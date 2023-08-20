Почеттино о пенальти за фол Кайседо: «Он расстроен, возможно, но нам надо двигаться дальше, а он станет для «Челси» хорошим игроком»

Маурисио Почеттино оценил дебют Мойсеса Кайседо за «Челси».

Во 2-м туре «Челси» уступил « » (1:3). В добавленное время второго тайма в ворота «синих» был назначен пенальти после фола на в штрафной площади, после чего Лукас Пакета реализовал 11-метровый.

«Это оказало очень негативное влияние на команду. Мы хорошо играли в первом тайме, а во втором тайме было тяжело – мы не нашли правильного способа играть и изменили схему.

Мы торопились с решениями, старались что-то поменять, чтобы создавать моменты, это происходит, так как команда новая – и я уверен, что мы начнем выигрывать.

Мы отыграли 20 минут, но создали недостаточно моментов и пропустили пенальти. Я разочарован тем, что мы не смогли получить то, чего хотели. Премьер-лига очень конкурентна.

[Кайседо] говорил нам, что готов, и я думаю, что 30 минут – это хорошо. Было много хорошего, возможно, он расстроен, но нам надо двигаться дальше, а он станет для нас хорошим игроком», – сказал главный тренер « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку