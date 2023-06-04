Дэнни Мерфи: «МЮ» нужно 4-5 игроков минимум, чтобы догнать «Ман Сити». Кейна недостаточно»
Дэнни Мерфи поделился мнением о разнице между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«МЮ» вчера проиграл «Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» нужно минимум четыре или пять игроков, чтобы догнать «Манчестер Сити». Приобретения Харри Кейна недостаточно. Нужно еще три игрока.
Если Эрик тен Хаг хочет превратить «Ман Юнайтед» в команду, которая владеет мячом, то им нужен голкипер, который может играть так, это делают вратари в «Ман Сити».
Гвардиола выбрал Ортегу вместо Эдерсона вратарем на финальный матч Кубка Англии, и мне казалось, что это тот случай, когда «Юнайтед» мог прессинговать, но Ортега распоряжался мячом феноменально.
С де Хеа этого делать не получится. Он топ-вратарь, и долго это демонстрировал. Но для борьбы за титулы – не просто за четвертку лучших – нужен голкипер, который может играть ногами», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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