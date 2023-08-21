«Ман Сити» согласовал с Доку контракт. Переговоры с «Ренном», который хочет 45 млн фунтов, идут

«Манчестер Сити» работает над трансфером вингера «Ренна» Жереми Доку.

По данным журналиста Le Parisien Бенжамена Куареза, « » согласовал условия личного контракта с 21-летним футболистом. Теперь клубам предстоит договориться об условиях трансфера игрока. Переговоры идут, они продолжатся на этой неделе.

Ранее сообщалось, что « » хочет 45 млн фунтов за , в котором «Ман Сити» видит замену Рияду Марезу.

В этом сезоне у бельгийца 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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