно, если учесть что за более «плохих» игроков отдавали гораздо больше.
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SexyCow
а где шутки про доку2?
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Gündoğan
Ответ Tbeka
Ренн хочет 45 млн, а Ман Сити готов дать 55 - 60 млн
Мамкин бухгалтер. Ренн хочет 45 млн фунтов что в евро практически 55.
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Jlaw
Ответ Tbeka
Ренн хочет 45 млн, а Ман Сити готов дать 55 - 60 млн
как Боули
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зак
у Доку очень хороший дриблинг и скорость, но техника слабая, в пас он алохо играет, напоминает Сен Максимена на минималках..
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56mh5snq4w
Менди номер два.
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1skandeR
Ответ DolJun
че, палмеры не тянут? пеп же рассказывал сказки про академию
Палмер еще не оперившийся птенец, ему надо мясом сначала обрасти. Доку - это прямая замена Рияду по позиции, со схожими скилами и небольшим опытом, но тоже будет в первое время на лавке сидеть.
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