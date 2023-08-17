Буну перешел в «Аль-Хилаль». «Севилья» получит 21 млн евро

Теги Севилья Ла Лига трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Яссин Буну деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» объявил о приобретении Яссина Буну.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за вратаря «Севилья» получит 21 млн евро.

Марокканец играл в Ла Лиге с 2013 года – за «Атлетико», «Сарагосу», «Жирону» и «Севилью». На его счету победа в Ла Лиге и две победы в Лиге Европы.

Со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Дмитрий Васин
Топ вратарь. Жаль не перешел в Реал или Баварию.
+6
0
+6
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damondiamond
сегодня видел его на фото на тренировке МЮ
+3
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Пацанчик реальный
Такими темпами Аль-Хиллари по составу с топ-клубами Европы сможет посоревноваться!
+3
-1
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Егор Годин
Ответ Дмитрий Васин
Топ вратарь. Жаль не перешел в Реал или Баварию.
Согласен
Но он бы перешел, если бы не КАН зимой
Для топов, конечно, слишком непозволительно отпускать основного вратаря на месяц в разгар сезона
+2
0
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Михо
Отличный вратарь. Жаль не перешел в Баварию
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Groznyi2024
Даром
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TaR
Саудиты разгоняются не слабо. Их проект на китайский совсем не похож
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Groznyi2024
Малком, Буну, Неймар, Кулибали, Невеш, еще 6 игроков и сборная мира
0
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Direct free kick
Для фк тэйлор не такая и потеря. В играх чемпионата весной канделябр немало Димитровича ставил. Сейчас окончательно всё игровое время заберёт
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damondiamond
спортс ру: Буну
чемпионат: Боно

беспрецедентный боевик в кинотеатрах с 18 августа
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Иван Иванов
Ответ Groznyi2024
Малком, Буну, Неймар, Кулибали, Невеш, еще 6 игроков и сборная мира
Милинкович-Савич же ещё там
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