«Ман Сити» согласовал с Доку контракт. Переговоры с «Ренном», который хочет 45 млн фунтов, идут
«Манчестер Сити» работает над трансфером вингера «Ренна» Жереми Доку.
По данным журналиста Le Parisien Бенжамена Куареза, «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с 21-летним футболистом. Теперь клубам предстоит договориться об условиях трансфера игрока. Переговоры идут, они продолжатся на этой неделе.
Ранее сообщалось, что «Ренн» хочет 45 млн фунтов за Доку, в котором «Ман Сити» видит замену Рияду Марезу.
В этом сезоне у бельгийца 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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Был единственным светлым пятном в сборной Бельгии на ЧМ 2022, когда "гений" Мартинез упорно не выпускал его в старте, предпочитая мертвых Мертенса и Карраско. При выходе со скамейки знатно терзал уставшую оборону.
Опасный трансфер для конкурентов Сити(
Не только же качественное усиление скамейки. Этот парнишка может одной удачной обводкой на флангах, помочь взломать автобус. Он ещё и на обоих флангах может играть.
Но в плане обращения с мячом на скорости Палмер не дотягивает до Доку. Доку пока это Стерлинг на минималках. Такие игроки нужны для вскрытия бусов.