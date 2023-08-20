Кержаков о «тарантиновском монологе» в деревне: «Утром делаю упражнения. Мимо идет дедушка и говорит, что лучше бы я шел картошку копать, что из-за таких, как я, колхозы и совхозы разрушены»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков пересказал «тарантиновский монолог» деревенского жителя.

– Сезон для «Зенита» начался с победы в Суперкубке, которая была добыта в серии пенальти. Вы отразили в ней сразу два. Закрыли для себя гештальт с одиннадцатиметровыми?

– Получается, что нет. Да, было приятно выиграть титул, сделать еще один шаг в гонке трофеев. Но в чемпионате пенальти еще так и не отразил. Так что тема не закрыта.

– Но мешок картошки в споре с одним человеком уже не надо отдавать?

– Наверно, все же надо. Я-то, получается, ему должен, потому что по ходу прошлого чемпионата ни одного одиннадцатиметрового не отразил. А спор был именно на это. Просто человек на связь не выходит.

– На новый сезон подобного спора не заключали?

– Нет. Надеюсь, такого и не будет, но и подобного негатива, что был до этого, своей игрой не заслужу.

– В отпуске у вас тоже была история с картошкой, только, как я слышал, на другую тему?

– Любопытный эпизод, связанный с практически тарантиновским монологом одного человека, дословно который по известным причинам привести не смогу. По тем же соображениям это невозможно было бы снять на кинокамеру, но получилось очень забавно.

– Расскажите.

– История такая. В отпуске по традиции был в деревне в Тверской области у нашей бабушки. На баскетбольной площадке утром выполнял программу упражнений.

Мимо идет дедушка с велосипедом. И вдруг начинает с использованием крепких выражений говорить о том, что я, мягко говоря, занимаюсь ерундой. А вместо того, чтобы бесполезно, как он это назвал, дрыгаться, шел бы я лучше на картошку. Больше того, предложил пойти с ним.

У меня, говорит, пара гектаров – пойдем накопаем. Но на этом дело не закончилось.

– Дедушка продолжил монолог?

– С народными выражениями, но по-доброму, я бы сказал, по-отечески он дал понять, что из-за таких, как я, колхозы и совхозы разрушены, картошка брошена. А потом такие, опять же, такие как я, приезжают и еще и скотину продать просят. На этом закончил он и пошел дальше.

– Дедушка знакомый был?

– Нет, просто мимо шел, – сказал голкипер «Зенита».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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32 комментария

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Antonio Gaudi
Ответ кuraakula belov
Лучше бы картошку копал - это тарантиновский монолог/диалог?)
Нет, судя по контексту, тарантиновским его делали крепкие выражения, которые использовал дед.
И да, вообще суть тарантиновских диалогов как раз в их обыденности, детализированном обсуждении бытовых мелочей. Поэтому тема колхозов, которые пустуют из-за того, что здоровые лбы по мнению деда занимаются ерундой, вполне могла подойти для тарантиновского диалога вкупе с крепкими выражениями.
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леннорыч-абрамович
Это был Роман Широков и он сказал:
"#####-копать, Миша, лучше б дома сидел, ###, этот колхоз и так обыграешь!"
+26
-3
+23
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кuraakula belov
Лучше бы картошку копал - это тарантиновский монолог/диалог?)
+25
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Александр Зубков
Ответ кuraakula belov
Лучше бы картошку копал - это тарантиновский монолог/диалог?)
Про совхозы с колхозами Квентин любил поснимать.
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Дмитрий
Советский образованный дед: колхозы развалились, потому что не копали картошку, вместо которой делали зарядку.
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Xisko V
ахахаха вот из-за таких совковых зомбированных стариков ,Россия пришла к тому очку в котором она сейчас находится .Во главе страны тоже дедушка ....
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Мансур Абдрахимов
Это Звягинцев или Балабанов. Был бы Тарантиновским , то Дед заколол бы вилой или тапором
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Циник Петербургский
"Упражнения, мать их, делаешь, мать твою?! Лучше бы шел на поле, мать его, копать картошку, мать её!..." И затем десять выстрелов подряд (из шестизарядной волыны)!

Как-то так 🤪
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counsel
Либо Кержаков не смог монолог запомнить либо дедушка странный. Кто же картошку в средней полосе в июле копает?
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Groznyi2024
Ответ кuraakula belov
Лучше бы картошку копал - это тарантиновский монолог/диалог?)
Luchshe bi kartoshku kopal - вот так правильно
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Циник Петербургский
"Упражнения, мать их, делаешь, мать твою?! Лучше бы шел на поле, мать его, копать картошку, мать её!..." И затем десять выстрелов подряд (из шестизарядной волыны)! Как-то так 🤪
не.45 кольт и шляпа Боярского!
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Циник Петербургский
Ответ Александр Александрович
Дед всё по факту сказал . Более бесполезных существ чем футболисты рпл не существует
Знаете ли Вы о существовании такого явления в России, как мотобол? ;))
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Groznyi2024
Ответ Александр Александрович
Дед всё по факту сказал . Более бесполезных существ чем футболисты рпл не существует
Причем тут РПЛ? Сколько картошки выкопал Месси. напомни?
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de-fussball
Ответ Дмитрий
Советский образованный дед: колхозы развалились, потому что не копали картошку, вместо которой делали зарядку.
если б по утрам заряжали не айфоны, а колхозы, то ничего бы не развалилось
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NaGLiY
Ответ леннорыч-абрамович
Это был Роман Широков и он сказал: "#####-копать, Миша, лучше б дома сидел, ###, этот колхоз и так обыграешь!"
Лучше б картошку копал, yopt!
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Несусветный Папаша
Это было в давнем уже выпуске СБГ шоу,что пишется в одном заведении на Гончарной.Матч ТВ : всегда десятые!
А заведение и Ютуб канал рекомендую, просмотрите выпуск с Геной Тумиловичем- очень смешно
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Spaten
Добрейший души человек, а мог бы ножичком))
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mootoo
Бубнов небось
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Остап Бендер Сгибальщик
одни гитаристы в стране,добавил дед и заголосил вэвэвэ ленинград эспэбэ точка ру!
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Санитар-волк
Дедушка пошел. Наверное, и адрес "дальше" ему сказали - и правильно.
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dimamak10
Если бы у него была возможность снять , то я бы лучше еще раз посмотрел видео мэр и хоккеист, чем этот интересный монолог Тарантино
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Sinister Kid
Что же такого выкурил Кержаков, что он решил, что это «тарантиновский монолог»?
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