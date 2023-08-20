Почеттино про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Должны были победить с таким 1-м таймом. Владеешь мячом, создаешь, твоя команда лучше, возможно, – а в итоге ты проигрываешь»

Маурисио Почеттино выразил сожаление по поводу поражения «Челси» от «Вест Хэма».

«Синие» проиграли со счетом 1:3 во 2-м туре .

«Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти верный баланс. Думаю, сегодня были моменты, когда мы действовали неправильно, и мы пропустили. Мы создали много моментов, в первом тайме играли хорошо. Мы должны были победить, так проведя первый тайм.

Во втором тайме мы вновь пропустили в одном отдельно взятом моменте. Трудно находить пространство, чтобы создавать хорошие моменты, но это была игра такого плана, которую трудно объяснить. Ты владеешь мячом, создаешь, и, возможно, твоя команда лучше, но в конце концов ты проигрываешь.

Мы расстроились, когда не реализовали пенальти. Мы хорошо играли и не были вознаграждены. На второй тайм мы вышли именно с таким ощущением, прежде чем начали снова играть. Травма Чуквуэмеки также внесла коррективы в нашу игру. Затем мы снова начали доминировать, однако вновь пропустили. В таких ситуациях нам нужно быть сильнее, поскольку мы понимали, что « » низко сидит в обороне и контратакует, так что стандарты очень опасны.

Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Я думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее», – заявил главный тренер « » Маурисио Почеттино.

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