Марселино о вылете «Марселя» из ЛЧ: «Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Не жалею о замене вратаря перед серией пенальти, нам не повезло»

Тренер «Марселя» Марселино высказался о вылете клуба из квалификации ЛЧ.

Французский клуб уступил « » по сумме двух матчей (0:1, 2:1, по пенальти – 3:5).

Перед серией пенальти заменил вратаря. Вышедший вместо Пау Лопеса Рубен Бланко не смог отразить ни одного из пяти ударов греческой команды.

«Я не жалею о решении заменить вратаря перед серией. Мы обсуждали это со всем штабом. Нам не повезло с пенальти, Рубен отбил один удар, но мяч все равно попал в ворота.

Судьба не хотела, чтобы мы прошли дальше. Мы создали много моментов, мы превосходили соперника на протяжении всей игры, даже в дополнительное время… Сегодня детали сыграли не в нашу пользу.

В целом по двум играм мы заслужили выход. Надеюсь, что в следующих играх мы продолжим играть так, как сегодня. Это будет означать, что мы на правильном пути», – сказал Марселино.

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