Захарян прошел медосмотр в «Реал Сосьедад». Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Пивоваров
Арсен Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад».
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился имеющейся у него информацией.
«По моей информации, Захарян прошел медосмотр», – сказал функционер журналистам.
В текущем сезоне полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» в 3 матчах чемпионата Мир Премьер-лиги. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно посмотреть здесь.
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