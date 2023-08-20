Мерфи о тратах «Челси»: «Ни один игрок не попал бы в сильнейший состав «Сити». Энцо и Кайседо могут стать топ-футболистами, но гарантий нет»

Теги Челси Дэнни Мерфи Блэкберн Манчестер Сити премьер-лига Англия Роман Абрамович Мансур бен Зайед аль-Найян Маурисио Почеттино Бенуа Бадьяшиль Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Николас Джексон Тодд Боули Футбол

Дэнни Мерфи не уверен, что новые игроки «Челси» оправдают ожидания.

«Клубы всегда тратили огромные суммы, чтобы попытаться ускорить достижение успеха. Джек Уокер делал это в «Блэкберне», Роман Абрамович – в «Челси», шейх Мансур – в «Манчестер Сити». Но они, как правило, тратились на игроков в расцвете сил.

«Челси» за 100 миллионов фунтов подписал [Энцо] Фернандеса и Кайседо, которые сегодня могли бы играть в «Вест Хэме» – им 22 и 21 год соответственно. Бадьяшилю и Николасу Джексону по 22. Все они могут стать игроками мирового класса, но на данном этапе никаких гарантий нет.

Это другая философия, и будет интересно посмотреть, сработает ли она. Если «Челси» окажется на вершине АПЛ и будет бороться за победу в Лиге чемпионов в следующие пяти лет, Боули назовут гением.

Назначение Почеттино повышает его шансы, но прямо сейчас я придерживаюсь мнения, что ни один игрок «Челси» не попал бы в сильнейший состав «Манчестер Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Энцо Фернандес не реализовал 11-метровый в матче с «Вест Хэмом» во 2-м туре АПЛ, а Мойсес Кайседо заработал пенальти в свои ворота. «Синие» проиграли со счетом 1:3. 

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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53 комментария

