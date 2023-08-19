Орлов о Захаряне в Ла Лиге: «Он талантливее Миранчука и даже Головина – больше футбольных данных. Может сложиться»

Геннадий Орлов сравнил таланты Арсена Захаряна и Александра Головина.

Известный футбольный комментатор поделился мнением о перспективах полузащитника « », близкого к переходу в « ».

«Пожелаем парню успехов. Это шанс, большой вызов для него. Он должен проявить себя, задатки есть. Но нужно приложить много сил, чтобы развить свои данные.

Ему надо работать в режиме современного футбола – все 90 минут держать высокий темп. Захаряну повезло, кто-то в него поверил.

Он талантливее и даже . У Арсена больше футбольных данных – игра двумя ногами, видение поля. У него может сложиться», – сказал .

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