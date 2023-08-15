Гвардиола о календаре: «Посмотрите, сколько «крестов» с начала сезона. Игроки не отдыхают, летят в Азию или Америку, где проводят тяжелые матчи на плохих полях и травмируются»
Пеп Гвардиола пожаловался на плотный график после травмы Кевина де Брюйне.
«Во время моей первой предсезонки в «Барселоне» у нас было 25 дней на подготовку к стартовому матчу – отборочной игре в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас было 4-5 дней.
Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически.
В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они получают травмы – или получат в дальнейшем, потому что остались без этих 25 дней на подготовку», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Хоть им миллиарды платить, человеческое тело не выдержит таких нагрузок.
Такую простую истину не понимает только дурак, который по советской привычке жлобится на успешных людей
Его Сити закупался люто и был одним из клубов взвинтивших трансферный рынок, теперь приходиться гонять по всяким Азиям всем абсолютно и зарабатывать копейку
как думаешь, всякие тренировки и те же перелеты между играми бывают?
Организм банально не выдерживает.
Раньше не играли в таком объёме в такие сжатые сроки. В прошлом сезоне многие топ клубы играли матч на третий день и еще ЧМ провели.
В советской стране было множество успешных людей: космонавты, спортсмены, актёры и режиссёры, музыканты, писатели и т.д. Может быть (даже наверняка) кто-то на них "жлобился", как вы выразились, но для основной массы населения они были героями и кумирами.
Футбол - бизнес. И зарплаты этих бедных ребятишек исходят в первую очередь от бизнеса, а не от того что они умеют гонять мяч.
Календарь надо разгружать именно по ходу сезона, но никак не во время летних сборов.