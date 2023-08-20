Почеттино про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Должны были победить с таким 1-м таймом. Владеешь мячом, создаешь, твоя команда лучше, возможно, – а в итоге ты проигрываешь»
Маурисио Почеттино выразил сожаление по поводу поражения «Челси» от «Вест Хэма».
«Синие» проиграли со счетом 1:3 во 2-м туре АПЛ.
«Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти верный баланс. Думаю, сегодня были моменты, когда мы действовали неправильно, и мы пропустили. Мы создали много моментов, в первом тайме играли хорошо. Мы должны были победить, так проведя первый тайм.
Во втором тайме мы вновь пропустили в одном отдельно взятом моменте. Трудно находить пространство, чтобы создавать хорошие моменты, но это была игра такого плана, которую трудно объяснить. Ты владеешь мячом, создаешь, и, возможно, твоя команда лучше, но в конце концов ты проигрываешь.
Мы расстроились, когда не реализовали пенальти. Мы хорошо играли и не были вознаграждены. На второй тайм мы вышли именно с таким ощущением, прежде чем начали снова играть. Травма Чуквуэмеки также внесла коррективы в нашу игру. Затем мы снова начали доминировать, однако вновь пропустили. В таких ситуациях нам нужно быть сильнее, поскольку мы понимали, что «Вест Хэм» низко сидит в обороне и контратакует, так что стандарты очень опасны.
Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Я думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
и вот он уже "неадаптированный"
так топарь или нет?
Я даже небольшую денежку поставил на победу Челси, потому что даже не ожидал такой клоунской игры в атаке.
Может я и не прав, но нужно смотреть хотя бы на короткой дистанции и делать выводы, а так грош цена таким мнениям.
Даже с тем же Поттером - многие оказались правы, но его критиковать стали практически сразу же, просто не давая шанса. Хоть какое-то основание у мнения должно быть, а не "вышел на 30 минут - привёз - отвратительный игрок, Боули развели в очередной раз".
Просто с такой логикой подобные болельщики будут довольны только если Челси начнёт всех разносить 3-0 с первых матчей и так до конца сезона)
Про 4231 согласен, пора отходить уже от ТС (хотя я это давно пишу), в интенсивном футболе ему не место из-за возраста, он сам может не привозить и играть чётко, но команда подстраивается под бразильца да и минус 1 игрок в полузащите/атаке.
А по поводу Кайседо ещё отмечу, может он и провалится, но делать выводы по матчу в котором он вышел на 30 минут когда Челси уже потерял контроль над игрой и был сплошной хаос - очень странно, вон Кукурелья отлично дебютировал с Эвертоном, а потом сразу с ТТХ на Кулибали гп отдал и где сейчас Марк, всеми списан.
Надежный план...
Вроде это и была главной проблемой в прошлом сезоне
Зачем он вообще нужен в такой ситуации и для чего он сам решил остаться в Англии? Под схему тренера не подходит, роль наставника для молодых лидеров его явно тяготит.Оно и понятно, дети-подростки в 40 лет явно интересней возни с Джеймсом и Энцо.Сильва в этом плане явно не Терри и не Пуйоль.
Определенные лидерские качества видны у Риса, Энцо, Колвилла.Но им банально не у кого перенимать опыт.Сильве это не нужно, он просто отрабатывает контракт не более того, тем более английский так себе.А у таких "лидеров раздевалки" как Бен, Стерлинг или Аспи многому не научишься в плане как вести за собой коллектив.
Очередная гонка кто забьет больше Холанд или Челси. Пока ничья 2-2