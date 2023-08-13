Вингер «Марселя» Ундер перешел в «Фенербахче». «Зенит» интересовался Дженгизом как заменой Малкому

Дженгиз Ундер перешел из «Марселя» в «Фенербахче».

Ундер подписал с « » четырехлетний контракт. В воскресенье турецкий клуб официально представил 26-летнего вингера.

Напомним, интересовался « », который видел в вингере сборной Турции замену Малкому. Однако, по словам агента Ундера, конкретных предложений от питерского клуба не поступало.

В Лиге 1-2022/23 Ундер отметился 5 голами и 4 ассистами в 37 матчах за « ». Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/Fenerbahce

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