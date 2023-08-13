Неймар согласился перейти в «Аль-Хилаль». С «ПСЖ» полностью договорились о трансфере за 90 млн евро и бонусы

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар переходит в «Аль-Хилаль».

Бразилец дал согласие на трансфер в клуб чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Все стороны достигли полного соглашения.

Парижанам заплатят 90 млн евро, а также бонусы. Сообщалось, что с учетом бонусных выплат сумма трансферов может достичь 120 млн евро.

Неймар подпишет контракт на два года, обсуждается опция продления еще на один сезон.

Ранее стало известно, что 31-летний игрок заработает 160 миллионов евро за 2 года в «Аль-Хилале».

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75 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Это фиаско
В Европе почти не осталось дриблёров
+91
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факты про футбол
Аль-Хилаль Малкома подвинься, теперь это будет Аль-Хилаль Неймара
+44
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Moe Joe
Тут хоть играл в ЛЧ, и временами показывал блестящую игру. жаль, один из самых талантливых, наследник Роналдиньо, спасибо за всё Ней.
+44
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Moe Joe
Ответ Фанат Лионеля Месси
Это фиаско В Европе почти не осталось дриблёров
Да, Арбелоа давно закончил карьеру
+42
-1
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therealgreenman
Кажется мне больше обиднее за то как сложилась карьера Неймара, чем ему…
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Тухель
ПСЖ заработает 90 млн это грандиозный успех. Самый дорогой трансфер в истории СА, а это уровень.
+7
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slow focus
нелепая у него карьера, за исключением времен их трио с Месси и Суаресом. даже если вдруг чм26 возьмет, все равно травмы и переход в псж всё заруинили
+12
-5
+7
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andrus_k
Ответ therealgreenman
Кажется мне больше обиднее за то как сложилась карьера Неймара, чем ему…
Это точно!
+4
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Uragan Boy
в пустыне место всем хватит
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Иван Иванов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Это фиаско В Европе почти не осталось дриблёров
Ага!
1. Месси уехал за океан.
2. Азар стал лицом Бургер Кинга.
3. Теперь Неймар уезжает за халявными нефтедолларами
Мдааа... 😏
+3
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Тухель
Ответ Король Предголевых
Шейхи шейхам норм так помогают перераспределить финансовый имидж ПСЖ с точки зрения ФФП) не удивлюсь, если реальных денег дадут кратно меньше, чисто как надо написали))
Угу. СА ведь обожает Катар. Так обожает, что даже отрубала на своей территории показ ЧМ, чтобы свои люди не видели успех и богатство соседей.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/3100203.html?ysclid=ll9subl945413466533
+3
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Moe Joe
Ответ therealgreenman
Кажется мне больше обиднее за то как сложилась карьера Неймара, чем ему…
конечно, выиграл всё в Европе, что ему ещё делать?
сейчас будет получать больше, будет так же чилить и играть на расслабоне
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нелюбитель футбола
Не видать Геше трофеев и любимых личных статуэток... Хе..
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Плотников Семен
Ответ Фанат Лионеля Месси
Это фиаско В Европе почти не осталось дриблёров
Гатагов вроде еще пылит в медиалиге)))
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Дмитрий
Ответ therealgreenman
Кажется мне больше обиднее за то как сложилась карьера Неймара, чем ему…
Нам всем обидно и ему точно обидно. Но его обида отличается от нашей с тобой на десятки миллионов долларов. Не в нашу пользу, увы)
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Мукунку хороший
Ответ Фанат Лионеля Месси
Это фиаско В Европе почти не осталось дриблёров
Костоломы победили технарей
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FINT\REDONDO
Ответ DolJun
ожидаемо решил не возвращаться в фк мем, а поехать туда где будут платить больше, чем просто паэльей, за которую соглашается тренировать чави)
Так ему какая разница была, что у рычажных, что в СА он бы смотрел плей-офф ЛЧ по телевизору. Единственное, что саудиты не будут его раз в месяц просить снизить зарплату.)
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот и еще один футболист закончился
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Трей
Ответ Пирс Морган
Аль-Хилалю нужно иметь ввиду: несколько бразильцев - хорошая, крепкая команда, много - карнавал
Возможно, саудиты совсем не против карнавала
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TJ tigra
псж дешево отдает. нужны деньги на мбаппе, видно
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Пирс Морган
Аль-Хилалю нужно иметь ввиду: несколько бразильцев - хорошая, крепкая команда, много - карнавал
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Максим Заворин
В четвёртый раз и за день меняется сумма трансфера Неймара)))
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Игорь Климов
Неймар тоже выбрал большие деньги и слабый чемпионат Саудовской Аравии, как ранее это сделали некоторые футболисты.
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Гусеконь
Как Роналдиньо остался нереализованным талантом, но тот хотя бы легендой успел стать.
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Алекс Ну
Печально. Ещё одна сгубленная баблом саудитов карьера.
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