Дэнни Мерфи: «МЮ» нужно 4-5 игроков минимум, чтобы догнать «Ман Сити». Кейна недостаточно»

Дэнни Мерфи поделился мнением о разнице между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«МЮ» вчера проиграл «Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

« » нужно минимум четыре или пять игроков, чтобы догнать « ». Приобретения недостаточно. Нужно еще три игрока.

Если Эрик тен Хаг хочет превратить «Ман Юнайтед» в команду, которая владеет мячом, то им нужен голкипер, который может играть так, это делают вратари в «Ман Сити».

Гвардиола выбрал Ортегу вместо Эдерсона вратарем на финальный матч Кубка Англии, и мне казалось, что это тот случай, когда «Юнайтед» мог прессинговать, но Ортега распоряжался мячом феноменально.

С де Хеа этого делать не получится. Он топ-вратарь, и долго это демонстрировал. Но для борьбы за титулы – не просто за четвертку лучших – нужен голкипер, который может играть ногами», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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