«Локо» близок к продаже Изидора за 7 млн евро «Марселю». Сделку могут закрыть в ближайшие дни
«Марсель» близок к подписанию Вильсона Изидора.
По информации «Чемпионата», сделка по трансферу нападающего «Локомотива» может быть закрыта в ближайшие дни.
Подписание Изидора обойдется «Марселю» в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что француз согласовал с «Марселем» условия контракта.
В этом сезоне Изидор забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за клуб, проведя на поле 251 минуту. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна здесь.
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