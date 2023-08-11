Коман интересен «Ман Сити», но «Бавария» не намерена продавать игрока. «Горожане» хотят подписать Доку – трансфер может стать рекордным для «Ренна»

Теги Бавария Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Кингсли Коман Жереми Доку Футбол

Кингсли Коман интересен «Манчестер Сити».

Английский клуб проявляет интерес к французскому полузащитнику, однако «Бавария» уже дала понять, что не собирается расставаться с футболистом.

Кроме того, горожане намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника Жереми Доку. Этот трансфер может стать рекордным для «Ренна».

На данный французский клуб не продавал футболистов дороже 35 млн евро: за эту сумму ушли Усман Дембеле в дортмундскую «Боруссию» и Найеф Агерд в «Вест Хэм».

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8 комментариев

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Ksandvankneshas
Да, Коман действительно дока в деле выигрыша чемпионств, но у Сити с этим и так всё норм вроде 🤔
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Sevillafan
Коман может стать единственным и неповторимым игроком в истории который выигрывал все чемпионаты где играл
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Ignazio DE Alter
чемпион Италии, Франция и Германия. Теперь может стать чемпионом и Англии
+2
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Unknown Forusha
Комана не отдам!
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Король Предголевых
Первый год в Баварии казался мне пассажиром. Очень сильно ошибался, сейчас считаю его топ 3 вингером в мире когда в оптимальной форме. Дриблинг, скорость на очень высоком уровне, и в скандалы не попадает вроде никогда
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Александр Медзведцкий
мимо)))
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окечуква
Честно говоря, Доку это откровенный полотёр. Коман более интеллектуальный игрок, жаль что не с самым крепким здоровьем.
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Kahn01
Ответ Король Предголевых
Первый год в Баварии казался мне пассажиром. Очень сильно ошибался, сейчас считаю его топ 3 вингером в мире когда в оптимальной форме. Дриблинг, скорость на очень высоком уровне, и в скандалы не попадает вроде никогда
Первый год в Баварии он не был основным. А когда выходил, всегда обострял и был полезен. Не согласен
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