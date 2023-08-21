Каррагер о Кайседо после дебюта за «Челси»: «Кошмар. Плохой, ленивый отбор»

Теги Челси Джейми Каррагер Вест Хэм премьер-лига Англия Мойсес Кайседо Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал Мойсеса Кайседо после дебюта за «Челси».

Опорник, купленный у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов, сыграл 30 минут в матче между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:3) в рамках 2-го тура АПЛ. За это время он 8 раз потерял мяч, дважды сфолил, нанес один удар (мимо ворот) и допустил одну ошибку, которая привела к удару.

В добавленное время второго тайма в ворота «синих» был назначен пенальти после фола Кайседо на Эмерсоне в штрафной. Лукас Пакета реализовал 11-метровый.

«Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор», – сказал Каррагер, комментируя матч на Sky Sports.

Когда Кайседо неточно пробил по воротам «Вест Хэма» третьим касанием в игре, Каррагер сказал: «Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе «Челси». Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого».

Ужасный дебют Кайседо за «Челси»: привез пенальти, много ошибался, проиграли «Вест Хэму»

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10 комментариев

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Bobby Shmonka
Кайседо неплохой опорник но явно не стоит 140 млн евро...Переплатили пенсионеры миллионов 100 за него.
+7
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+4
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bestvideox
Мне кажется Канте ещё бы дал фору.
+2
-1
+1
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леннорыч-абрамович
Это ещё повезло, что жёлтую карточку не дали.
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Aleksey Yashin
8 раз потерял мяч за 30 минут?
Т.е. терял мяч каждые 4 минуты. Неплохо для рекордного трансфера АПЛ
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botev
не только в россии старперы любят с высоты своего так называемого опыта провести душную токсичную "аналитику"
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Александр Чижов
Завидует
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Born is the King
Ну Карагер в таких отборах этом был спецом. Так что стоит английскому Кутепову
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<~Inter~>
прикольно судить игрока по 30 минутам игры
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ten Hag
Рынок раздули до безумных масштабов
Всем этим кайседам максимум 20млн цена
Боули может так и Челси развалит в итоге, если все с рук не сойдет
И это касается многих клубов АПЛ
Ах, да, там же аутсайдеры, вылетающие в пердив, получают от тв прав больше, чем Реал и Барселона в своей лиге)
Чем не повод раздувать еще больше рынок
Раньше за топов платили по 100млн, нынче же за кайседов и прочих мудриков
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