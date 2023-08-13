Вингер «Марселя» Ундер перешел в «Фенербахче». «Зенит» интересовался Дженгизом как заменой Малкому

Теги Зенит Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция Фенербахче высшая лига Турция трансферы Дженгиз Ундер Футбол

Дженгиз Ундер перешел из «Марселя» в «Фенербахче».

Ундер подписал с «Фенербахче» четырехлетний контракт. В воскресенье турецкий клуб официально представил 26-летнего вингера.

Напомним, Ундером интересовался «Зенит», который видел в вингере сборной Турции замену Малкому. Однако, по словам агента Ундера, конкретных предложений от питерского клуба не поступало.

В Лиге 1-2022/23 Ундер отметился 5 голами и 4 ассистами в 37 матчах за «Марсель». Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/Fenerbahce

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8 комментариев

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Streetbor
если верить спортсу Зенит интересуется всеми, особенно Дзанольо бгг
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Удар Кержакова
Вот редис, а я так ждал его в Зените.
+5
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heathen
Это были только слухи, не более...
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Alex8007
Опять наш зенит отшили, да что же такое (((
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Пушка_Кутепова
Он же сегодня гол забил за Марсель
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WelcomeBackPURE
Ответ Streetbor
если верить спортсу Зенит интересуется всеми, особенно Дзанольо бгг
Ну так по бюджету они могут, а то разваривали, тут вопрос ) привет Галстукоеду, его давно ждет тюрьма
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Дмитрий9779
Ответ Alex8007
Опять наш зенит отшили, да что же такое (((
Напомни,сколько трансферов этим летом сорвалось у Спартака?Ах да,это же другое😁
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