Чалов об инсайде Фабрицио Романо про интерес ПАОК к нему: «Мне он не писал в личку»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Спорт-Экспресс Арсен Захарян Фабрицио Романо Футбол

Федор Чалов отреагировал на новость топ-инсайдера об интересе к нему от ПАОК.

– Вопрос про ПАОК, Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется тобой.

– Я уже отвечал...

Арсену Захаряну он писал в личку.

– Да.

– А тебе?

– Нет, мне не писал, – сказал нападающий ЦСКА.

«Here we go!» История Фабрицио Романо – самого влиятельного инсайдера мира

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15 комментариев

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SaH4r.
Ответ damondiamond
а причем здесь личка?
Фабрицио сам пишет в личку футболистам, чтобы узнать правда ли такой-то клуб интересуется им или нет.
+22
-1
+21
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damondiamond
а причем здесь личка?
+21
-6
+15
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Макс Коновалов 1000
Дай бог, чтобы в Европе заиграл , так хочется чтобы наши парни играли в сильных европейских командах и показывали хорошую игру на мировой арене
+9
-1
+8
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IlyaGrain
Учитывая кадровую ситуацию в ЦСКА , Чалова отпустят только за очень много денег, которые никто за него не даст 🤷🏻‍♂️
+3
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vzi
Ответ SaH4r.
Чемпионат Греции лучше днищенского РПЛ, раньше можно было на досуге смотреть, но за последние годы она деградировала
Чем чемпионат Греции лучше?
В чемпионате борются 3-4 клуба за победу. В еврокубках в весеннюю стадию дай бог один проходит и быстро отлетает.
+4
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Caniball
Чемпионат Греции не сильнее нашего.
Смысла ехать не было и нет.
+5
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ЛеваяНогаХалка
Ответ damondiamond
а причем здесь личка?
В сотый разу уже несмешно
+2
0
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krokodilych
В Грецию, на мой взгляд, не надо ехать. Но Чалову по силам играть хотя бы в той же Франции, и вот такой вариант уже стоило бы поискать.
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Иван Дорн
Ответ Макс Коновалов 1000
Дай бог, чтобы в Европе заиграл , так хочется чтобы наши парни играли в сильных европейских командах и показывали хорошую игру на мировой арене
С каких пор, переход в Грецию, это повышение?
+1
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Давид Кочинян
Ожидается наплыв хейтеров утверждающих, что Чалов ошибся и не перешёл в «лигу сильнее» 🤣
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vzi
Ответ Андрей Тюрин
хотя бы тем что играют в еврокубках
Но недолго. )
Особого смысла нет в переезде в Грецию.
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damondiamond
Ответ SaH4r.
Фабрицио сам пишет в личку футболистам, чтобы узнать правда ли такой-то клуб интересуется им или нет.
пхпхпх
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Алексей Ненахов
Ответ damondiamond
а причем здесь личка?
Тренер Динамо в шоке что пишут ему
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