Вингер «Марселя» Ундер перешел в «Фенербахче». «Зенит» интересовался Дженгизом как заменой Малкому
Дженгиз Ундер перешел из «Марселя» в «Фенербахче».
Ундер подписал с «Фенербахче» четырехлетний контракт. В воскресенье турецкий клуб официально представил 26-летнего вингера.
Напомним, Ундером интересовался «Зенит», который видел в вингере сборной Турции замену Малкому. Однако, по словам агента Ундера, конкретных предложений от питерского клуба не поступало.
В Лиге 1-2022/23 Ундер отметился 5 голами и 4 ассистами в 37 матчах за «Марсель». Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: twitter.com/Fenerbahce
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