Чалов об инсайде Фабрицио Романо про интерес ПАОК к нему: «Мне он не писал в личку»

Федор Чалов отреагировал на новость топ-инсайдера об интересе к нему от ПАОК.

– Вопрос про , Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется тобой.

– Я уже отвечал...

– он писал в личку.

– Да.

– А тебе?

– Нет, мне не писал, – сказал нападающий .

«Here we go!» История Фабрицио Романо – самого влиятельного инсайдера мира

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