У Заболотного 3 гола в 5 турах Мир РПЛ. Он забил Шунину головой с острого угла

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный забил свой 3-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.

Нападающий открыл счет в матче с «Динамо» (1:0, 1-й тайм), проходящем в рамках 5-го тура чемпионата.

На 6-й минуте Заболотный сыграл на добивании и нанес удар головой с острого угла. Вратарь «Динамо» Антон Шунин не смог отразить мяч.

Ранее Заболотный забивал в матчах с «Уралом» (1:2) и «Сочи» (3:1). На счету 32-летнего футболиста 3 гола в 5 играх в рамках текущего чемпионата. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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28 комментариев

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JENNINGS
Вот форвард, вот настоящий форвард!💪
+46
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Кирилл
Что-то Зе разошелся: за 5 туров этого чемпионата уже забил столько же, сколько в прошлом сезоне )
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qiqe
Z!
+34
-16
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Aleksandr Struzhkov
Ответ JENNINGS
Вот форвард, вот настоящий форвард!💪
Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается)))
+17
0
+17
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damondiamond
тот самый острый угол головы
+18
-3
+15
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Гамарджоба Генацвале
А болельщики ЦСКА переживали за атаку. Не шутите с Зе.
+11
-1
+10
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9черное
Машина завелась
+10
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+9
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sportsoldfan
Можно теперь уже и в Аль-Ахли за 50 лямов
+7
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+7
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feelthedroom@mail.ru
Вот это форвард , настоящий форвард
+2
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St.7
Неужели…
+1
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bakralov@icloud.com
С острого угла? Да ну на фиг!)
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denisques
памятник ему воздвигнуть незаболотный!
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за ЦСКА 2002
Ну ничего так более-менее первый тайм провели, посмотрим что будет во втором...
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MarkAntoniy
Антоха уже свою годовую норму выполнил!))). Давай еще! Не останавливаться!!!!
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Аль Шинник
Острым углом головы с угла
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alexman1996
Что за лев этот тигр!😎
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Кирилл Эсаулов
Ну все, нападающего можно не покупать
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Mike 60
Похоже на «голевой прорыв» Забы… Что кстати не отменяет острую потребность в покупке нового форварда .
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Dinamik1
Когда наконец закончим позориться?Нам забивает деревянный заболотный а наш смолов нет.
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riverman1980
Куда то подевались дурачки, которые в каждом туре спрашивали, почему играет Заболотный, а не Карраскаль )
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Новый тренер ФК Спартак
Zeбивала
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Rudenzik
Сейчас Бабаев решит, что состав укомплектован и нападающего не надо покупать
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charly_54
Главное что не углом головы
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Sp1Ls
Выносить ЗеМяч этому льву!
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a2wai
Зе машина, но никто в него не верит просто.
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