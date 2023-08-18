Ещенко верит в чемпионство «Спартака»: «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Краснодар» – в топ-5»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Андрей Ещенко премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Футбол

Андрей Ещенко верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушел из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдет время, пока новички привыкнут и адаптируются.

А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.

Мой топ-пять по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», – сказал бывший футболист «Спартака».

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10 комментариев

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T622222
Блажен кто…
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Доктор Верховцев
Ответ Игорь М.
Верить можно во что угодно, даже в сменяемость власти в РФ, но реальность немного вносит коррективы
А на что бы ты хотел сменить власть?
Мне просто интересно, какие предложения есть у желающих её сменить.
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Adjusted
Ответ Игорь М.
Верить можно во что угодно, даже в сменяемость власти в РФ, но реальность немного вносит коррективы
Так говоришь будто сменяемость власти это что-то хорошее. Вот, допустим, на Украине сменяемость власти в полный рост. И как, нравятся результаты?
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munhin
так себе эксперт ))
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Сергей Жарковский
Ой насмешил!👍
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Олег Сагайдачный
Надежда умирает последней.
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Kashmir727
Кто еще не дал прогноз из КБ причастных? Осталась только девушка бывшего владельца и Ледяхов, которого просто не могут найти. И у всех Спартак -шампиньон. Секту из души не вытравишь ничем.
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Вячеслав Котов
серьёзный юморист
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