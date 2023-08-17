«Дженоа» арендует Малиновского с правом выкупа за 10 млн евро. Руслан провел в «Марселе» полгода
Руслан Малиновский возвращается в Италию через полсезона после трансфера.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Марсель» отдаст его «Дженоа» в аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Полузащитнику осталось пройти медосмотр.
Украинец покинул «Аталанту» в январе 2023 года. В Лиге 1 у него 20 матчей и 1 гол. Подробно со статистикой Малиновского можно ознакомиться здесь.
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