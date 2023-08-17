Неймар после перехода в «Аль-Хилаль»: «Хочу брать больше и больше трофеев. Очень воодушевлен»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар рассказал о целях после перехода в «Аль-Хилаль».

«Конечно, у меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен.

Думаю, качественный состав – это важно. Конечно, это помогает при принятии карьерных решений. В моем случае это точно было так. Я очень воодушевлен возможностью написать новую историю, стремясь ко всем целям клуба и помогая партнерам по команде.

У нас с фанатами «Аль-Хилаля» одинаковая страсть к футболу. Они могут не сомневаться, что я оставлю на поле все силы, сделаю максимум для клуба. На поле я всегда таким был», – сказал новичок «Аль-Хилаля».

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36 комментариев

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Пушка_Кутепова
Помните когда он еще играл в сантосе , и все ждали что он перейдет в Реал или Барсу , что он будет брать ЗМ , но как он профукал карьеру , да статистика неплохая да и подзаработал , но все же одно из главных разочарований футбола в 21 веке
+24
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+23
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Пушка_Кутепова
За эти слова тоже платят
+17
-4
+13
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SAF22
Ответ Пушка_Кутепова
Помните когда он еще играл в сантосе , и все ждали что он перейдет в Реал или Барсу , что он будет брать ЗМ , но как он профукал карьеру , да статистика неплохая да и подзаработал , но все же одно из главных разочарований футбола в 21 веке
хотел бы я так же профукать карьеру)
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as009595@icloud.com
Надо арабской лиге придумать побольше трофеев, кубок лиги, кубок арабских чемпионов уже есть, кубок страны, суперлига, и так далее,чтоб всем звездам хватило трофеев)
+4
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Александр Северный
кринж по-любому не рад этому переходу. да и вообще в целом.( Бензема, Фирмино и. т. д) надо было при подписании контракта ставить ультиматум бедуинам, только топовые игроки и только в аль наср.
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VERBLYUD
Неймар хоть знает как выглядят эти трофеи?)
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+2
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Barsa! bolshe chem klub
теперь я понимаю тех фанатов, которые ему деньги бросили в ноги когда угловой подавал
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TheFrosty
Ответ St.7
Не то что ты,великий хейтер,добился больше «Кринжа»
Согласен. Юзеры спортса - вот достойный соперник для успехов Кринжа.
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Всё знаю
Ответ VERBLYUD
Неймар хоть знает как выглядят эти трофеи?)
Главное сколько на карту падает))
Остальное мелочи)
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Kroft
Аль-Хиляль давай вперед, Эр-Рияд победы ждет!
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Всё знаю
«Конечно, у меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен. (с)
И пошёл проверять баланс карты)
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Caerly
Неймар после перехода в «Аль-Хилаль»: «Хочу брать больше и больше деняк. Очень воодушевлен»
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Пирс Морган
Ответ St.7
Не то что ты,великий хейтер,добился больше «Кринжа»
У нас с ним одинаковое количество кубков ЧМ
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Mark Safa
Ответ Илья саров
А что в Зенит тогда не ушёл?
Зенит даже не стоит сколько Аль-хилаль ему заплатить за два года 😹
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Александр Васильев
кто вообще владеет всеми этими клубами, один человек,шейх или разные алигархи местные, может какие-то компании?
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Илья саров
А что в Зенит тогда не ушёл?
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blаncо
Ответ as009595@icloud.com
Надо арабской лиге придумать побольше трофеев, кубок лиги, кубок арабских чемпионов уже есть, кубок страны, суперлига, и так далее,чтоб всем звездам хватило трофеев)
Лига исламонаций, кубок достопочтенного шейха [вставить имя], кубок арабского вызова...
Победитель/финалист каждого из них получает место в групповом этапе европейской ЛЧ.
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Пирс Морган
Ответ S. A.
У спорта теперь дилемма. Чей Аль-Хиляль: Малкома или Неймара?
Там же пишут теперь Малкома и Неймара
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Cearvm
Ответ Пушка_Кутепова
За эти слова тоже платят
Причем это не прикол про банальные слова футболистов после перехода, а буквально контракт)
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Нур Гали
«Хочу брать больше и больше денег. Очень воодушевлен»
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1960лоцман
Скоро все звезды на закате своей карьеры будут там, а что особенного деньжат то напоследок надо еще заработать. От нас типа Халка в Китай сваливали , тоже за баблом.
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thesmartbeats@icloud.com
-и вообще я с детства болею за Аль-Хиляль, а Саудовская Аравия самая лучшая страна в мире!
-на, держи 80млн €, ты заслужил.
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Георгий Кузьминых
Как говорит Кокорин в стримах Борзыкина: «Мне нужно больше, золота!»
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Гамарджоба Генацвале
А в голове Неймара в этом момент - хочу больше и больше денег.
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S. A.
У спорта теперь дилемма. Чей Аль-Хиляль: Малкома или Неймара?
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