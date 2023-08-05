«Ман Сити» не будет с «Барсой» и «ПСЖ» обсуждать трансфер Силвы – ни при каких условиях

«Манчестер Сити» не собирается продавать Бернарду Силву.

По данным инсайдера , «горожане» уведомили «Барселону» и « », что ни при каких условиях не намерены вести переговоры о трансфере полузащитника.

Также в ближайшее время чемпионы Англии собираются предложить португальцу продлить контракт.

При этом отмечается, что ключевую роль в разрешении ситуации сыграет желание самого Силвы.

Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Бернарду готов форсировать трансфер, если «Барселона» попросит. Пока у клуба нет возможности его подписать

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