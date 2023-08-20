Стерлинг про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Мы доминировали и были лучше физически. Не использовали моменты, а они реализовали свои – от небрежности надо избавляться»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Футбол

Рахим Стерлинг считает плохую реализацию причиной поражения «Челси».

Во 2-м туре АПЛ «Челси» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:3.

«Это трудно принять, учитывая те моменты, которые мы создали, и доминацию на выезде.

Они воспользовались своими шансами и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как «Вест Хэм», нужно использовать свои шансы – в АПЛ это вернется и будет преследовать вас.

Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались.

Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически – нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности», – сказал полузащитник «Челси».

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13 комментариев

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Sans Skeleton
Ответ Анхолик
Как хорошо что этого бездаря продали, продали его сразу выиграли ЛЧ !
этот бездарь отвозил сегодня вестхем,как фишки.
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За Валенсию с 1999
доминаторы никудышные😁
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Moore
Оставайтесь лучшими
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User 0234
Какие же это должны быть проблемы с реализацией, если у Западной Ветчины в 3 раза меньше владения мячом чем у Челси?
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Роман
В прошлом году в Челси тоже одни доминаторы играли.
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Промах Мораты
Ответ Sans Skeleton
этот бездарь отвозил сегодня вестхем,как фишки.
Толку то?
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Анхолик
Ответ Sans Skeleton
этот бездарь отвозил сегодня вестхем,как фишки.
Не знаю может матч не смотрел, но когда играл за Сити да он накручивал на фланге и подавал в штрафную, но часто бывало что он выходил если один на один, то предпочитал подать и плакать в сторону рефери… чисто от души желаю чтоб Челси избавился от этого дельфинчика !
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