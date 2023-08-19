«Локомотив» сделал предложение по Борре, форвард «Айнтрахта» не настроен на переход (Херман Гарсия Грова)

Теги Локомотив Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Рафаэль Борре Футбол

«Локомотив» сделал официальное предложение, чтобы подписать Борре.

Московский клуб заинтересован в 27-летнем нападающем франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэле Сантосе Борре.

«Локомотив» сделал крупное официальное предложение, чтобы подписать Рафаэля Сантоса Борре. Хотя оно близко к тому, на что рассчитывает «Айнтрахт», сам нападающий не оценивает это направление как приемлемое в ближайшей перспективе», – описал ситуацию журналист TyC Sports и Radio La Red Херман Гарсия Грова.

В прошлом сезоне Борре провел 32 матча в чемпионате Бундеслиги и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас». Подробную статистику колумбийца можно посмотреть здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Григорьев
с такой статистикой за прошлый сезон 🤣уже бы не выпендривался,в Локо хоть в основу поставят.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Pivovarov
Ответ Сергей Григорьев
с такой статистикой за прошлый сезон 🤣уже бы не выпендривался,в Локо хоть в основу поставят.
Да пусть сразу в Акрон идет, там легендой станет. Л - логика.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atonce
Борря Рроттенбберг??
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4181
Лучше купите Гарре с КС.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Владимир Тищенко
Да,уж 2 года в 32 матчах и 2 голевых это достижение конечно 🔥🤟 вот это настоящий форвард ни что что ваши Месси, МБАППЕ, Холланды😂😂💪
Что-то подобное писали про Бонгонда, который в РПЛ оказался топом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Pivovarov
Из Бундеслиги в забаненную неизвестно насколько РПЛ? В клуб, который в ней даже не в числе лидеров.
Переход мечты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvint(ksk)
Ответ Mark Safa
Комментарий удален модератором
В залоговые было : «не хочет в Мир РПЛ.» быстро они исправили ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Ответ Сергей Григорьев
с такой статистикой за прошлый сезон 🤣уже бы не выпендривался,в Локо хоть в основу поставят.
Борре добротный нап. В целом всегда неплохо забивал. Так-то в Бундеслиге и Азмун не блестал да и Кордоба супербомбардиром не был. А для РПЛ Борре может оказаться топом. Всяко лучше Сарвели.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Защита и ещё раз защита - это то что нужно Локо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Тищенко
Ответ Dmitry Orlov
Что-то подобное писали про Бонгонда, который в РПЛ оказался топом.
Я хотя не фанат Мясных но соглашусь Бонгонда для нашего дворового футбола это топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ kvint(ksk)
Не хочет в русский мир. Иноагент, проклятый
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ 4181
Лучше купите Гарре с КС.
А чего не Мбаппе сразу?
Крылья уже дали понять, что Гарре не продаётся.
Да и денег на трансферы у Локо сейчас не особо, судя по всему.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Ответ Сергей Григорьев
с такой статистикой за прошлый сезон 🤣уже бы не выпендривался,в Локо хоть в основу поставят.
У него до этого хороший сезон, да и объективно, сейчас почти каждый предпочтёт остаться в европейском чемпионате, а не переходить в клуб из России
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
я просто кричу, зачем тратить бюджетные деньги на футбол, академии,школы? если не самый слабый клуб рассматривает форварда с статистикой 2+2, у нас так плохо с молодыми?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Крутой нап, однозначно усилил бы "Локо". В финале Лиги Европы решил исход в пользу своей команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
27 лет,2+2,локомотив тоже должен быть не настроен на его переход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Боря не хочет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Рзянин
Нужно брать, в каждом локомотиве должно быть немного Борри, а то как-то не правильно это... В борре главное не статистика, а душа.... Проверено Легендой!!!))))))🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Локомотив сделал предложение по Борре мся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Антони Ванден Борре правильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Борре просто боится конкуренции с Тзюбой😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvint(ksk)
Не хочет в русский мир. Иноагент, проклятый
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
error505
статистика у него конечно не очень, но для нашего чемпионата будет нормально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Нагорнов
Его цзшником поставим?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий