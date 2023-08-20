Почеттино о пенальти за фол Кайседо: «Он расстроен, возможно, но нам надо двигаться дальше, а он станет для «Челси» хорошим игроком»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Эмерсон Мойсес Кайседо Футбол

Маурисио Почеттино оценил дебют Мойсеса Кайседо за «Челси».

Во 2-м туре АПЛ «Челси» уступил «Вест Хэму» (1:3). В добавленное время второго тайма в ворота «синих» был назначен пенальти после фола Мойсеса Кайседо на Эмерсоне в штрафной площади, после чего Лукас Пакета реализовал 11-метровый.

«Это оказало очень негативное влияние на команду. Мы хорошо играли в первом тайме, а во втором тайме было тяжело – мы не нашли правильного способа играть и изменили схему.

Мы торопились с решениями, старались что-то поменять, чтобы создавать моменты, это происходит, так как команда новая – и я уверен, что мы начнем выигрывать.

Мы отыграли 20 минут, но создали недостаточно моментов и пропустили пенальти. Я разочарован тем, что мы не смогли получить то, чего хотели. Премьер-лига очень конкурентна.

[Кайседо] говорил нам, что готов, и я думаю, что 30 минут – это хорошо. Было много хорошего, возможно, он расстроен, но нам надо двигаться дальше, а он станет для нас хорошим игроком», – сказал главный тренер «Челси».

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8 комментариев

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Покерный Футбол
Блин ну вот как же бесит это все, вывалить 200 лямов за двух нойнеймов по сути. Почему не купить одного молодого,а второго вот например Уорд Проуза которого ВХЮ забрал. Ведь игрок с огромным опытом АПЛ,характером,чумовым дальним ударом и отличным пасом. Такой опытный игрок конечно не нужен молодой команде. Возьмём ещё блин пару школяров за оверпрайс,а там заиграют не заиграют и пофиг,такая логика? Как же у меня горит от всего что происходит в Челси😡
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Роман
Тоже самое и Кайседо о Почеттино может сказать: «Он расстроен, возможно, но нам надо двигаться дальше, а он станет для «Челси» хорошим тренером»
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Moore
А лучшего -купим!
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Андрей Andrey
Ха-ха-ха Кай пнальто)) за 110 лямов и сразу привоз...и поражение. Да Ливерпуль развел Челси...
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