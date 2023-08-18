Ещенко верит в чемпионство «Спартака»: «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Краснодар» – в топ-5»

Андрей Ещенко верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Интрига в точно будет. Малком ушел из « », да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдет время, пока новички привыкнут и адаптируются.

А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. « » и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.

Мой топ-пять по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», , «Локомотив», «Краснодар», – сказал бывший футболист « ».

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