У Заболотного 3 гола в 5 турах Мир РПЛ. Он забил Шунину головой с острого угла
Антон Заболотный забил свой 3-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.
Нападающий открыл счет в матче с «Динамо» (1:0, 1-й тайм), проходящем в рамках 5-го тура чемпионата.
На 6-й минуте Заболотный сыграл на добивании и нанес удар головой с острого угла. Вратарь «Динамо» Антон Шунин не смог отразить мяч.
Ранее Заболотный забивал в матчах с «Уралом» (1:2) и «Сочи» (3:1). На счету 32-летнего футболиста 3 гола в 5 играх в рамках текущего чемпионата. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.
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