Михаил Кержаков: «Без Заремы было бы скучно. Прекрасная женщина. Я не шучу»

Михаил Кержакова считает, что без Заремы Салиховой было бы скучно.

– Противостояние «Зенита» и «Спартака» происходит не только на поле. Зарему читаете?

– Что-то, конечно, за последние 5-6 лет долетает. Но сейчас Зарема и Леонид Федун уже не являются официальными представителями «Спартака». Поэтому она вправе высказывать все что хочет.

Но на самом деле, без Заремы и иже с ними было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема – прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь, – сказал вратарь «Зенита» о супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?