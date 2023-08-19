«Ливерпуль» готов дать 23-30 млн евро за Гравенберха. «Бавария» еще не получала предложений

«Ливерпуль» всерьез настроен купить Райана Гравенберха у «Баварии».

Как отмечает Bild, мерсисайдский клуб и главный тренер «красных» активизировали свои усилия с целью подписания 21-летнего полузащитника. Гравенберх остается на одной из верхних позиций в шорт-листе « ».

По информации Bild, английский клуб готов предложить до 20 миллионов фунтов (23 млн евро) за хавбека. TZ пишет о предложении, подразумевающем выплату 30 миллионов евро. Пока что « » еще не получала официальных предложений от «Ливерпуля».

Сам Гравенберх недоволен тем, что он получает мало игрового времени в мюнхенской команде.

Подробную статистику нидерландца можно посмотреть здесь.

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