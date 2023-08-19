«Ливерпуль» готов дать 23-30 млн евро за Гравенберха. «Бавария» еще не получала предложений

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Райан Гравенберх Футбол

«Ливерпуль» всерьез настроен купить Райана Гравенберха у «Баварии».

Как отмечает Bild, мерсисайдский клуб и главный тренер «красных» Юрген Клопп активизировали свои усилия с целью подписания 21-летнего полузащитника. Гравенберх остается на одной из верхних позиций в шорт-листе «Ливерпуля».

По информации Bild, английский клуб готов предложить до 20 миллионов фунтов (23 млн евро) за хавбека. TZ пишет о предложении, подразумевающем выплату 30 миллионов евро. Пока что «Бавария» еще не получала официальных предложений от «Ливерпуля».

Сам Гравенберх недоволен тем, что он получает мало игрового времени в мюнхенской команде.

Подробную статистику нидерландца можно посмотреть здесь.

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11 комментариев

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Donald J. Trump
Гравенберг уже уведомил руководство Баварии, что хочет в МЮ/Челси/Арсенал/Атлетико/любой другой клуб, кроме Ливерпуля.
+13
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lebedst
скиньте карту Юргена, помогу, чем смогу.
+5
0
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SWAGG
30летний Эндо с однолетним контрактом за 20ку, а тут Гравенберха за 23 хотят урвать. портовики совсем из ума выжили. после того как весь мир знает, что у них есть сотка на полузащитника))
+8
-4
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munkz
Челси на низком старте
+3
0
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ SWAGG
30летний Эндо с однолетним контрактом за 20ку, а тут Гравенберха за 23 хотят урвать. портовики совсем из ума выжили. после того как весь мир знает, что у них есть сотка на полузащитника))
Я тоже офигел от этой новости. Какие 23 ляма, за 20-ти летнего Гравенберга из Баварии? Трансферный отдел Ливерпуля совсем долбанулся?
+3
0
+3
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Eziiko
Не по теме,но кто первый в рейтинге на Спортс ру?Кто знает?
+2
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Алексей Иваненко
думаю за такие деньги,им скажут куда идти...)
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Алексей Иваненко
Ответ Eziiko
Он вроде особо не нужен Баварии поэтому
пока мало совсем выходит на поле...но сумму,которую предлагает Ливерпуль,даже смешно рассматривать).с нынешними ценами на игроков).
+1
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ман сити фейк
Ответ Eziiko
Не по теме,но кто первый в рейтинге на Спортс ру?Кто знает?
Лукомский
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alisa dvoikina
Ответ ман сити фейк
Лукомский
Лукомский на 5 месте
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Eziiko
Ответ Алексей Иваненко
думаю за такие деньги,им скажут куда идти...)
Он вроде особо не нужен Баварии поэтому
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