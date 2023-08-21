«Ман Сити» готов дать за Доку 55-60 млн евро с учетом бонусов. Сделку хотят закрыть на этой неделе

«Манчестер Сити» работает над трансфером правого вингера «Ренна» Жереми Доку.

По информации журналиста , «Манчестер Сити» продвигается в переговорах о трансфере 21-летнего футболиста и устно обсуждает с « » новое предложение на 55-60 млн евро с учетом бонусов.

У « » есть конкуренты в борьбе за Доку, но, несмотря на это, клуб надеется договориться с «Ренном» на этой неделе. Жереми дал согласие на переход еще в начале августа.

Сообщалось, что «горожане» видят в замену Рияду Марезу, который ушел в «Аль-Ахли».

В этом сезоне у бельгийца 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку