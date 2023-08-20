Мерфи о тратах «Челси»: «Ни один игрок не попал бы в сильнейший состав «Сити». Энцо и Кайседо могут стать топ-футболистами, но гарантий нет»
Дэнни Мерфи не уверен, что новые игроки «Челси» оправдают ожидания.
«Клубы всегда тратили огромные суммы, чтобы попытаться ускорить достижение успеха. Джек Уокер делал это в «Блэкберне», Роман Абрамович – в «Челси», шейх Мансур – в «Манчестер Сити». Но они, как правило, тратились на игроков в расцвете сил.
«Челси» за 100 миллионов фунтов подписал [Энцо] Фернандеса и Кайседо, которые сегодня могли бы играть в «Вест Хэме» – им 22 и 21 год соответственно. Бадьяшилю и Николасу Джексону по 22. Все они могут стать игроками мирового класса, но на данном этапе никаких гарантий нет.
Это другая философия, и будет интересно посмотреть, сработает ли она. Если «Челси» окажется на вершине АПЛ и будет бороться за победу в Лиге чемпионов в следующие пяти лет, Боули назовут гением.
Назначение Почеттино повышает его шансы, но прямо сейчас я придерживаюсь мнения, что ни один игрок «Челси» не попал бы в сильнейший состав «Манчестер Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Энцо Фернандес не реализовал 11-метровый в матче с «Вест Хэмом» во 2-м туре АПЛ, а Мойсес Кайседо заработал пенальти в свои ворота. «Синие» проиграли со счетом 1:3.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
думаю пеп многих в этом челси смог бы вывести на другой уровень.