«Дженоа» арендует Малиновского с правом выкупа за 10 млн евро. Руслан провел в «Марселе» полгода

Теги Марсель Аталанта лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Дженоа Руслан Малиновский Фабрицио Романо Футбол

Руслан Малиновский возвращается в Италию через полсезона после трансфера.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Марсель» отдаст его «Дженоа» в аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Полузащитнику осталось пройти медосмотр.

Украинец покинул «Аталанту» в январе 2023 года. В Лиге 1 у него 20 матчей и 1 гол. Подробно со статистикой Малиновского можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Ильдар Исмагилов
Очевидно, что выкупать не будут
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Александр Штин
Какая то жуткая деградация, от одного из лучших игроков чемпионата Бельгии, то игры в заштатном Дженоа. И прошло не так много времени.
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