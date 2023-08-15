«Ренн» требует 45 млн фунтов за Доку, которого «Ман Сити» хочет подписать на замену Марезу

«Манчестер Сити» работает над трансфером вингера «Ренна» Жереми Доку.

По информации ESPN, «Манчестер Сити» хочет подписать вингера на замену , перешедшему этим летом в саудовский «Аль-Ахли». «Горожане» готовы сделать « » предложение по Доку. Французский клуб рассчитывает получить за 21-летнего вингера не менее 45 миллионов фунтов, и на данный момент «Ренн» и « » расходятся в оценке бельгийца.

Сообщается также, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания вингера « » .

В сезоне-2022/23 Доку провел в Лиге 1 29 матчей, отметившись 6 голами и 2 ассистами. Подробная статистика бельгийского хавбека доступна здесь.

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