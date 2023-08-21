«Ман Сити» согласовал с Доку контракт. Переговоры с «Ренном», который хочет 45 млн фунтов, идут

Теги Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Жереми Доку Футбол

«Манчестер Сити» работает над трансфером вингера «Ренна» Жереми Доку.

По данным журналиста Le Parisien Бенжамена Куареза, «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с 21-летним футболистом. Теперь клубам предстоит договориться об условиях трансфера игрока. Переговоры идут, они продолжатся на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Ренн» хочет 45 млн фунтов за Доку, в котором «Ман Сити» видит замену Рияду Марезу.

В этом сезоне у бельгийца 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avolida2
45 при нынешнем перегретом рынке сущие копейки. Обладает дриблингом и хорошей стартовой скоростью, удар и игровой интеллект тоже при нем.

Был единственным светлым пятном в сборной Бельгии на ЧМ 2022, когда "гений" Мартинез упорно не выпускал его в старте, предпочитая мертвых Мертенса и Карраско. При выходе со скамейки знатно терзал уставшую оборону.

Опасный трансфер для конкурентов Сити(
Не только же качественное усиление скамейки. Этот парнишка может одной удачной обводкой на флангах, помочь взломать автобус. Он ещё и на обоих флангах может играть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomaat Spwitch
Дайте воспитанникам шанс, чёрт возьми. Зачем скупать то что и 20 Лямов не стоит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomaat Spwitch
Ответ Avolida2
45 при нынешнем перегретом рынке сущие копейки. Обладает дриблингом и хорошей стартовой скоростью, удар и игровой интеллект тоже при нем. Был единственным светлым пятном в сборной Бельгии на ЧМ 2022, когда "гений" Мартинез упорно не выпускал его в старте, предпочитая мертвых Мертенса и Карраско. При выходе со скамейки знатно терзал уставшую оборону. Опасный трансфер для конкурентов Сити( Не только же качественное усиление скамейки. Этот парнишка может одной удачной обводкой на флангах, помочь взломать автобус. Он ещё и на обоих флангах может играть.
Согласен с вами, но при этом не понятно почему тот же Палмер не может стать тем самым решением против автобусов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avolida2
Ответ Tomaat Spwitch
Согласен с вами, но при этом не понятно почему тот же Палмер не может стать тем самым решением против автобусов.
Может Палмер сам хочет уйти в поисках постоянной игровой практики? Потому что я не понимаю зачем сливать человека, который так хорошо начал сезон, с двух голов в финалах. Да ещё и с пресловутым английским паспортом.

Но в плане обращения с мячом на скорости Палмер не дотягивает до Доку. Доку пока это Стерлинг на минималках. Такие игроки нужны для вскрытия бусов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
Ответ Avolida2
Может Палмер сам хочет уйти в поисках постоянной игровой практики? Потому что я не понимаю зачем сливать человека, который так хорошо начал сезон, с двух голов в финалах. Да ещё и с пресловутым английским паспортом. Но в плане обращения с мячом на скорости Палмер не дотягивает до Доку. Доку пока это Стерлинг на минималках. Такие игроки нужны для вскрытия бусов.
Палмер может перейти в Боруссию где на его позиции сильные конкуренты,не факт что и там он получит железное место в основном составе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий