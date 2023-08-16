«Свету нормально, видно Брайана?» Тарасов пошутил про Идову в проекте «Плохие футболисты» от «Коммент.Шоу»
Дмитрий Тарасов пошутил про Брайана Идову и освещение.
Бывшие игроки «Локомотива» стали гостями проекта «Плохие футболисты» от «Коммент.Шоу».
Выпуск начался с шутки Тарасова, предположившего, что Идову может быть плохо видно при недостаточном освещении.
«Свету все нормально там, видно Брайана?» – громко спросил Тарасов и сам засмеялся после своей реплики. Сидевший рядом с ним Идову пил из кружки в тот момент и фыркнул, отреагировав на шутливый вопрос.
«Можно вот это чуть сюда забрать? А то подумают, что я здесь один сижу!» – добавил Тарасов, рассуждая о распределении света.
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