Буну перешел в «Аль-Хилаль». «Севилья» получит 21 млн евро
«Аль-Хилаль» объявил о приобретении Яссина Буну.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за вратаря «Севилья» получит 21 млн евро.
Марокканец играл в Ла Лиге с 2013 года – за «Атлетико», «Сарагосу», «Жирону» и «Севилью». На его счету победа в Ла Лиге и две победы в Лиге Европы.
Со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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