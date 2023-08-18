Клопп сказал, что «Ливерпулю» сложно конкурировать с саудовскими клубами и «Челси»: «Бесконечные деньги создают проблему. Было бы здорово, если ввели бы регулирование»
Юрген Клопп сказал, что конкурировать с саудовскими клубами сложно.
Так немецкий специалист высказался, говоря о сложностях работы на трансферном рынке.
«Все стало сложнее.
Есть причины, вы все их знаете. Вы, наверное, уже писали об этом. Есть много вещей, которые отличаются. Есть клубы, которые делают все по-другому, и никто не понимает на 100 процентов, как это работает. И обычному клубу очень трудно догнать их.
То, что они делают, – это нормально, я никого не виню. Еще Саудовская Аравия, от этого не легче. Наше окно закрывается 31 августа, а их окно еще открыто [три недели], и они могут прийти сюда. Да, так получается гораздо сложнее.
Не все идеально в европейском футболе. Не написано где-то на бумаге, что все должны смотреть Премьер-лигу или Бундеслигу, это нормально, если кто-то выращивает другую лигу. Китай пробует, США, может быть, пробует, но бесконечные деньги создают проблему.
И было бы здорово, если бы кто-то нашел решение или ввел регулирование. Да, стало сложнее... Хотя убедить футболистов приехать в «Ливерпуль» несложно. Если бы я позвонил миллиону игроков, они бы немедленно приехали сюда», – сказал тренер «Ливерпуля».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
очень выгодное предложение затмило разум руководства и тренерского штаба который этому не сопротивлялся. Вообщем какой же Клопп непоследовательный
Или какое он хочет регулирование? Запретить Челси тратить больше Ливерпуля? Или запретить Челси брать игроков, которыми Ливерпуль интересуется?
Или физруку не сообщали, что Челси полностью перестраивает состав?
Если у тебя уходит игрок - ты покупаешь игрока. Если у тебя уходит 20 игроков - ты покупаешь 20 игроков.
Или Челси нужно перестраивать состав 10 лет, чтобы только Клопп был доволен?
Очередные кринжовые наезды на Челси. Очередное нытье Клоппа.
там все трансферы по 10-20 млн или вообще свободные агенты.
до перехода неймара самым дорогим игроком вообще был Малком.
«Klopp says it is now difficult to compete with the likes of Chelsea and clubs in the Gulf state.»