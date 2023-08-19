У Заболотного 3 гола в 5 турах Мир РПЛ. Он забил Шунину головой с острого угла

Антон Заболотный забил свой 3-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.

Нападающий открыл счет в матче с « » (1:0, 1-й тайм), проходящем в рамках 5-го тура чемпионата.

На 6-й минуте Заболотный сыграл на добивании и нанес удар головой с острого угла. Вратарь « » не смог отразить мяч.

Ранее Заболотный забивал в матчах с «Уралом» (1:2) и «Сочи» (3:1). На счету 32-летнего футболиста 3 гола в 5 играх в рамках текущего чемпионата. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?