«Ренн» требует 45 млн фунтов за Доку, которого «Ман Сити» хочет подписать на замену Марезу

Теги Лион Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Рияд Марез Жереми Доку Брэдли Барколя Футбол

«Манчестер Сити» работает над трансфером вингера «Ренна» Жереми Доку.

По информации ESPN, «Манчестер Сити» хочет подписать вингера на замену Рияду Марезу, перешедшему этим летом в саудовский «Аль-Ахли». «Горожане» готовы сделать «Ренну» предложение по Доку. Французский клуб рассчитывает получить за 21-летнего вингера не менее 45 миллионов фунтов, и на данный момент «Ренн» и «Манчестер Сити» расходятся в оценке бельгийца.

Сообщается также, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания вингера «Лиона» Брэдли Барколя.

В сезоне-2022/23 Доку провел в Лиге 1 29 матчей, отметившись 6 голами и 2 ассистами. Подробная статистика бельгийского хавбека доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Монксик
Классный игрок ,идеальная замена Марезу
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Был бы норм игроком запросили бы сотню, говорят полено еще то
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jordy
Не знаю, мне больше понравился Барколя.
Вот он больше по футбольному интеллекту похож на Мареза.
Он не такой моторный, как Доку, но мысли там больше.
Короче, смотря, что хочет получить Пеп на фланге.
Может ему нужен моторный бегунок, а может кто-то, похожий по игре на Мареза.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Сити бы еще Боку и Жоку. Для комплекта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Василий Монксик
Классный игрок ,идеальная замена Марезу
И чем же? Марез очень умный игрок, который по 13 голевых отдавал в АПЛ, который способен на дриблинге пройти любую оборону. Да и сам забивает не мало 17 забивал в АПЛ на пике, да и в МС спокойно больше 10 забивал в АПЛ за сезон. А Доку это просто стандартный быстрый негр. Прямолинейный, ограниченный, но очень быстрый. Он даже 10 не выбивал по г+п за сезон во Франции.
Для ротации такой игрок полезен и после ухода Сане в МС не осталось быстрых прямолинейных негров, но реальной заменой Марезу Доку никогда не будет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Василий Монксик
Если Марез такой умный и талантливый игрок почему он раскрылся в 27 лет,а не раньше? Доку постоянно прибавляет ,в системе Пепа поумнеет )
Во сколько во сколько? Игрок которого признают лучшим игроком АПЛ и он выигрывает с Лестером АПЛ в 25 не раскрылся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Ответ Георгий Кузьминых
В итоге уйдёт в Челси за 100+
Пооргинальнее ничего не придумал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий