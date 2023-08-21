«Ман Сити» готов дать за Доку 55-60 млн евро с учетом бонусов. Сделку хотят закрыть на этой неделе
«Манчестер Сити» работает над трансфером правого вингера «Ренна» Жереми Доку.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» продвигается в переговорах о трансфере 21-летнего футболиста и устно обсуждает с «Ренном» новое предложение на 55-60 млн евро с учетом бонусов.
У «Ман Сити» есть конкуренты в борьбе за Доку, но, несмотря на это, клуб надеется договориться с «Ренном» на этой неделе. Жереми дал согласие на переход еще в начале августа.
Сообщалось, что «горожане» видят в Доку замену Рияду Марезу, который ушел в «Аль-Ахли».
В этом сезоне у бельгийца 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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