Неймар согласился перейти в «Аль-Хилаль». С «ПСЖ» полностью договорились о трансфере за 90 млн евро и бонусы
Нападающий «ПСЖ» Неймар переходит в «Аль-Хилаль».
Бразилец дал согласие на трансфер в клуб чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Все стороны достигли полного соглашения.
Парижанам заплатят 90 млн евро, а также бонусы. Сообщалось, что с учетом бонусных выплат сумма трансферов может достичь 120 млн евро.
Неймар подпишет контракт на два года, обсуждается опция продления еще на один сезон.
Ранее стало известно, что 31-летний игрок заработает 160 миллионов евро за 2 года в «Аль-Хилале».
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Мдааа... 😏
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/3100203.html?ysclid=ll9subl945413466533
сейчас будет получать больше, будет так же чилить и играть на расслабоне