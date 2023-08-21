Каррагер о Кайседо после дебюта за «Челси»: «Кошмар. Плохой, ленивый отбор»
Джейми Каррагер раскритиковал Мойсеса Кайседо после дебюта за «Челси».
Опорник, купленный у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов, сыграл 30 минут в матче между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:3) в рамках 2-го тура АПЛ. За это время он 8 раз потерял мяч, дважды сфолил, нанес один удар (мимо ворот) и допустил одну ошибку, которая привела к удару.
В добавленное время второго тайма в ворота «синих» был назначен пенальти после фола Кайседо на Эмерсоне в штрафной. Лукас Пакета реализовал 11-метровый.
«Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор», – сказал Каррагер, комментируя матч на Sky Sports.
Когда Кайседо неточно пробил по воротам «Вест Хэма» третьим касанием в игре, Каррагер сказал: «Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе «Челси». Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого».
Ужасный дебют Кайседо за «Челси»: привез пенальти, много ошибался, проиграли «Вест Хэму»
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Т.е. терял мяч каждые 4 минуты. Неплохо для рекордного трансфера АПЛ
Всем этим кайседам максимум 20млн цена
Боули может так и Челси развалит в итоге, если все с рук не сойдет
И это касается многих клубов АПЛ
Ах, да, там же аутсайдеры, вылетающие в пердив, получают от тв прав больше, чем Реал и Барселона в своей лиге)
Чем не повод раздувать еще больше рынок
Раньше за топов платили по 100млн, нынче же за кайседов и прочих мудриков