«Свету нормально, видно Брайана?» Тарасов пошутил про Идову в проекте «Плохие футболисты» от «Коммент.Шоу»

Дмитрий Тарасов пошутил про Брайана Идову и освещение.

Бывшие игроки « » стали гостями проекта «Плохие футболисты» от «Коммент.Шоу».

Выпуск начался с шутки , предположившего, что Идову может быть плохо видно при недостаточном освещении.

«Свету все нормально там, видно ?» – громко спросил Тарасов и сам засмеялся после своей реплики. Сидевший рядом с ним Идову пил из кружки в тот момент и фыркнул, отреагировав на шутливый вопрос.

«Можно вот это чуть сюда забрать? А то подумают, что я здесь один сижу!» – добавил Тарасов, рассуждая о распределении света.

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