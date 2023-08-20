Михаил Кержаков: «Без Заремы было бы скучно. Прекрасная женщина. Я не шучу»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков Леонид Федун премьер-лига Россия Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Михаил Кержакова считает, что без Заремы Салиховой было бы скучно.

– Противостояние «Зенита» и «Спартака» происходит не только на поле. Зарему читаете?

– Что-то, конечно, за последние 5-6 лет долетает. Но сейчас Зарема и Леонид Федун уже не являются официальными представителями «Спартака». Поэтому она вправе высказывать все что хочет.

Но на самом деле, без Заремы и иже с ними было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема – прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь, – сказал вратарь «Зенита» о супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Прекрасная женщина, вопросов нет: заботливая мать, активно развивала фонд "Спартак - детям", благодаря которому удалось помочь сотням больных детей. Единственное - хорошо, что она сейчас не принимает решения в самом клубе
+22
-1
+21
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Born is the King
Ну то что она не зафильтрованная инстабарби это уже уникальное явление. Ну любит она пнуть Зенит,чтож ты будешь делать
+14
-3
+11
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Ебздрогыч
Прекрасная женщина, вопросов нет: заботливая мать, активно развивала фонд "Спартак - детям", благодаря которому удалось помочь сотням больных детей. Единственное - хорошо, что она сейчас не принимает решения в самом клубе
А что плохого было сделано?
+10
-2
+8
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Итачи Учиха
Лучше бы у Набабкина спросили про Зарему)
+3
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Deathspell Omega
Ответ Итачи Учиха
Лучше бы у Набабкина спросили про Зарему)
почему Набабкина?
+1
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Owen_the_Simple
Для Зенита - да, ведь Салихова с супругом превратили Спартак в вечно ноющий балаган, одержимый теориями заговоров и бредом величия.
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Остап Бендер Сгибальщик
сарказм?не не слышали
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Дмитрий Иванов
Та еще сссссс....
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