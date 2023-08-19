Захарян прошел медосмотр в «Реал Сосьедад». Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Пивоваров

Арсен Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад».

Генеральный директор « » поделился имеющейся у него информацией.

«По моей информации, прошел медосмотр», – сказал функционер журналистам.

В текущем сезоне полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» в 3 матчах чемпионата Мир Премьер-лиги. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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