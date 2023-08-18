Клопп сказал, что «Ливерпулю» сложно конкурировать с саудовскими клубами и «Челси»: «Бесконечные деньги создают проблему. Было бы здорово, если ввели бы регулирование»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп трансферы высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Юрген Клопп сказал, что конкурировать с саудовскими клубами сложно.

Так немецкий специалист высказался, говоря о сложностях работы на трансферном рынке.

«Все стало сложнее.

Есть причины, вы все их знаете. Вы, наверное, уже писали об этом. Есть много вещей, которые отличаются. Есть клубы, которые делают все по-другому, и никто не понимает на 100 процентов, как это работает. И обычному клубу очень трудно догнать их.

То, что они делают, – это нормально, я никого не виню. Еще Саудовская Аравия, от этого не легче. Наше окно закрывается 31 августа, а их окно еще открыто [три недели], и они могут прийти сюда. Да, так получается гораздо сложнее.

Не все идеально в европейском футболе. Не написано где-то на бумаге, что все должны смотреть Премьер-лигу или Бундеслигу, это нормально, если кто-то выращивает другую лигу. Китай пробует, США, может быть, пробует, но бесконечные деньги создают проблему.

И было бы здорово, если бы кто-то нашел решение или ввел регулирование. Да, стало сложнее... Хотя убедить футболистов приехать в «Ливерпуль» несложно. Если бы я позвонил миллиону игроков, они бы немедленно приехали сюда», – сказал тренер «Ливерпуля».

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33 комментария

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Михо
Кроме заголовка, про Челси нигде в тексте нет😃
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red hikkikomori
Ответ Михо
Кроме заголовка, про Челси нигде в тексте нет😃
Ничего нового , спортс живёт набрасываниями
+16
-3
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Дмитрий Крутенко
Ответ vzi
Так и в чем проблема, если миллион игроков готовы приехать в Ливерпуль?..
Проблема с качеством этого миллиона. А качественный миллион требует миллиард.
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Собиратель хаоса
Клопп налево подался? Как будто не Ливер покупал Ван Дейка и Нуньеса по 80-100 млн. Т.е. когда сам кидаешь деньгами - это норм, а как приходит парень побогаче, так сразу регулирование надо ввести.
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Tiranyan8
Кто то заставлял Ливерпуль продавать Фабиньо и Хендо ? В тот момент когда у клуба не было подходящих вариантов заменить их ?
очень выгодное предложение затмило разум руководства и тренерского штаба который этому не сопротивлялся. Вообщем какой же Клопп непоследовательный
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Ansu Fati
Предлагаю Клоппу перейти на ту сторону баррикад и возглавить какой нибудь Аль Хиляль, там он может наконец-то собрать команду мечты)) и заработает немало
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FortMinor
когда сам брал ван Дейка и Аллисона про финансовое регулирование почему то не говорил
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Акира_1
А в чем сложность конкурировать с кем-то, если Ливерпуль за вечер смог найти 112 миллионов на Кайседо?
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Lina ninnen
АПЛ которая скупала всех топов до которых могла дотянуться че-то ноет про деньги, а карма штука рабочая
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Профессор из Кобхэма
Странный физрук, уже есть ффп.
Или какое он хочет регулирование? Запретить Челси тратить больше Ливерпуля? Или запретить Челси брать игроков, которыми Ливерпуль интересуется?
Или физруку не сообщали, что Челси полностью перестраивает состав?

Если у тебя уходит игрок - ты покупаешь игрока. Если у тебя уходит 20 игроков - ты покупаешь 20 игроков.
Или Челси нужно перестраивать состав 10 лет, чтобы только Клопп был доволен?

Очередные кринжовые наезды на Челси. Очередное нытье Клоппа.
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Биограф Венгера
Проблема в менеджменте. Деньги то есть уже все знают. Вот Арсенал вел Тимбера Хаверца и в частности Райса полгода. Никогда не поверю что Ливерпуль не мог бы поконкурировать за последнего например. Разница только в том что Ливерпуль теперь не знает чего хочет.
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Иван Лапин
Ответ Cearvm
Эти летом какой-то бред происходит. Саудовская Аравия скупает всех по завышенным ценам, а ФИФА молчит, хотя УЕФА прижала европейские клубы ФФП. А у Чесли откуда-то тоже появился свободный миллиард евро (ок, меньше, но тем не менее) и тоже всем пофиг из-за контрактов на 8 лет. А страдают обычные болельщики.
по каким завышенным ценам кого-то скупает СА? приведи пример.
там все трансферы по 10-20 млн или вообще свободные агенты.
до перехода неймара самым дорогим игроком вообще был Малком.
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Максим Яблонский
левак Клопп хочет ввести квоты и уравниловку везде.
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Sergio Sebo
автор статьи про Челси сам выдумал?
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Кокич
Оказывается, у кого-то денег не просто много, а очень много. Как тут не приуныть?
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Ваня Терпеливый
Нашла коса на камень: кто-то начал понимать, что чувствовали все это время все клубы европы в отношении английских мешков.
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mr kovalsky
Ответ red hikkikomori
Ничего нового , спортс живёт набрасываниями
Перешел по источнику, не увидел никакого наброса.

«Klopp says it is now difficult to compete with the likes of Chelsea and clubs in the Gulf state.»
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red hikkikomori
Ответ Ansu Fati
Предлагаю Клоппу перейти на ту сторону баррикад и возглавить какой нибудь Аль Хиляль, там он может наконец-то собрать команду мечты)) и заработает немало
давно пора ему сменить обстановку
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Акира_1
Ответ Олег Никитин
Как он будет говорить в случае назначения в какой то из клубов саудитов? Или он думает будет вечно в Ливерпуле
Также как с тем, что Ливерпуль не будет при нем тратить большие суммы на трансферы. Скажет: все изменилось
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Lina ninnen
Ответ Максим Яблонский
левак Клопп хочет ввести квоты и уравниловку везде.
Не в той стране коммунизм строить начали
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