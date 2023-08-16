Чалов об инсайде Фабрицио Романо про интерес ПАОК к нему: «Мне он не писал в личку»
Федор Чалов отреагировал на новость топ-инсайдера об интересе к нему от ПАОК.
– Вопрос про ПАОК, Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется тобой.
– Я уже отвечал...
– Арсену Захаряну он писал в личку.
– Да.
– А тебе?
– Нет, мне не писал, – сказал нападающий ЦСКА.
«Here we go!» История Фабрицио Романо – самого влиятельного инсайдера мира
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
В чемпионате борются 3-4 клуба за победу. В еврокубках в весеннюю стадию дай бог один проходит и быстро отлетает.
Смысла ехать не было и нет.
Особого смысла нет в переезде в Грецию.