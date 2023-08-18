Клопп сказал, что «Ливерпулю» сложно конкурировать с саудовскими клубами и «Челси»: «Бесконечные деньги создают проблему. Было бы здорово, если ввели бы регулирование»

Юрген Клопп сказал, что конкурировать с саудовскими клубами сложно.

Так немецкий специалист высказался, говоря о сложностях работы на трансферном рынке.

«Все стало сложнее.

Есть причины, вы все их знаете. Вы, наверное, уже писали об этом. Есть много вещей, которые отличаются. Есть клубы, которые делают все по-другому, и никто не понимает на 100 процентов, как это работает. И обычному клубу очень трудно догнать их.

То, что они делают, – это нормально, я никого не виню. Еще Саудовская Аравия, от этого не легче. Наше окно закрывается 31 августа, а их окно еще открыто [три недели], и они могут прийти сюда. Да, так получается гораздо сложнее.

Не все идеально в европейском футболе. Не написано где-то на бумаге, что все должны смотреть Премьер-лигу или Бундеслигу, это нормально, если кто-то выращивает другую лигу. Китай пробует, США, может быть, пробует, но бесконечные деньги создают проблему.

И было бы здорово, если бы кто-то нашел решение или ввел регулирование. Да, стало сложнее... Хотя убедить футболистов приехать в «Ливерпуль» несложно. Если бы я позвонил миллиону игроков, они бы немедленно приехали сюда», – сказал тренер « ».

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