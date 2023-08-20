Кержаков о «тарантиновском монологе» в деревне: «Утром делаю упражнения. Мимо идет дедушка и говорит, что лучше бы я шел картошку копать, что из-за таких, как я, колхозы и совхозы разрушены»

Михаил Кержаков пересказал «тарантиновский монолог» деревенского жителя.

– Сезон для «Зенита» начался с победы в Суперкубке, которая была добыта в серии пенальти. Вы отразили в ней сразу два. Закрыли для себя гештальт с одиннадцатиметровыми?

– Получается, что нет. Да, было приятно выиграть титул, сделать еще один шаг в гонке трофеев. Но в чемпионате пенальти еще так и не отразил. Так что тема не закрыта.

– Но мешок картошки в споре с одним человеком уже не надо отдавать?

– Наверно, все же надо. Я-то, получается, ему должен, потому что по ходу прошлого чемпионата ни одного одиннадцатиметрового не отразил. А спор был именно на это. Просто человек на связь не выходит.

– На новый сезон подобного спора не заключали?

– Нет. Надеюсь, такого и не будет, но и подобного негатива, что был до этого, своей игрой не заслужу.

– В отпуске у вас тоже была история с картошкой, только, как я слышал, на другую тему?

– Любопытный эпизод, связанный с практически тарантиновским монологом одного человека, дословно который по известным причинам привести не смогу. По тем же соображениям это невозможно было бы снять на кинокамеру, но получилось очень забавно.

– Расскажите.

– История такая. В отпуске по традиции был в деревне в Тверской области у нашей бабушки. На баскетбольной площадке утром выполнял программу упражнений.

Мимо идет дедушка с велосипедом. И вдруг начинает с использованием крепких выражений говорить о том, что я, мягко говоря, занимаюсь ерундой. А вместо того, чтобы бесполезно, как он это назвал, дрыгаться, шел бы я лучше на картошку. Больше того, предложил пойти с ним.

У меня, говорит, пара гектаров – пойдем накопаем. Но на этом дело не закончилось.

– Дедушка продолжил монолог?

– С народными выражениями, но по-доброму, я бы сказал, по-отечески он дал понять, что из-за таких, как я, колхозы и совхозы разрушены, картошка брошена. А потом такие, опять же, такие как я, приезжают и еще и скотину продать просят. На этом закончил он и пошел дальше.

– Дедушка знакомый был?

– Нет, просто мимо шел, – сказал голкипер «Зенита».

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