Марселино о вылете «Марселя» из ЛЧ: «Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Не жалею о замене вратаря перед серией пенальти, нам не повезло»
Тренер «Марселя» Марселино высказался о вылете клуба из квалификации ЛЧ.
Французский клуб уступил «Панатинаикосу» по сумме двух матчей (0:1, 2:1, по пенальти – 3:5).
Перед серией пенальти Марселино Гарсия Тораль заменил вратаря. Вышедший вместо Пау Лопеса Рубен Бланко не смог отразить ни одного из пяти ударов греческой команды.
«Я не жалею о решении заменить вратаря перед серией. Мы обсуждали это со всем штабом. Нам не повезло с пенальти, Рубен отбил один удар, но мяч все равно попал в ворота.
Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время… Сегодня детали сыграли не в нашу пользу.
В целом по двум играм мы заслужили выход. Надеюсь, что в следующих играх мы продолжим играть так, как сегодня. Это будет означать, что мы на правильном пути», – сказал Марселино.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Кто бы что не говорил, Марсель каждый раз проваливается в ЛЧ. В этот раз вылетели от среднего клуба из Греции в квалификации. В прошлом сезоне отлетали середняку Бундеслиги почти без шансов. Это даже близко не команда, соответствующая уровню ЛЧ. Думается мне, что с такими темпами скоро Голландия и Португалия обгонят французов в рейтинге лиг.
Сливать ПАО из Греции - это просто позорище. Как Черчесов фарерцам. Времена когда греки были силой давно в прошлом. А Марсель имеет топ2 состав во Франции и такой конфуз
Больше жаль, что кто то из играющих Рейнджерс - ПСВ останется без ЛЧ в этом сезоне ровно как и год назад, когда эти же команды играли между собой в ПО
Держится только на Мбапе
Вообще не смотрю Лигу там смотреть не на что в плане футбола
Держится только на Мбапе