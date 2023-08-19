Орлов о Захаряне в Ла Лиге: «Он талантливее Миранчука и даже Головина – больше футбольных данных. Может сложиться»
Геннадий Орлов сравнил таланты Арсена Захаряна и Александра Головина.
Известный футбольный комментатор поделился мнением о перспективах полузащитника «Динамо», близкого к переходу в «Реал Сосьедад».
«Пожелаем парню успехов. Это шанс, большой вызов для него. Он должен проявить себя, задатки есть. Но нужно приложить много сил, чтобы развить свои данные.
Ему надо работать в режиме современного футбола – все 90 минут держать высокий темп. Захаряну повезло, кто-то в него поверил.
Он талантливее Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных – игра двумя ногами, видение поля. У него может сложиться», – сказал Орлов.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
ждём голов и ярких действий от него в Ла Лиге и Лиге чемпионов!
Лицо Арсена видели, когда он вам забивал?
Миранчука уже почти 25 было, когда он в Аталанты перешёл. А Захаряну всего 20.
Ну и Сосьедад - не та команда, чтобы игрока на лавку за 12 миллионов приобретать.
Что скажешь теперь? Опять болельщик Спартака хвалит бывшего игрока ЦСКА, ничего нового?
https://www.sports.ru/football/1115269480-gennadij-orlov-ne-nado-govorit-chto-zaxaryan-talantlivyj-on-ne-progres.html
Это было 3 июля с.г.
Склероз - хорошая болезнь,каждый день новости.
"Бездарный Хвича" теперь уже легенда мирового футбола и второй Марадонна, принесший на пару с Осимхеном столь долгожданный титул чемпионов для Неаполя, он для них там Бог, а армянин ваш лавку едет полировать в среднем клубе ла лиги.