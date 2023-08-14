Мерфи о борьбе за Кайседо: «Мойсес прекрасно усилит «Челси». «Ливерпулю» нужен план на случай, если они упустят еще и Лавиа»

Теги Челси Ливерпуль Дэнни Мерфи Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Брайтон Джордан Хендерсон Фабиньо Мойсес Кайседо Ромео Лавиа Футбол

Дэнни Мерфи высказался о борьбе «Челси» и «Ливерпуля» за Мойсеса Кайседо.

Ранее стало известно, что Кайседо близок к переходу из «Брайтона» в «Челси» за рекордные 115 миллионов евро.

«Ценник на Мойсеса Кайседо удивил меня, но если посмотреть матч «Челси» – «Ливерпуль», станет ясно, почему обе команды боролись за его подписание.

У обеих команд было много положительных моментов, которые можно было извлечь из захватывающей воскресной игры, но было видно, что оба клуба остро нуждаются в опорном полузащитнике.

Теперь, похоже, «Челси» его приобретет. Я могу понять, почему они считают Кайседо идеальным игроком для этой роли, даже если рекордная сумма в 115 миллионов фунтов кажется большой.

Кайседо прекрасно усилит «Челси». Вопрос к «Ливерпулю»: что дальше? Обе команды также пытались подписать Ромео Лавиа из «Саутгемптона». «Ливерпуль», очевидно, хочет только его или Кайседо, в то время как «Челси», судя по всему, интересны оба.

«Ливерпуль» критикуют за то, что сделка по Лавиа до сих пор не оформлена, особенно потому, что уход Хендерсона и Фабиньо этим летом был неожиданным. Они получили за них около 52 миллионов фунтов, и болельщики говорили: «Почему бы не потратить эти деньги на Лавиа?» Я понимаю это, но, с другой стороны, в мире, где трансферный рынок сошли с ума, есть что-то достойное восхищения в том, что «Ливерпуль» говорит, что заплатит ровно столько, сколько он, по их мнению, стоит. Мы уже видели, как «Манчестер Сити» делал то же самое: уходил, а не переплачивал. Если кто-то захочет заплатить больше – что ж, удачи.

Так что я не возражаю против того, чтобы «Ливерпуль» сделал это, при условии, что у них есть запасной план на случай, если они упустят Лавиа. Я был бы удивлен, если бы его не было.

«Ливерпуль» никак не сможет провести сезон с той полузащитой, что у них есть сейчас, так что кто-то обязательно придет. Нужно лишь подождать и посмотреть, кто это будет», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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6 комментариев

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The Best
За сколько там Ман Сити взяли Йошко Гвардиола?По-моему 100 млн,это разве не переплата,он стал самым дорогим цз в мире.
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Sergey Kuznetsov
если в прошлом году запасной вариант был Артур, то сами делайте выводы насколько круто у них продуманы ходы вперед
#подпишитеМайклаЭдвардсанахренблин
+2
0
+2
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Osodj Djhshs
Войдите на рынок Турции - там за пятак евро валяется Оздоев, он и свои пару мячей за сезон забьет и дыры где надо прикроет. К нему в пару подороже на РФ рынке Барриос за 20.
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Акира_1
Ответ Покерный Футбол
Мы уже видели, как «Манчестер Сити» делал то же самое: уходил, а не переплачивал. Железобетонный пример,Сити никогда и фунта ни за кого не переплачивал
Особенно в первые сезоны Пепа, когда собирали ему защитников. Да и сейчас Йошку взяли за 100.
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therealgreenman
Ответ Osodj Djhshs
Войдите на рынок Турции - там за пятак евро валяется Оздоев, он и свои пару мячей за сезон забьет и дыры где надо прикроет. К нему в пару подороже на РФ рынке Барриос за 20.
Он уже в Греции
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