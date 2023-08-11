Коман интересен «Ман Сити», но «Бавария» не намерена продавать игрока. «Горожане» хотят подписать Доку – трансфер может стать рекордным для «Ренна»
Кингсли Коман интересен «Манчестер Сити».
Английский клуб проявляет интерес к французскому полузащитнику, однако «Бавария» уже дала понять, что не собирается расставаться с футболистом.
Кроме того, горожане намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника Жереми Доку. Этот трансфер может стать рекордным для «Ренна».
На данный французский клуб не продавал футболистов дороже 35 млн евро: за эту сумму ушли Усман Дембеле в дортмундскую «Боруссию» и Найеф Агерд в «Вест Хэм».
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