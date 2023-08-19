Орлов о Захаряне в Ла Лиге: «Он талантливее Миранчука и даже Головина – больше футбольных данных. Может сложиться»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Геннадий Орлов Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Футбол

Геннадий Орлов сравнил таланты Арсена Захаряна и Александра Головина.

Известный футбольный комментатор поделился мнением о перспективах полузащитника «Динамо», близкого к переходу в «Реал Сосьедад».

«Пожелаем парню успехов. Это шанс, большой вызов для него. Он должен проявить себя, задатки есть. Но нужно приложить много сил, чтобы развить свои данные.

Ему надо работать в режиме современного футбола – все 90 минут держать высокий темп. Захаряну повезло, кто-то в него поверил.

Он талантливее Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных – игра двумя ногами, видение поля. У него может сложиться», – сказал Орлов.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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32 комментария

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Евгений Кузнецов
думаю, у Захаряна с мотивацией всё в порядке - даже если что-то не будет получаться, он возьмёт себя в руки и исправит ситуацию

ждём голов и ярких действий от него в Ла Лиге и Лиге чемпионов!
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Спартак Уокер
Головин в возрасте Захаряна играл лучше
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Peaknick
Ответ Captain_Noname
Категорически не согласен. Не слежу за Динамо в целом и за Захаряном в частности, но все статусные матчи с его участием, которые довелось увидеть, Арсен проводил крайне блекло. Запоминалось единственное: извечное выражение лица жертвы, направленное на судей. Крайне переоцененный игрок
Что же еще мог написать об игроке Динамо болельщик спартака 😁

Лицо Арсена видели, когда он вам забивал?
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lebedst
странно, он же не играл в Зените
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Leftdefender
По таланту с Головиным Захарян и рядом не валялся, с Миранчуком тоже сравнивать не стоит. Средний игрок с парой редких для РПЛ скиллов.
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Dmitry Orlov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Головин и Миранчук перед отъездом проявили себя в еврокубках, выиграли трофеи. Захарян едет в Сосьедад на лавку пока что.
А сколько трофеев с Рубином взял в РПЛ Хвича? И как он проявил себя с Рубином в еврокубках? Ему это сильно помешало проявить себя в Наполи?
Миранчука уже почти 25 было, когда он в Аталанты перешёл. А Захаряну всего 20.
Ну и Сосьедад - не та команда, чтобы игрока на лавку за 12 миллионов приобретать.
+4
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.ru
похоже коньяк вчера с армянами пил... не иначе
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adekvat11
Ответ Peaknick
Что же еще мог написать об игроке Динамо болельщик спартака 😁 Лицо Арсена видели, когда он вам забивал?
просто странно сравнивать с Головиным, который является крепким игроком европейского уровня и у которого за плечами 5 сезонов в хорошей команде+Головин в возрасте захаряна в ЛЧ поиграл и чеху позабивал,поэтому насчёт таланта очень спорно, Саша сейчас вообще ведущий наш игрок
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Captain_Noname
Ответ Peaknick
Что же еще мог написать об игроке Динамо болельщик спартака 😁 Лицо Арсена видели, когда он вам забивал?
Я даже не помню, чтобы он нам забивал. А вот Головина очень хорошо помню - да, этот тип разрывал, без вопросов. До сих вижу бедолагу Фернандо - не самого слабого, на минуточку, игрока, - пытавшегося его останавливать всеми своими лишними килограммами

Что скажешь теперь? Опять болельщик Спартака хвалит бывшего игрока ЦСКА, ничего нового?
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Гамарджоба Генацвале
Головин и Миранчук перед отъездом проявили себя в еврокубках, выиграли трофеи. Захарян едет в Сосьедад на лавку пока что.
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Captain_Noname
Ответ Viktor Martunov
Как можно судить если не следите, подглядываите?
По нескольким матчам вполне реально составить довольно точную картину
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Stereostrike
Гена, спасибо! Кэп-очевидность
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dimur
Геннадий Орлов призвал не называть хавбека «Динамо» Арсена Захаряна талантливым игроком.
https://www.sports.ru/football/1115269480-gennadij-orlov-ne-nado-govorit-chto-zaxaryan-talantlivyj-on-ne-progres.html
Это было 3 июля с.г.
Склероз - хорошая болезнь,каждый день новости.
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Фут.Боль
Удачи Захе, но про талантливее Миранчука и Головина бред.
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Viktor Martunov
Ответ Captain_Noname
Категорически не согласен. Не слежу за Динамо в целом и за Захаряном в частности, но все статусные матчи с его участием, которые довелось увидеть, Арсен проводил крайне блекло. Запоминалось единственное: извечное выражение лица жертвы, направленное на судей. Крайне переоцененный игрок
Как можно судить если не следите, подглядываите?
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Никому_никабельный
Ответ lebedst
странно, он же не играл в Зените
Гена явно что-то перепутал
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Captain_Noname
Категорически не согласен. Не слежу за Динамо в целом и за Захаряном в частности, но все статусные матчи с его участием, которые довелось увидеть, Арсен проводил крайне блекло. Запоминалось единственное: извечное выражение лица жертвы, направленное на судей. Крайне переоцененный игрок
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Kemal Gul
Ответ Спартак Уокер
Головин в возрасте Захаряна играл лучше
Да ну, Головин свой первый гол за ЦСКА почти в 20 лет забил, у Захи к 20 годам уже 15 мячей за Динамо. Просто при Йовановиче получился неудачный сезон, но не стоит по нему судить
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Leftdefender
Ответ Servelat-fcdm
Если даже у бездарного Хвичи что-то получилось, пусть и на один сезон, то у Захи все шансы стать полноценный европейской звездой
)))
"Бездарный Хвича" теперь уже легенда мирового футбола и второй Марадонна, принесший на пару с Осимхеном столь долгожданный титул чемпионов для Неаполя, он для них там Бог, а армянин ваш лавку едет полировать в среднем клубе ла лиги.
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Aleksandr Danilov
Ответ lebedst
странно, он же не играл в Зените
Играл по детям
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Очевидное невероятное
а может подождать??
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Вячеслав Максименко
Ответ Александр Степанян
Вообще не понимаю почему люди такие злые! Это спорт и если нашего спортсмена, гражданина заметили на континенте, где футбол славится и считается лучшим, то почему бы не порадоваться и пожелать удачи молодому парню.? В конце концов нашу сборную снова вернут на самые большие соревнования и опыт Захаряна будет бесценным! Вы не правы, завистливые и тупые самодуры!
Захаряну удачи, но до Головина ему далеко.
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Kahn01
Главный фактор, что он туда переходит в 20, а не 26-30 как последние легионеры. Есть время на адаптацию
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Александр Степанян
Вообще не понимаю почему люди такие злые! Это спорт и если нашего спортсмена, гражданина заметили на континенте, где футбол славится и считается лучшим, то почему бы не порадоваться и пожелать удачи молодому парню.? В конце концов нашу сборную снова вернут на самые большие соревнования и опыт Захаряна будет бесценным! Вы не правы, завистливые и тупые самодуры!
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валя_стакан
ну если даже Гена динамовца благословил...
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