Захарян прошел медосмотр в «Реал Сосьедад». Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Пивоваров

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Павел Пивоваров Футбол

Арсен Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился имеющейся у него информацией.

«По моей информации, Захарян прошел медосмотр», – сказал функционер журналистам.

В текущем сезоне полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» в 3 матчах чемпионата Мир Премьер-лиги. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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12 комментариев

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Pilgui 1970
Удачи тебе Заха,ты с нами всегда,а Мы с тобой...!
+27
-3
+24
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Mr.Alien
Удачи Арсену! Как по мне, Сосьедад гораздо лучше подходит для начала карьеры в Европе, чем нынешний Челси
+22
-4
+18
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pit4er
Будем болеть за Арсена, один наш во всей ЛЧ
+8
0
+8
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JENNINGS
Сейчас главное не сглазить🤞🤞🤞
+6
-2
+4
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Аутсорсер из Индии
заха, удачи на испанских полях!
ждём всем спортом "Сосьедад Захаряна"
+5
-2
+3
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KORADO
УДАЧИ АРСЕН!
Вначале будет трудно, но мы верим в тебя, и пусть у тебя всё получится!!!
+3
0
+3
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Один живой
с Захаряном понятно, Нобель прошел медосмотр? Всё хорошо?
+3
0
+3
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georgeorgg
Ответ Dmitry Orlov
А Егор Пруцев в Црвене Звезде - разве нет?
Его отдали в аренду в Целье.
+2
-1
+1
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Dmitry Orlov
Ответ pit4er
Будем болеть за Арсена, один наш во всей ЛЧ
А Егор Пруцев в Црвене Звезде - разве нет?
0
0
0
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