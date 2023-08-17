«Локо» близок к продаже Изидора за 7 млн евро «Марселю». Сделку могут закрыть в ближайшие дни

«Марсель» близок к подписанию Вильсона Изидора.

По информации «Чемпионата», сделка по трансферу нападающего « » может быть закрыта в ближайшие дни.

Подписание Изидора обойдется «Марселю» в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что француз согласовал с « » условия контракта.

В этом сезоне Изидор забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб, проведя на поле 251 минуту. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?