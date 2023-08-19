«Рома» хотела арендовать Лукаку. «Челси» отказал – форварда надеются продать
«Рома» связывалась с «Челси» на предмет трансфера Ромелу Лукаку.
Как сообщает сайт ASRomaLive со ссылкой на Sky Sport, на днях итальянский клуб инициировал контакты с «синими», чтобы понять, возможен ли переход 30-летнего нападающего на правах аренды
Ответ со стороны «Челси» поступил незамедлительно. Лондонский клуб не намерен отдавать Лукаку в аренду. В «Челси» все еще надеются оформить полноценную продажу форварда.
«Рома» контактировала с десятью нападающими с момента начала трансферной кампании: от Скамакки до Мораты, включая Арнаутовича, Абеля Руиса, Сапату и других. Приоритетной целю был Мората, по этому поводу была встреча в Риме. Была также попытка арендовать Лукаку, но «Челси» такая форма трансфера никоим образом не устраивает», – описал ситуацию журналист Анджело Манджанте.
В августе застопорились переговоры о переходе форварда «Ювентуса» Душана Влаховича в «Челси». Обсуждение этого трансфера было напрямую связано с возможной продажей Ромелу Лукаку туринскому клубу.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
13 комментариев