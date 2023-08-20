Почеттино про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Должны были победить с таким 1-м таймом. Владеешь мячом, создаешь, твоя команда лучше, возможно, – а в итоге ты проигрываешь»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Карни Чуквуэмека Футбол

Маурисио Почеттино выразил сожаление по поводу поражения «Челси» от «Вест Хэма».

«Синие» проиграли со счетом 1:3 во 2-м туре АПЛ.

«Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти верный баланс. Думаю, сегодня были моменты, когда мы действовали неправильно, и мы пропустили. Мы создали много моментов, в первом тайме играли хорошо. Мы должны были победить, так проведя первый тайм.

Во втором тайме мы вновь пропустили в одном отдельно взятом моменте. Трудно находить пространство, чтобы создавать хорошие моменты, но это была игра такого плана, которую трудно объяснить. Ты владеешь мячом, создаешь, и, возможно, твоя команда лучше, но в конце концов ты проигрываешь.

Мы расстроились, когда не реализовали пенальти. Мы хорошо играли и не были вознаграждены. На второй тайм мы вышли именно с таким ощущением, прежде чем начали снова играть. Травма Чуквуэмеки также внесла коррективы в нашу игру. Затем мы снова начали доминировать, однако вновь пропустили. В таких ситуациях нам нужно быть сильнее, поскольку мы понимали, что «Вест Хэм» низко сидит в обороне и контратакует, так что стандарты очень опасны.

Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Я думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее», – заявил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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46 комментариев

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ArnoNeputevy
Нормальный "Вест Хэм": угловой - гол, угловой - гол. Чтобы обыграть их, надо нейтрализовать их стандарты. А так - доминируй - не доминируй - итог один.
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Давид Agabekyan
Ответ ArnoNeputevy
Нормальный "Вест Хэм": угловой - гол, угловой - гол. Чтобы обыграть их, надо нейтрализовать их стандарты. А так - доминируй - не доминируй - итог один.
А если бы Магу купили. Он бы на угловых у чужих забивал, а потом в свои привозил. Вест Хэм самой интересной командой стал бы
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+6
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26
Ответ DolJun
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летом кто-то говорил "какого же топаря Джексона купили"
и вот он уже "неадаптированный"
так топарь или нет?
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+5
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Moore
Вест Хэм решил по-иному. Отличная победа⚒️
+4
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+4
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Хан Сахан
Не знаю, чему там Почеттино учит игроков, но точно не тому, как можно создать моменты. Мяч довольно легко доходит до штрафной, а вот дальше начинается клишированный сценарий - навесы, навесы, навесы, навесы. В таком случае ему нужен впереди Лукаку, чтобы доставать эти навесы. Но нет, раз за разом моменты порятся, но игроки даже не думают попробовать иначе.
Я даже небольшую денежку поставил на победу Челси, потому что даже не ожидал такой клоунской игры в атаке.
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blаncо
Не отчаивайся, до Рождества получишь свою неустойку. А там и Де Дзерби начнёт работать над своей.
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Billy_Shears
Надеюсь Поч доведет дело Поттера до конца и Челси уйдет в Чемпионшип, где его добьют финансовые проблемы..
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KeriLLo
Ответ DolJun
ну "болелы" с экспертизой уровня борн зе кинг или как там его - то да. эти флюгеры там, куда ветер дует и пока челси не встанет на нужные рельсы - будут костерить боули так, будто это он лично мячик пинает. в остальном же ужасающий дебют кайседо насторожил, конечно, но что еще больше насторожило - что поч, даже имея неделю на подготовку, упорно не желает отказываться от тьяго силвы и играет в пятерку, а не в 4-2-3-1. да, возможно дисаси сегодня показал почему поч в него не особо верит, но он будет привозить так или иначе, но в более агрессивной манере игры, плюс имея лишнего человека в атаке, это хотя бы можно было попробовать компенсировать моментами и голами у чужих ворот
Меня просто удивляют подобные выводы после 1-2 игр.
Может я и не прав, но нужно смотреть хотя бы на короткой дистанции и делать выводы, а так грош цена таким мнениям.
Даже с тем же Поттером - многие оказались правы, но его критиковать стали практически сразу же, просто не давая шанса. Хоть какое-то основание у мнения должно быть, а не "вышел на 30 минут - привёз - отвратительный игрок, Боули развели в очередной раз".
Просто с такой логикой подобные болельщики будут довольны только если Челси начнёт всех разносить 3-0 с первых матчей и так до конца сезона)
Про 4231 согласен, пора отходить уже от ТС (хотя я это давно пишу), в интенсивном футболе ему не место из-за возраста, он сам может не привозить и играть чётко, но команда подстраивается под бразильца да и минус 1 игрок в полузащите/атаке.
А по поводу Кайседо ещё отмечу, может он и провалится, но делать выводы по матчу в котором он вышел на 30 минут когда Челси уже потерял контроль над игрой и был сплошной хаос - очень странно, вон Кукурелья отлично дебютировал с Эвертоном, а потом сразу с ТТХ на Кулибали гп отдал и где сейчас Марк, всеми списан.
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St.7
Далее грозный Лутон!
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Artūras Grigas
Середняк возвращается на привычное место. Как скоро уволят аргентинца?
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Pucheslav
Ответ rigobersong
Можно топаря Левандовски у Барселоны за 150 купить:))
По первым матчам этого сезона и по последним матчам прошлого сезона видно какой он топарь, ага
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Мансур Мадаев
Ответ Artūras Grigas
Середняк возвращается на привычное место. Как скоро уволят аргентинца?
он оттуда и не поднимался
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Мансур Мадаев
Ответ David Avagyan
А что отдовать 160 за Очимхена а если не сиграт и станет новым Лукаку тогда что делать.
покупать ещё одного опорника, на зло соперникам)
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David Avagyan
Ответ Nikhad
Тогда ждем 2.5 месяца Надежный план...
А что отдовать 160 за Очимхена а если не сиграт и станет новым Лукаку тогда что делать.
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Nikhad
Ответ David Avagyan
Нкунку
Тогда ждем 2.5 месяца
Надежный план...
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David Avagyan
Ответ Billy_Shears
Надеюсь Поч доведет дело Поттера до конца и Челси уйдет в Чемпионшип, где его добьют финансовые проблемы..
Желаю тебе того же самого.
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Александр Цигельников
Ответ ArnoNeputevy
Нормальный "Вест Хэм": угловой - гол, угловой - гол. Чтобы обыграть их, надо нейтрализовать их стандарты. А так - доминируй - не доминируй - итог один.
Да, теперь у них еще и Уорд-Проуз появился, который точно в голову пуляет или в девятку: по ситуации)
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Obdob
Ответ DolJun
зачем, если кейн через сезон к почу может приехать
сразу после того, как ромке вернут клуб
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DolJun
Ответ Obdob
тогда можешь пригласить в челси своего кумира кассано
зачем, если кейн через сезон к почу может приехать
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Nikhad
Мне одному интересно, кто собирается забивать в Челси голы с 3мя опорниками, Мудриком и Стерлингом по флангам?
Вроде это и была главной проблемой в прошлом сезоне
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Гол в девятину
Ответ KeriLLo
Меня просто удивляют подобные выводы после 1-2 игр. Может я и не прав, но нужно смотреть хотя бы на короткой дистанции и делать выводы, а так грош цена таким мнениям. Даже с тем же Поттером - многие оказались правы, но его критиковать стали практически сразу же, просто не давая шанса. Хоть какое-то основание у мнения должно быть, а не "вышел на 30 минут - привёз - отвратительный игрок, Боули развели в очередной раз". Просто с такой логикой подобные болельщики будут довольны только если Челси начнёт всех разносить 3-0 с первых матчей и так до конца сезона) Про 4231 согласен, пора отходить уже от ТС (хотя я это давно пишу), в интенсивном футболе ему не место из-за возраста, он сам может не привозить и играть чётко, но команда подстраивается под бразильца да и минус 1 игрок в полузащите/атаке. А по поводу Кайседо ещё отмечу, может он и провалится, но делать выводы по матчу в котором он вышел на 30 минут когда Челси уже потерял контроль над игрой и был сплошной хаос - очень странно, вон Кукурелья отлично дебютировал с Эвертоном, а потом сразу с ТТХ на Кулибали гп отдал и где сейчас Марк, всеми списан.
Не понимаю, почему Сильва не отправился летом вслед за Аспи.Побоялись что болельщики еще больше давить на клуб начнут?

