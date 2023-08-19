«Локомотив» сделал предложение по Борре, форвард «Айнтрахта» не настроен на переход (Херман Гарсия Грова)
«Локомотив» сделал официальное предложение, чтобы подписать Борре.
Московский клуб заинтересован в 27-летнем нападающем франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэле Сантосе Борре.
«Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре. Хотя оно близко к тому, на что рассчитывает «Айнтрахт», сам нападающий не оценивает это направление как приемлемое в ближайшей перспективе», – описал ситуацию журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова.
В прошлом сезоне Борре провел 32 матча в чемпионате Бундеслиги и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас». Подробную статистику колумбийца можно посмотреть здесь.
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