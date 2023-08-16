Марселино о вылете «Марселя» из ЛЧ: «Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Не жалею о замене вратаря перед серией пенальти, нам не повезло»

Теги Марсель Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Панатинаикос Рубен Бланко Пау Лопес Футбол

Тренер «Марселя» Марселино высказался о вылете клуба из квалификации ЛЧ.

Французский клуб уступил «Панатинаикосу» по сумме двух матчей (0:1, 2:1, по пенальти – 3:5). 

Перед серией пенальти Марселино Гарсия Тораль заменил вратаря. Вышедший вместо Пау Лопеса Рубен Бланко не смог отразить ни одного из пяти ударов греческой команды.

«Я не жалею о решении заменить вратаря перед серией. Мы обсуждали это со всем штабом. Нам не повезло с пенальти, Рубен отбил один удар, но мяч все равно попал в ворота. 

Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время… Сегодня детали сыграли не в нашу пользу.

В целом по двум играм мы заслужили выход. Надеюсь, что в следующих играх мы продолжим играть так, как сегодня. Это будет означать, что мы на правильном пути», – сказал Марселино. 

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15 комментариев

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Stas Politik
Марсель вылетел от команды, которая стоит на трансфермаркте почти в 5.5 раз меньше.
Кто бы что не говорил, Марсель каждый раз проваливается в ЛЧ. В этот раз вылетели от среднего клуба из Греции в квалификации. В прошлом сезоне отлетали середняку Бундеслиги почти без шансов. Это даже близко не команда, соответствующая уровню ЛЧ. Думается мне, что с такими темпами скоро Голландия и Португалия обгонят французов в рейтинге лиг.
+7
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Zagashtok
Ответ Stas Politik
Марсель вылетел от команды, которая стоит на трансфермаркте почти в 5.5 раз меньше. Кто бы что не говорил, Марсель каждый раз проваливается в ЛЧ. В этот раз вылетели от среднего клуба из Греции в квалификации. В прошлом сезоне отлетали середняку Бундеслиги почти без шансов. Это даже близко не команда, соответствующая уровню ЛЧ. Думается мне, что с такими темпами скоро Голландия и Португалия обгонят французов в рейтинге лиг.
Нидерланды уже их обогнали
+4
0
+4
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BHAf
Ответ trav
Он еще не уволен? Сливать ПАО из Греции - это просто позорище. Как Черчесов фарерцам. Времена когда греки были силой давно в прошлом. А Марсель имеет топ2 состав во Франции и такой конфуз
Тотальное невезение во 2 матче+ужасное судейство в 1
+3
0
+3
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User 0234
Думаю топ 3 португальских клуба будут уже лучше ПСЖ. А Марсель для них кормом будет
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Тарас Озбилиз
как можно назначать тренером команды главного криминального города франции чела с внешностью зашуганного додика? вратаря выпустил дубового вместо разогретого отстоявшего 120 минут + доверяет первый удар челу который заруинил матч в добавленное, когда у греков первый удар под перекладину от чела который забил пенальти на 97. очевидная тренерская истерика.
+1
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trav
Он еще не уволен?
Сливать ПАО из Греции - это просто позорище. Как Черчесов фарерцам. Времена когда греки были силой давно в прошлом. А Марсель имеет топ2 состав во Франции и такой конфуз
0
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Василий Монксик
позор для Марселя и всего французского футбола
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BARCA_10
типичный Марсель, выходят 4 место в группе, даже с неожиданным поворотом событий как в прошлой ЛЧ будучи на 2 месте по ходу матча последнего тура в итоге пропустили от шпор на 90+ и откатились на 4 место, либо же вылеты от не самых сильных команд в ПО

Больше жаль, что кто то из играющих Рейнджерс - ПСВ останется без ЛЧ в этом сезоне ровно как и год назад, когда эти же команды играли между собой в ПО
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Andrey Yaroslavtsev
Тренерский штаб ещё приплёл.
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Артем Гладских
Ответ Stas Politik
Марсель вылетел от команды, которая стоит на трансфермаркте почти в 5.5 раз меньше. Кто бы что не говорил, Марсель каждый раз проваливается в ЛЧ. В этот раз вылетели от среднего клуба из Греции в квалификации. В прошлом сезоне отлетали середняку Бундеслиги почти без шансов. Это даже близко не команда, соответствующая уровню ЛЧ. Думается мне, что с такими темпами скоро Голландия и Португалия обгонят французов в рейтинге лиг.
так и будет! Футбол в Франции падает в уровне!
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gagikstavka2023@mail.ru
Ответ Stas Politik
Марсель вылетел от команды, которая стоит на трансфермаркте почти в 5.5 раз меньше. Кто бы что не говорил, Марсель каждый раз проваливается в ЛЧ. В этот раз вылетели от среднего клуба из Греции в квалификации. В прошлом сезоне отлетали середняку Бундеслиги почти без шансов. Это даже близко не команда, соответствующая уровню ЛЧ. Думается мне, что с такими темпами скоро Голландия и Португалия обгонят французов в рейтинге лиг.
Так Лига 1 уже давно полное унылие
Держится только на Мбапе
Вообще не смотрю Лигу там смотреть не на что в плане футбола
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gagikstavka2023@mail.ru
Ответ Stas Politik
Марсель вылетел от команды, которая стоит на трансфермаркте почти в 5.5 раз меньше. Кто бы что не говорил, Марсель каждый раз проваливается в ЛЧ. В этот раз вылетели от среднего клуба из Греции в квалификации. В прошлом сезоне отлетали середняку Бундеслиги почти без шансов. Это даже близко не команда, соответствующая уровню ЛЧ. Думается мне, что с такими темпами скоро Голландия и Португалия обгонят французов в рейтинге лиг.
Так Лига 1 уже давно полное унылие
Держится только на Мбапе
0
0
0
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BARCA_10
Ответ trav
Он еще не уволен? Сливать ПАО из Греции - это просто позорище. Как Черчесов фарерцам. Времена когда греки были силой давно в прошлом. А Марсель имеет топ2 состав во Франции и такой конфуз
греки впервые с сезона 2006/07 могут вывести 2 команды в группу ЛЧ
0
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Stas Politik
Ответ BARCA_10
типичный Марсель, выходят 4 место в группе, даже с неожиданным поворотом событий как в прошлой ЛЧ будучи на 2 месте по ходу матча последнего тура в итоге пропустили от шпор на 90+ и откатились на 4 место, либо же вылеты от не самых сильных команд в ПО Больше жаль, что кто то из играющих Рейнджерс - ПСВ останется без ЛЧ в этом сезоне ровно как и год назад, когда эти же команды играли между собой в ПО
Судя по тому, как Рейнджерс провел прошлую ЛЧ, в которой обновил антирекорд турнира, вылетев с 6 поражениями и разницей 3:22, вряд-ли бы я назвал их достойными Лиги Чемпионов.
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