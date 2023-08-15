«Ренн» требует 45 млн фунтов за Доку, которого «Ман Сити» хочет подписать на замену Марезу
«Манчестер Сити» работает над трансфером вингера «Ренна» Жереми Доку.
По информации ESPN, «Манчестер Сити» хочет подписать вингера на замену Рияду Марезу, перешедшему этим летом в саудовский «Аль-Ахли». «Горожане» готовы сделать «Ренну» предложение по Доку. Французский клуб рассчитывает получить за 21-летнего вингера не менее 45 миллионов фунтов, и на данный момент «Ренн» и «Манчестер Сити» расходятся в оценке бельгийца.
Сообщается также, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания вингера «Лиона» Брэдли Барколя.
В сезоне-2022/23 Доку провел в Лиге 1 29 матчей, отметившись 6 голами и 2 ассистами. Подробная статистика бельгийского хавбека доступна здесь.
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Вот он больше по футбольному интеллекту похож на Мареза.
Он не такой моторный, как Доку, но мысли там больше.
Короче, смотря, что хочет получить Пеп на фланге.
Может ему нужен моторный бегунок, а может кто-то, похожий по игре на Мареза.
Для ротации такой игрок полезен и после ухода Сане в МС не осталось быстрых прямолинейных негров, но реальной заменой Марезу Доку никогда не будет.