Стерлинг про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Мы доминировали и были лучше физически. Не использовали моменты, а они реализовали свои – от небрежности надо избавляться»

Рахим Стерлинг считает плохую реализацию причиной поражения «Челси».

Во 2-м туре АПЛ «Челси» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:3.

«Это трудно принять, учитывая те моменты, которые мы создали, и доминацию на выезде.

Они воспользовались своими шансами и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как «Вест Хэм», нужно использовать свои шансы – в АПЛ это вернется и будет преследовать вас.

Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались.

Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически – нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности», – сказал полузащитник «Челси».

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