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QWertY
Они за год потратили почти лярд евро, а в нападении играют Мудрики, Джексоны и Мадуэке😂
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Красный чай
Я бы сказал могли бы стать, но перешли в Челси...
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Jurgen Klinsmann
стерлинг раньше был тащером в сити. так что дело тут дело в тренере.
думаю пеп многих в этом челси смог бы вывести на другой уровень.
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charly_54
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все говорит о том, что Челси опять пролетит мимо еврокубков
2 тура тебе об этом говорят?
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ARIGAMI ARIGAMI
Все говорит о том, что Челси опять пролетит мимо еврокубков
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alexis2020
Как же я рад, что Арсенал подписал Райса, а не Кайседо
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Мухаммадали Мухитов
Я сам фанат Челси 15 летним стажем но потратив миллиард и проиграть Это нечто
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llolishe
Следующие трансферы Челси-Клинт Дэмпси и Донован
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David Avagyan
Ответ QWertY
Они за год потратили почти лярд евро, а в нападении играют Мудрики, Джексоны и Мадуэке😂
Ну что Нкунку травмировался ты умолчал
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charly_54
Ответ Shuller18
Даже близко нет. Деклан уже долгое время в основе сборной Англии, обладает довольно широким набором качеств, а Кайседо не пойми кто
Время покажет
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BZB
Внимательно смотрел матч Челси, то, что сделал Боэли за гранью людского понимания. Ближе к извращению.
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Arshavin10
Ответ Unwar25
У Челси пока идет великолепная перестройка (имхо). 30+ игроков в команде и только троим больше 25 лет. Средний возраст команды 23 года, средняя зп в неделю 100к фунтов (с учетом всяких Лукак). При этом избавились почти от всего балласта и переплаченных игроков с дикими зп. Пока что проект выглядит очень перспективным и как минимум интересным.
Сейчас расскажут, почему уже во втором туре первого сезона всё провалилось
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Red devi1
Ответ charly_54
А ливерпуль не тратил?
По 800кк фунтов за год на моей памяти вообще никто не тратил. По хорошему должна была бы быть команда где каждый игрок стоит в среднем по 80кк и Джеимс из академии. Однозначно интересно будет смотреть даст ли результат в будущем молодая команда за такие деньги. Верю ли что даст - нет, но если ошибусь признаю что красиво вышло
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Grigoriy Kor
Ответ charly_54
Джеймс стерлинг чилвелл кайседо энцо нкунку. Это кто точно бы попал
Джеймс крутой игрок, но травмируется чуть реже Дембеле. Чилвелл крут, но нестабилен. Энцо только начал раскрываться. Нкукунку еще даже не адаптировался. То есть последние двое потенциально звезды, первые двое уже звезды. Но сейчас трудно сказать кого бы они подвинули в Сити. Родри-Энцо? Нкунку-Альварес-Холланд? Рис-Уокер-Льюис? Чилвелл-Аке-Аканджи?
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charly_54
Ответ Shuller18
Именно об этом я и говорю. Кто из футболистов нынешнего Челси попал бы в старт если не Сити, то хотя бы Арсенала или МЮ? Большая часть игроков уровня второй десятки АПЛ, а то и ниже. Правда стоят как звезды первой величины...
Джеймс стерлинг чилвелл кайседо энцо нкунку. Это кто точно бы попал
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Акира_1
Ответ Shuller18
Именно об этом я и говорю. Кто из футболистов нынешнего Челси попал бы в старт если не Сити, то хотя бы Арсенала или МЮ? Большая часть игроков уровня второй десятки АПЛ, а то и ниже. Правда стоят как звезды первой величины...
Тут очень интересный и спорный момент. Сити хотели взять Кукурелью, Ливерпуль Кайседо, Арсенал Мудрика. И неужели все они бы провалились также, как в Челси. Это действительно очень странно.
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Shuller18
Ответ Акира_1
Тут очень интересный и спорный момент. Сити хотели взять Кукурелью, Ливерпуль Кайседо, Арсенал Мудрика. И неужели все они бы провалились также, как в Челси. Это действительно очень странно.
Мб и хотели бы взять, но для глубины или для старта?
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charly_54
Ответ Shuller18
Кайседо? А кого он бы вытеснил, Родри, Райса, Каземиро?
Уровень райса, как по мне
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Иван..
Ответ Мухаммадали Мухитов
Я сам фанат Челси 15 летним стажем но потратив миллиард и проиграть Это нечто
Играя в большенстве.
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Marat_taraz
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все говорит о том, что Челси опять пролетит мимо еврокубков
Пока Мудрик создаёт удручающее впечатление , спотыкается суетится, все криво и вкось, фрв Джексон слишком легковесный для Апл , не хватает мяса ему , нужно пространство, а когда такие как вест хем паркуют автобус , Джексон бесполезен, одно дело когда у тебя Сон, Кейн, Эриксон и когда у тебя такая зелёная молодежь
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charly_54
Ответ Джанлука Нальюка
Нет
Ага, чисто воспитанниками играют
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charly_54
Ответ Red devi1
По 800кк фунтов за год на моей памяти вообще никто не тратил. По хорошему должна была бы быть команда где каждый игрок стоит в среднем по 80кк и Джеимс из академии. Однозначно интересно будет смотреть даст ли результат в будущем молодая команда за такие деньги. Верю ли что даст - нет, но если ошибусь признаю что красиво вышло
Ну так и рынок трансферный перегрет. Наблюдать за этим всем крайне любопытно
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Мухаммадали Мухитов
Челси они сначала должны поиграть в чемпионшипе чтобы узнать кто они такие
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Shuller18
Ответ charly_54
Уровень райса, как по мне
Даже близко нет. Деклан уже долгое время в основе сборной Англии, обладает довольно широким набором качеств, а Кайседо не пойми кто
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manhuntrock
И снова очередной бред от этих британских псевдоэкспертов. То есть он хочет сказать, что Ковачич > Энцо и Кайседо? Дело не в игроках, а в тренере. У Пепа эти двое стали бы лучшей опорой в мире. Но я бы и Поча со счетов не сбрасывал. Надо дать ему время. С игроками он умеет работать.
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