Неймар об «Аль-Хилале»: «Новый вызов. Конкуренция – это важно. Вот почему я перешел в эту лигу»

Неймар назвал переход в «Аль-Хилаль» новым вызовом для себя.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей.

Считаю, конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов», – сказал бразилец.

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