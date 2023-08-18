Ещенко верит в чемпионство «Спартака»: «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Краснодар» – в топ-5»
Андрей Ещенко верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.
«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушел из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдет время, пока новички привыкнут и адаптируются.
А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.
Мой топ-пять по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», – сказал бывший футболист «Спартака».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Мне просто интересно, какие предложения есть у желающих её сменить.