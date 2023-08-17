«Дженоа» арендует Малиновского с правом выкупа за 10 млн евро. Руслан провел в «Марселе» полгода

Руслан Малиновский возвращается в Италию через полсезона после трансфера.

Как утверждает инсайдер , « » отдаст его « » в аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Полузащитнику осталось пройти медосмотр.

Украинец покинул «Аталанту» в январе 2023 года. В Лиге 1 у него 20 матчей и 1 гол. Подробно со статистикой Малиновского можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?