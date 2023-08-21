Каррагер о Кайседо после дебюта за «Челси»: «Кошмар. Плохой, ленивый отбор»

Джейми Каррагер раскритиковал Мойсеса Кайседо после дебюта за «Челси».

Опорник, купленный у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов, сыграл 30 минут в матче между «Челси» и « » (1:3) в рамках 2-го тура . За это время он 8 раз потерял мяч, дважды сфолил, нанес один удар (мимо ворот) и допустил одну ошибку, которая привела к удару.

В добавленное время второго тайма в ворота «синих» был назначен пенальти после фола Кайседо на Эмерсоне в штрафной. Лукас Пакета реализовал 11-метровый.

«Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор», – сказал Каррагер, комментируя матч на Sky Sports.

Когда Кайседо неточно пробил по воротам «Вест Хэма» третьим касанием в игре, сказал: «Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе «Челси». Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого».

Ужасный дебют Кайседо за «Челси»: привез пенальти, много ошибался, проиграли «Вест Хэму»

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