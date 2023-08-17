Неймар об «Аль-Хилале»: «Новый вызов. Конкуренция – это важно. Вот почему я перешел в эту лигу»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар назвал переход в «Аль-Хилаль» новым вызовом для себя.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей. 

Считаю, конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов», – сказал бразилец.

Как перестать злиться и принять Неймара

Трагедия карьеры Неймара. Правда верю, что он мог стать великим

Роскошь Неймара в «Аль-Хилале»: дом на 25 комнат, восемь машин, любимый сок всегда в холодильнике

Сколько Неймар уже заработал за карьеру? Еще до 300 млн от «Аль-Хилаля»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Табаран
конкуренция заключается в мешках денег, которые может унести один игрок
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
Элитный бразилец по вызову
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ars_asap
Если сравнивать с лигой 1 , то да, здесь сейчас конкуренция посерьезнее будет, единственное что потерял - это выступление в ЛЧ, а себя, когда ушел из Барселоны…
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андер Эррера
ну по сравнению действительно выиграть чемпионат СА сложнее чем лигу 1 с ПСЖ
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
красавчик ! берет от жизни все ! на кайфе! он ваши мнения даже не прочитает 😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Maximkin
Ответ ЧакЧак
красавчик ! берет от жизни все ! на кайфе! он ваши мнения даже не прочитает 😀
прочитает и даже лайкос поставит если написать на понятном ему языке в инсте, упомянув то как мбаппе его гнобил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Булойчик
чувство юмора на высоте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пароль Логинов
а кто скажет я пришел из за деньги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Пароль Логинов
а кто скажет я пришел из за деньги
Хочу заметить, что за огромные деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ vaniaEee
По факту кстати, кто бы что ни говорил про деньги Но «Лига Верблюда» стала раз в 10 интереснее Франции например, поинтереснее Германии для кого-то Конкуренция тут топовая
Чего ты несёшь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Ответ utsh44psmr
Элитный бразилец по вызову
ну да... Малком их неудовлетворил походу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Что ж во Франции предыдущий вызов не завершил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ждем в Лч Нея с хилялем по вайлд карт через год💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pol Belov
за 2 месяца последних - 49 трансферов разного масштаба на 16 команд... однако ж... так-то любопытно было бы глянуть, что у них там будет твориться... интересно, матчтв подсуетится с трансляциями или как всегда - так и будет ушами хлопать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Да конкуренция действительно нелегкая за звание самого высокооплачиваемого против Роналду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marcusdi
как говорил классик : "Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да поверил, да, я поверил, да, а шо, да, я поверил, да, я а шо"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
Контракт отрабатывает, все по плану. Денежки кап-кап
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Саудовская Аравия. В стране 22 стадиона ( где проводят официальные матчи ) - общая вместительность 500 000 человек . Супер футбольная страна !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Лейхтер
Косяки арабы не простят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
интересно это 2 интервью по 500к каждая, или же спортс поделил)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
обычная история....иностранная эскტртница ублажает шейхов))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ходор
Ну сказал бы правду.что деньги это фсё...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
z3yjyzh29x
Бла бла, бла бла бла бла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitamin_B
таблеток от конкуренции, да побольше, побольше!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Неймар окончательно становится посмешищем.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий