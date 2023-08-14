Мерфи о борьбе за Кайседо: «Мойсес прекрасно усилит «Челси». «Ливерпулю» нужен план на случай, если они упустят еще и Лавиа»

Дэнни Мерфи высказался о борьбе «Челси» и «Ливерпуля» за Мойсеса Кайседо.

Ранее стало известно, что Кайседо близок к переходу из « » в «Челси» за рекордные 115 миллионов евро.

«Ценник на удивил меня, но если посмотреть матч « » – «Ливерпуль», станет ясно, почему обе команды боролись за его подписание.

У обеих команд было много положительных моментов, которые можно было извлечь из захватывающей воскресной игры, но было видно, что оба клуба остро нуждаются в опорном полузащитнике.

Теперь, похоже, «Челси» его приобретет. Я могу понять, почему они считают Кайседо идеальным игроком для этой роли, даже если рекордная сумма в 115 миллионов фунтов кажется большой.

Кайседо прекрасно усилит «Челси». Вопрос к «Ливерпулю»: что дальше? Обе команды также пытались подписать Ромео Лавиа из « ». «Ливерпуль», очевидно, хочет только его или Кайседо, в то время как «Челси», судя по всему, интересны оба.

«Ливерпуль» критикуют за то, что сделка по Лавиа до сих пор не оформлена, особенно потому, что уход и Фабиньо этим летом был неожиданным. Они получили за них около 52 миллионов фунтов, и болельщики говорили: «Почему бы не потратить эти деньги на Лавиа?» Я понимаю это, но, с другой стороны, в мире, где трансферный рынок сошли с ума, есть что-то достойное восхищения в том, что «Ливерпуль» говорит, что заплатит ровно столько, сколько он, по их мнению, стоит. Мы уже видели, как «Манчестер Сити» делал то же самое: уходил, а не переплачивал. Если кто-то захочет заплатить больше – что ж, удачи.

Так что я не возражаю против того, чтобы «Ливерпуль» сделал это, при условии, что у них есть запасной план на случай, если они упустят Лавиа. Я был бы удивлен, если бы его не было.

«Ливерпуль» никак не сможет провести сезон с той полузащитой, что у них есть сейчас, так что кто-то обязательно придет. Нужно лишь подождать и посмотреть, кто это будет», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?