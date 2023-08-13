Неймар согласился перейти в «Аль-Хилаль». С «ПСЖ» полностью договорились о трансфере за 90 млн евро и бонусы

Нападающий «ПСЖ» Неймар переходит в «Аль-Хилаль».

Бразилец дал согласие на трансфер в клуб чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Все стороны достигли полного соглашения.

Парижанам заплатят 90 млн евро, а также бонусы. Сообщалось, что с учетом бонусных выплат сумма трансферов может достичь 120 млн евро.

подпишет контракт на два года, обсуждается опция продления еще на один сезон.

Ранее стало известно, что 31-летний игрок заработает 160 миллионов евро за 2 года в « ».

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