«Ман Сити» не будет с «Барсой» и «ПСЖ» обсуждать трансфер Силвы – ни при каких условиях

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» не собирается продавать Бернарду Силву.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» уведомили «Барселону» и «ПСЖ», что ни при каких условиях не намерены вести переговоры о трансфере полузащитника.

Также в ближайшее время чемпионы Англии собираются предложить португальцу продлить контракт.

При этом отмечается, что ключевую роль в разрешении ситуации сыграет желание самого Силвы.

Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Бернарду готов форсировать трансфер, если «Барселона» попросит. Пока у клуба нет возможности его подписать

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38 комментариев

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Ну по честному, ну какой сейчас Барсе трансфер Бернарду?
+28
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+27
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
ПСГ уже взял левоножку Асенсио, куда им еще и Сильва?
Сильва на поле, Асенсио как обычно - банка, лазарет
+19
-3
+16
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Ответ therealgreenman
Ну по честному, ну какой сейчас Барсе трансфер Бернарду?
Барса похожа на человека, который ходит по дорогим бутикам… без денег 😆
+18
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+13
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Как бы намёк всем, что слова Пепа не самые последние в Сити. Есть руководство и спортивный директор который не хотят терять одного из лучших своих игроков
+14
-2
+12
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Как можно обсуждать трансфер с тем, у кого все равно нет денег и предложить могут только аренду. 🤷‍♂️
+12
-5
+7
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Ответ therealgreenman
Ну по честному, ну какой сейчас Барсе трансфер Бернарду?
Это какой-то вброс
Денег нет на регистрацию и ещё облизывются на других.
+4
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Ответ Акира_1
Как можно обсуждать трансфер с тем, у кого все равно нет денег и предложить могут только аренду. 🤷‍♂️
Рычагами рассчитаются 😁
+4
-2
+2
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Рычагами рассчитаются 😁
Подписками спортифай. За Бернарду придётся около 80 миллионов подписок раздать сотрудникам Сити.
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ПСГ уже взял левоножку Асенсио, куда им еще и Сильва?
+3
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Гюндогана бесплатно получили, ещё хотят аренду Силвы, слишком жирно. Да и Сити так резко обновлять полузащиту рискованно
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Там действительно должно быть очень большое предложение. Они отлично понимают, что остался месяц до закрытия окна и после ухода Мареза у них есть недобор на правом фланге. Будь у Сити хоть 100 млн, но адекватной замены Силве на рынке нет и непонятно даже примерно кем его можно заменить
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Отличная новость. Не надо тратить бешеные деньги 29 летнему игроку, чтоб потом через пару лет отпустить его бесплатно да еще с огромной личкой.
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такого удара в спину местные куле явно не ждали, походу ща будут переобуваться и писать какое бернарду дно)
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Ответ Я Ты
ну так он сам вроде хочет в барсу
И что? За бесплатно его отпустить теперь?
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Ответ therealgreenman
Ну по честному, ну какой сейчас Барсе трансфер Бернарду?
Причем я еще понять не могу куда его пихать то в составе?
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Ответ Акира_1
Как можно обсуждать трансфер с тем, у кого все равно нет денег и предложить могут только аренду. 🤷‍♂️
Ну так могут обсуждать аренду. Это не обязательно должна быть покупка.
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Ответ DolJun
такого удара в спину местные куле явно не ждали, походу ща будут переобуваться и писать какое бернарду дно)
Что не отнять у спотифая, это то что как они умеют утешать друг друга))😂
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Надо отпускать, если хочет уйти и если за него дадут нужную сумму.
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Правильно Сити делают . Бернарду топ - верне супер топ и учитывая потери Илкая и Мареза это будет большой удар по печени .
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А в прошлой новости писали про "давление Бернарду и агента на Сити"))) Какое давление, разве что артериальное, давильщики хреновы.
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Ну если Марез ушёл, то понятно, что Силва остаётся.
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я хочу купить остров на Багамах, но нет денег. или в аренду с последующим выкупом
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ну так он сам вроде хочет в барсу
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срочно продать потом будем жалеть
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Ну еще бы, у них и его-то заменить некем, только КДБ смещать по ситуации, а если и он уедет, то придется кого-то из академии ставить
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