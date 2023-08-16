«Свету нормально, видно Брайана?» Тарасов пошутил про Идову в проекте «Плохие футболисты» от «Коммент.Шоу»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Брайан Идову Родина Медиа Футбол

Дмитрий Тарасов пошутил про Брайана Идову и освещение.

Бывшие игроки «Локомотива» стали гостями проекта «Плохие футболисты» от «Коммент.Шоу».

Выпуск начался с шутки Тарасова, предположившего, что Идову может быть плохо видно при недостаточном освещении.

«Свету все нормально там, видно Брайана?» – громко спросил Тарасов и сам засмеялся после своей реплики. Сидевший рядом с ним Идову пил из кружки в тот момент и фыркнул, отреагировав на шутливый вопрос.

«Можно вот это чуть сюда забрать? А то подумают, что я здесь один сижу!» – добавил Тарасов, рассуждая о распределении света.

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17 комментариев

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Верховный Лорд
Было бы странно, если бы из этого рта что то годное вылетело
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Balt
Ну это не расизм, это просто Тарасов. Тут даже обижаться как-то не уместно ибо Тарасов это изменить не в силах - это врождённое как форма ушей или стопы, т.е. часть его идентичной особенности.
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VanyaVanya063
Спортс спасибо за такие спортивные новости ! Держите уровень!
+8
-1
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Локоть Артеста
Внук Ваганыча. Я давно пытаюсь понять что в футболе делал Тарасов? Футболист он ниже среднего, надёжностью никогда не славился, играть перестал давно. Разве что в качестве столба на тренировках его использовали.
+3
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arspurs9
Хм, это вполне стандартная шутка в спортивном кругу, я ее неоднократно слышал. Просто парни друг с другом шутят по своему, странная реакция в комментария от настоящих оплотов комедии)
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Роберт Дауни-средний
Ответ Локоть Артеста
Внук Ваганыча. Я давно пытаюсь понять что в футболе делал Тарасов? Футболист он ниже среднего, надёжностью никогда не славился, играть перестал давно. Разве что в качестве столба на тренировках его использовали.
до сих пор перед глазами как он пять лет назад в матче Зенит-Локо вышел на поле и через пару минут удалился)))
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Пикачу82
Ответ Роберт Дауни-средний
до сих пор перед глазами как он пять лет назад в матче Зенит-Локо вышел на поле и через пару минут удалился)))
А мог привести парочку или пенальти придумать и вместе с пенальти удалиться. Так что это еще не самый худший вариант....
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blаncо
Как там его будущий беременный малыш поживает?
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Василий Монксик
Тарасов это диагноз))
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Shadow1882
Не так плоха шутка, как тот факт, что из часового интервью именно это попало в новостную ленту спортса
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РедАктор
Вердикт: глуповато, но не наказуемо. Продолжаем наблюдение
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razoblachitel
сам пошутил, сам засмеялся. классический пример гениального юмора
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Олег Пашинин
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Ответ Локоть Артеста
Внук Ваганыча. Я давно пытаюсь понять что в футболе делал Тарасов? Футболист он ниже среднего, надёжностью никогда не славился, играть перестал давно. Разве что в качестве столба на тренировках его использовали.
в период карьеры Тарасова в Локомотиве я смотрел все матчи,его точно нельзя назвать слабым футболистом,когда он был готов физически то в отборе и на втором этаже это был очень ценный игрок
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Фахрик
Ответ Роберт Дауни-средний
до сих пор перед глазами как он пять лет назад в матче Зенит-Локо вышел на поле и через пару минут удалился)))
и он успел немного поржать с Дзюбой-соперником прямо во время игры
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