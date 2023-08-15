Гвардиола о календаре: «Посмотрите, сколько «крестов» с начала сезона. Игроки не отдыхают, летят в Азию или Америку, где проводят тяжелые матчи на плохих полях и травмируются»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола пожаловался на плотный график после травмы Кевина де Брюйне.

«Во время моей первой предсезонки в «Барселоне» у нас было 25 дней на подготовку к стартовому матчу – отборочной игре в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас было 4-5 дней.

Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически.

В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они получают травмы – или получат в дальнейшем, потому что остались без этих 25 дней на подготовку», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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23 комментария

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евГений
Ответ blаncо
Футболистам топ-лиг нужно собрать петицию с требованием урезать им зарплату в процентном соотношении в обмен на сокращение количества игр. Пойдут на это? Конечно нет. Получать зарплату приятно, а ударно пахать - ну так себе...
🤡🤡🤡

Хоть им миллиарды платить, человеческое тело не выдержит таких нагрузок.

Такую простую истину не понимает только дурак, который по советской привычке жлобится на успешных людей
+24
-5
+19
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Михо
Пеп прав, столько травм топов давно не было
+20
-7
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blаncо
Футболистам топ-лиг нужно собрать петицию с требованием урезать им зарплату в процентном соотношении в обмен на сокращение количества игр. Пойдут на это? Конечно нет. Получать зарплату приятно, а ударно пахать - ну так себе...
+11
-6
+5
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Carver
Эти игроки получают именно столько, потому что они играют столько. Клубу даже с деньгами Ман Сити нужно зарабатывать на турне в Азии и Америке.
+5
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Ничего Смешного
Я как понимаю, футболисты даже месяц не отдохнули… после такого сезона, это очень мало, учитывая ЧМ
+4
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instasamka
Ответ blаncо
Футболистам топ-лиг нужно собрать петицию с требованием урезать им зарплату в процентном соотношении в обмен на сокращение количества игр. Пойдут на это? Конечно нет. Получать зарплату приятно, а ударно пахать - ну так себе...
Тебе как большевику должно быть все равно, сколько получают футболисты. А вот то, что от этих увеличений страдает качество футбола и его зрелищность тебя видимо не волнует. И да, я сомневаюсь, что ты даже спортивный пакет на Тв покупаешь, небось смотришь в интернете через левые сайты матчи и возмущаешься, что эти миллионеры тебя не развлекают.
+7
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arspurs9
Ответ евГений
🤡🤡🤡 Хоть им миллиарды платить, человеческое тело не выдержит таких нагрузок. Такую простую истину не понимает только дурак, который по советской привычке жлобится на успешных людей
А причем тут человеческое тело? Это вопрос к тренерам, не к игрокам. Такая нагрузка исключительно из за тренеров. Кто-то заставляет того же Пепа выпускать КДБ в каждом матче? Или Холланда? Или всех остальных? Вроде нет.
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vaniaEee
Есть вина Пепа в этом
Его Сити закупался люто и был одним из клубов взвинтивших трансферный рынок, теперь приходиться гонять по всяким Азиям всем абсолютно и зарабатывать копейку
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Усы Годзиллы
Ответ blаncо
Футболистам топ-лиг нужно собрать петицию с требованием урезать им зарплату в процентном соотношении в обмен на сокращение количества игр. Пойдут на это? Конечно нет. Получать зарплату приятно, а ударно пахать - ну так себе...
по твоему игроки 50 игр сыграли и все, отдыхают?

как думаешь, всякие тренировки и те же перелеты между играми бывают?

Организм банально не выдерживает.

Раньше не играли в таком объёме в такие сжатые сроки. В прошлом сезоне многие топ клубы играли матч на третий день и еще ЧМ провели.
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Velirpa
шарлатан прав, конечно, когда Гахён из Dreamcatcher узнала, что их карточки дорогие, то попросила фанатов не покупать их, слабо Пепу попросить его фанатов не ходить на матчи МС/перестать покупать мерч, или это все в воздух?
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glock17
Ответ Михо
Пеп прав, столько травм топов давно не было
Сити мог бы не летать в Азию
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Vir_Cotto
Ответ евГений
🤡🤡🤡 Хоть им миллиарды платить, человеческое тело не выдержит таких нагрузок. Такую простую истину не понимает только дурак, который по советской привычке жлобится на успешных людей
По советской привычке? Интересно конечно, кто тут в комментах дурак.
В советской стране было множество успешных людей: космонавты, спортсмены, актёры и режиссёры, музыканты, писатели и т.д. Может быть (даже наверняка) кто-то на них "жлобился", как вы выразились, но для основной массы населения они были героями и кумирами.
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Bender rules
Ответ евГений
🤡🤡🤡 Хоть им миллиарды платить, человеческое тело не выдержит таких нагрузок. Такую простую истину не понимает только дурак, который по советской привычке жлобится на успешных людей
Ну а если руководство придет к игрокам и скажет: ребят, отказываемся от всех этих турне и еще пары каких нибудь турниров, как вы понимаете это бьет по доходам, получать вы будете меньше, интересно что игроки ответят?
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instasamka
Ответ Velirpa
шарлатан прав, конечно, когда Гахён из Dreamcatcher узнала, что их карточки дорогие, то попросила фанатов не покупать их, слабо Пепу попросить его фанатов не ходить на матчи МС/перестать покупать мерч, или это все в воздух?
А тебе слабо не ходить на работу, чтобы коллегам подняли зарплату? Давай начнём с малого, с твоей пятёрочки.
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Итачи Учиха
Ответ vaniaEee
Есть вина Пепа в этом Его Сити закупался люто и был одним из клубов взвинтивших трансферный рынок, теперь приходиться гонять по всяким Азиям всем абсолютно и зарабатывать копейку
Т.е. Реал и МЮ с Барсой до этого семечки щелкали?
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Ola BP
Ответ vaniaEee
Есть вина Пепа в этом Его Сити закупался люто и был одним из клубов взвинтивших трансферный рынок, теперь приходиться гонять по всяким Азиям всем абсолютно и зарабатывать копейку
Уже больше 20 лет гоняют по Америкам и Азиям.
Футбол - бизнес. И зарплаты этих бедных ребятишек исходят в первую очередь от бизнеса, а не от того что они умеют гонять мяч.
Календарь надо разгружать именно по ходу сезона, но никак не во время летних сборов.
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