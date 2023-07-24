Михаил Кержаков о шоу Дзюбы: «В «Зените» он бы не стал это делать, если бы руководству не понравилось»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Р-Спорт Футбол

Михаил Кержаков высказался о шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

– Смотрите ли вы шоу с Леонидом Слуцким? Стали бы участвовать в подобном?

– Слышал об этом, смотрел несколько выпусков, где они приглашали футболистов в гости.

Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах.

– Возможны ли были такие шоу, играй Дзюба за «Зенит»?

– Это было бы тяжело, потому что ему бы пришлось ездить из Петербурга в Москву.

Но нужно было бы узнать позицию руководства. Если бы руководству это не понравилось, конечно, он бы не стал это делать, – сказал вратарь «Зенита».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Максимум, что нравилось руководству, это хоумвидео Дзюбы и радость с Азмуном в раздевалке.
+23
-13
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Ебздрогыч
Максимум, что нравилось руководству, это хоумвидео Дзюбы и радость с Азмуном в раздевалке.
Это была согласованная с руководством миниатюра о дружбе России и Ирана, не более того.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Univerzzall
Так он сам своего рода руко-водитель
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Шоу каких-то двух дураков не стоящего внимания
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
А разве не зенитовское руководство одобрило выход самого мерзопакостного шоу со Шнуром и Ко, матерящимся без остановки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
не факт-не факт... от Дэдпула и в Зените чего угодно можно было ожидать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий