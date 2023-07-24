Михаил Кержаков о шоу Дзюбы: «В «Зените» он бы не стал это делать, если бы руководству не понравилось»
Михаил Кержаков высказался о шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.
– Смотрите ли вы шоу с Леонидом Слуцким? Стали бы участвовать в подобном?
– Слышал об этом, смотрел несколько выпусков, где они приглашали футболистов в гости.
Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах.
– Возможны ли были такие шоу, играй Дзюба за «Зенит»?
– Это было бы тяжело, потому что ему бы пришлось ездить из Петербурга в Москву.
Но нужно было бы узнать позицию руководства. Если бы руководству это не понравилось, конечно, он бы не стал это делать, – сказал вратарь «Зенита».
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