«Ман Сити» не будет с «Барсой» и «ПСЖ» обсуждать трансфер Силвы – ни при каких условиях
«Манчестер Сити» не собирается продавать Бернарду Силву.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» уведомили «Барселону» и «ПСЖ», что ни при каких условиях не намерены вести переговоры о трансфере полузащитника.
Также в ближайшее время чемпионы Англии собираются предложить португальцу продлить контракт.
При этом отмечается, что ключевую роль в разрешении ситуации сыграет желание самого Силвы.
Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Бернарду готов форсировать трансфер, если «Барселона» попросит. Пока у клуба нет возможности его подписать
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