Зачем он вообще нужен в такой ситуации и для чего он сам решил остаться в Англии? Под схему тренера не подходит, роль наставника для молодых лидеров его явно тяготит.Оно и понятно, дети-подростки в 40 лет явно интересней возни с Джеймсом и Энцо.Сильва в этом плане явно не Терри и не Пуйоль.
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Гол в девятину
Менталка полный шлaк.Клуб слишком быстро и легко расстался с Костой, Фабрегасом, Азаром, Куртуа и пртищил им на замену малахольный Кепок, Жоржей, Морат.Как в МЮ, когда никто и не заметил, как САФовский костяк с Видичем, Фердинандом, Эвра, Руни превратился буквально за 2 года в залетных и случайных Швайнштайгера, Эрреру, Мату, Шоу и тд.

Определенные лидерские качества видны у Риса, Энцо, Колвилла.Но им банально не у кого перенимать опыт.Сильве это не нужно, он просто отрабатывает контракт не более того, тем более английский так себе.А у таких "лидеров раздевалки" как Бен, Стерлинг или Аспи многому не научишься в плане как вести за собой коллектив.
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qiqe
развалинами лесопилки удовлетворён
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Ман Сити
Куда деньги то потратили, состав слабее ВХ. С такой помощью свистка такая нулевая игра.

Очередная гонка кто забьет больше Холанд или Челси. Пока ничья 2-2
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TrueGooner
"Доминировали", "верьте в процесс" - похоже, Почеттино нашел заготовки Артеты для интервью.
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