Коман интересен «Ман Сити», но «Бавария» не намерена продавать игрока. «Горожане» хотят подписать Доку – трансфер может стать рекордным для «Ренна»

Кингсли Коман интересен «Манчестер Сити».

Английский клуб проявляет интерес к французскому полузащитнику, однако « » уже дала понять, что не собирается расставаться с футболистом.

Кроме того, горожане намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника . Этот трансфер может стать рекордным для « ».

На данный французский клуб не продавал футболистов дороже 35 млн евро: за эту сумму ушли Усман Дембеле в дортмундскую «Боруссию» и Найеф Агерд в «Вест Хэм».

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