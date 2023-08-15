Гвардиола о календаре: «Посмотрите, сколько «крестов» с начала сезона. Игроки не отдыхают, летят в Азию или Америку, где проводят тяжелые матчи на плохих полях и травмируются»

Пеп Гвардиола пожаловался на плотный график после травмы Кевина де Брюйне.

«Во время моей первой предсезонки в «Барселоне» у нас было 25 дней на подготовку к стартовому матчу – отборочной игре в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас было 4-5 дней.

Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически.

В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они получают травмы – или получат в дальнейшем, потому что остались без этих 25 дней на подготовку», – отметил главный тренер « ».

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