«Локо» близок к продаже Изидора за 7 млн евро «Марселю». Сделку могут закрыть в ближайшие дни

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор Чемпионат.com деньги Футбол

«Марсель» близок к подписанию Вильсона Изидора.

По информации «Чемпионата», сделка по трансферу нападающего «Локомотива» может быть закрыта в ближайшие дни.

Подписание Изидора обойдется «Марселю» в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что француз согласовал с «Марселем» условия контракта.

В этом сезоне Изидор забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб, проведя на поле 251 минуту. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.

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26 комментариев

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Roman
Ответ Утя Ваткин
Взяли за 3.5 продали за 7. Маловато конечно. Но больше никто не даст.
Нормально, в итоге французов очень удачно Рангник привез. Бека за 5,5 брали, отдали за 12 плюс бонусы, Изидора за 3,5 брали, отдаем за 7.
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Александр Романов
Странно, что ему давали играть только отрезками, несмотря на его продуктивную игру
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Локомотивище
Очень нравится Изидор, жаль будет если уйдет.
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Матвей Суицидин
Ответ Roman
Нормально, в итоге французов очень удачно Рангник привез. Бека за 5,5 брали, отдали за 12 плюс бонусы, Изидора за 3,5 брали, отдаем за 7.
Бека-бека там скис совсем. Очень удачно его сплавили. Да и 7 за Изидора хорошая цена.
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Serega Ac-Milan
Печально, если уйдет
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Роман Хапилов
Ответ Александр Романов
Странно, что ему давали играть только отрезками, несмотря на его продуктивную игру
Да тут ничего странного нет на самом деле. Выходя в старте, он играл не очень сильно. Его фишкой был выход на замену, а вот почему со старта у него мало что получалось - это загадка
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Юрий Луговой
да уж, нормальных футболистов как всегда распродаëм. С одним Дзюбой в нападении оставаться, как то не очень.
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Трент Резнор
Расскажет им как с Дзюбой играл, обзавидуются
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Фут.Боль
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Странное решение. По мне так вредное. ☺
Видимо, играет немалую роль желание самого игрока вернуться во Францию.
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Трент Резнор
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Головин уже поведал об этом.
Так он в Монако, а теперь пришло время Марселя узнать о «гребаной легенде»
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Islam Gasanov
Отличная сделка для Марселя,да и в принципе Локо тоже в плюсе ведь покупали два раза дешевле
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Юрий Луговой
Ответ Антимосковский
у вас и так клуб по игре в ноль проигрывет Факелу и Крыльям, распродавайте уже весь состав, ваше место - фнл.
А где ваше место в ПФЛ?
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Утя Ваткин
Взяли за 3.5 продали за 7. Маловато конечно. Но больше никто не даст.
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as009595@icloud.com
Ответ Roman
Нормально, в итоге французов очень удачно Рангник привез. Бека за 5,5 брали, отдали за 12 плюс бонусы, Изидора за 3,5 брали, отдаем за 7.
Да привез, но зато в таблице Локо скатился в такую яму), думаю не отбили даже деньги на Рангника и его команду этими продажами
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Слава Трунов
жалко, если уйдет
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che kaif
Играл с Дзюбиньо теперь будет с Обамеянгом
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abdulakushev@yandex.ru
Смысл его за 7 отдавать? Какая альтернатива??
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Оригинальный Ник
Ответ Roman
Нормально, в итоге французов очень удачно Рангник привез. Бека за 5,5 брали, отдали за 12 плюс бонусы, Изидора за 3,5 брали, отдаем за 7.
Получается, Рангник был хорошим менеджером?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Фут.Боль
Видимо, играет немалую роль желание самого игрока вернуться во Францию.
А него есть большое желание? Ну тогда держать не стоит.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Трент Резнор
Расскажет им как с Дзюбой играл, обзавидуются
Головин уже поведал об этом.
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Ben Khanovich Solo
Жаль, конечно, что уходит, но продают за неплохие деньги.
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Railway/
Печально, но логично. Нет особого смысла бороться за высокие места, поэтому при возможности продать игрока за хорошие деньги - лучше отпустить. А сезон мы явно будем играть в статусе середняка.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Странное решение. По мне так вредное. ☺
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Vostok16
Неееет,не уходи.
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