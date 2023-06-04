Дэнни Мерфи: «МЮ» нужно 4-5 игроков минимум, чтобы догнать «Ман Сити». Кейна недостаточно»

Теги Манчестер Юнайтед Дэнни Мерфи Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Давид Де Хеа Харри Кейн Штефан Ортега Футбол

Дэнни Мерфи поделился мнением о разнице между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«МЮ» вчера проиграл «Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» нужно минимум четыре или пять игроков, чтобы догнать «Манчестер Сити». Приобретения Харри Кейна недостаточно. Нужно еще три игрока.

Если Эрик тен Хаг хочет превратить «Ман Юнайтед» в команду, которая владеет мячом, то им нужен голкипер, который может играть так, это делают вратари в «Ман Сити».

Гвардиола выбрал Ортегу вместо Эдерсона вратарем на финальный матч Кубка Англии, и мне казалось, что это тот случай, когда «Юнайтед» мог прессинговать, но Ортега распоряжался мячом феноменально.

С де Хеа этого делать не получится. Он топ-вратарь, и долго это демонстрировал. Но для борьбы за титулы – не просто за четвертку лучших – нужен голкипер, который может играть ногами», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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26 комментариев

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Экспертное мнение
ОМГ, Гвардиола прямо на их глазах брал АПЛ пачками подряд с игроком на фланге из Уфы, без форварда.... а недалекие до сих пор думают, что дело в игроках))) ну-ну, попробуйте, купите, одни уже купили игроков за 600 млн, чуть в шип не отправились и мест в раздевалках не хватало.
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Alien
увы, продлили дятла Далота, значит хорошего ПЗ можно не ждать
но ЦФ, ЦП (ОП), и правого вингера очень нужно
и возвращайте уже Гринвуда, может ещё не всё потеряно
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gangs
Они до сих пор не понимают что дело не в игроках а в тренере
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wolkov
Ответ Твиттер коня Мюллера
Разве только в игроках дело ? Нужен ещё и Гений ,такой как Пеп !
гений миллиардных вложений, ага, который до сих пор ни одной лч не взял при этом
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wolkov
Ответ Твиттер коня Мюллера
Давай не будем спешить, впереди финал ЛЧ !
даже если он с цатого раза наконец возьмет ушастого, это мало что изменит. хотя если вновь обзырянится, на что я очень надеюсь, боюсь, я от хохота живот надорву
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Ванильный Мишка
Ответ wolkov
гений миллиардных вложений, ага, который до сих пор ни одной лч не взял при этом
У него через неделю будет 3й кубок ЛЧ.
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m2x4yr248y
Ответ wolkov
даже если он с цатого раза наконец возьмет ушастого, это мало что изменит. хотя если вновь обзырянится, на что я очень надеюсь, боюсь, я от хохота живот надорву
То ли дело Юнайтед
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wolkov
Ответ Твиттер коня Мюллера
Давай не будем спешить, впереди финал ЛЧ !
при этом я не отрицаю, что гвардиола, безусловно, талантливый тренер, который при наличии топ игроков на кажлую позицию может поставить крутой и приносящий результат футбол и не упустить раздевалку при этом. тут спору нет. но это не гениальность, это отдача вложенных средств и то недостаточная (0 лч как ни крути за такой срок - полный провал)
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wolkov
Ответ m2x4yr248y
То ли дело Юнайтед
речь о сити, если ты думаешь, что я в восторге от того, что происходило в юнайтед за исключением этого сезона последние 10 лет - то нет. да, были проблески, но бездарнейшее руководство все сливало в унитаз. посмотрим, что будет летом и в следующем году, как бы местные тролли не стебались над тен хагом, человек с аяксом до полуфинала лч доходил, без миллиардных вливаний при этом
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wolkov
Ответ Ванильный Мишка
У него через неделю будет 3й кубок ЛЧ.
хату поставил уже?)
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Ванильный Мишка
Ответ wolkov
хату поставил уже?)
Не ставлю
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wolkov
Ответ Ванильный Мишка
Не ставлю
а что ж так) ты ведь уверен, что через неделю ушастый у пепа будет, никаких рисков)
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Ronny92
Ответ QWertY
И 4-5 игроков тоже недостаточно, если они игроки по типу Марсьяля, Фреда, Ериксена, Де Бека и Санча. И это учитывая, что условному Трэшворду гарантированно место в составе, хотя он то еще дерево.
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Александр Колосов
Ответ QWertY
И 4-5 игроков тоже недостаточно, если они игроки по типу Марсьяля, Фреда, Ериксена, Де Бека и Санча. И это учитывая, что условному Трэшворду гарантированно место в составе, хотя он то еще дерево.
Ну вот зачем все перекручивать под свои рассуждения. Марс и ван де Бек в этом сезоне даже не игроки ротации. Эриксена изначально брали с надеждой только на то, что он на сезон закроет дыры в составе. И он с этим справился. К Фреду вообще не понимаю какие претензии. Провал только Санчо и его сейчас не продать даже близко за такие деньги, логичнее оставить и надеяться на дальнейший прогресс. Купить нужно топовых ЦФ и вратаря
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Нурбек Лесбеков
Ответ ZamoRano
Шта? Вратарь дырка, в защите варан, который не скрывает, что приехал чилить за бешеные бабки, гном-привозчик и бездумные бегунки по краям, в центре каземиро, который за год отупел раза в два и стал игроком уровня каряки, понторез пенальдеш, который не усилит ни один настоящий топ-клуб, ибо единал и пешеход вымершей формации десятки без оборонительных обременений, аля Рикельме... Нападение просто ужас, голландский дядюн, депуталду и Санчо пансо, я искренне считаю, что атака зенита с малкомами сильнее этого вот. Продавать можно всех, в клубе 0,75 топ-футюолиста.
Ты нормальный? Фернандеш не хуже Де Бруйне у которого впереди лучший нападающий, и то по системе гол+пас не лучше! Каземиро 2 раза отупел? У него один из самых лучших сезонов по результативности!
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Экспертное мнение
Ответ wolkov
да-да, сказки про игрока из уфы на фланге, который сидел в запасе, а играл старик фернандиньо и который славно обзырянился в полуфинале лч против реала, за что и был сослал в арсенал - туристам рассказывай.
То есть до тебя еще не дошло, если поменять составы МЮ и МС, то доминировать будут опять игроки Пепа, а все эти Стонзы, Волкеры снова превратятся в игроков уровня Эвертонов? Зачем вы вообще футбол смотрите, если так и ничего в нем не поняли))) Ты реально считаешь, что Эдерсон, Стонз, Диаш намного сильнее как игроки, чем Де Хеа, Варан, Лисандро? Де Брёйне в сто раз сильнее Бруну?) С таким нытьем нормальных игроков в МЮ никогда не будет, ведь кого не купи, ты скажешь что он слабее игроков Сити.
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