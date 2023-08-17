Неймар после перехода в «Аль-Хилаль»: «Хочу брать больше и больше трофеев. Очень воодушевлен»
Неймар рассказал о целях после перехода в «Аль-Хилаль».
«Конечно, у меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен.
Думаю, качественный состав – это важно. Конечно, это помогает при принятии карьерных решений. В моем случае это точно было так. Я очень воодушевлен возможностью написать новую историю, стремясь ко всем целям клуба и помогая партнерам по команде.
У нас с фанатами «Аль-Хилаля» одинаковая страсть к футболу. Они могут не сомневаться, что я оставлю на поле все силы, сделаю максимум для клуба. На поле я всегда таким был», – сказал новичок «Аль-Хилаля».
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Остальное мелочи)
И пошёл проверять баланс карты)
Победитель/финалист каждого из них получает место в групповом этапе европейской ЛЧ.
-на, держи 80млн €, ты заслужил.