«Рома» хотела арендовать Лукаку. «Челси» отказал – форварда надеются продать

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Марко Арнаутович Ромелу Лукаку Альваро Мората Дуван Сапата Джанлука Скамакка Абель Руис Футбол

«Рома» связывалась с «Челси» на предмет трансфера Ромелу Лукаку.

Как сообщает сайт ASRomaLive со ссылкой на Sky Sport, на днях итальянский клуб инициировал контакты с «синими», чтобы понять, возможен ли переход 30-летнего нападающего на правах аренды

Ответ со стороны «Челси» поступил незамедлительно. Лондонский клуб не намерен отдавать Лукаку в аренду. В «Челси» все еще надеются оформить полноценную продажу форварда.

«Рома» контактировала с десятью нападающими с момента начала трансферной кампании: от Скамакки до Мораты, включая Арнаутовича, Абеля Руиса, Сапату и других. Приоритетной целю был Мората, по этому поводу была встреча в Риме. Была также попытка арендовать Лукаку, но «Челси» такая форма трансфера никоим образом не устраивает», – описал ситуацию журналист Анджело Манджанте.

В августе застопорились переговоры о переходе форварда «Ювентуса» Душана Влаховича в «Челси». Обсуждение этого трансфера было напрямую связано с возможной продажей Ромелу Лукаку туринскому клубу.

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13 комментариев

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Evgen_Hazard
Я не могу поверить, что Лукаку такой тупой, что профукал все шансы. Везде себе испортил репутацию и как итог в 30 лет — фактически закончил карьеру для игры в топ-клубе. А что самое великолепное — сам всё сломал без чьей либо помощи
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Артур Азимов
Моуриньо и Лукаку с третьей попытки? Сомневаюсь, что он стал лучше после МЮ
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талгат таганский
как бы на бороде не остался по итогу
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ман сити фейк
Ждём возвращение в Эвертон. Как раз там с Мопе смотрелись бы отлично
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NartApsua
Судя по всему, Челси очень надеется по итогу получить предложение из Саудовской Аравии.
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Старый Волк
Желаю ему за все его «поступки» закончить европейскую футбольную карьеру и отправиться на заработки в пустыню
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Тарас Озбилиз
лукака пошла по рукам
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<~Inter~>
Ответ Артур Азимов
Моуриньо и Лукаку с третьей попытки? Сомневаюсь, что он стал лучше после МЮ
Моуру нужен временный вариант из-за травмы Абрахама
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KeriLLo
Ответ Evgen_Hazard
Я не могу поверить, что Лукаку такой тупой, что профукал все шансы. Везде себе испортил репутацию и как итог в 30 лет — фактически закончил карьеру для игры в топ-клубе. А что самое великолепное — сам всё сломал без чьей либо помощи
Болельщики его вряд ли бы приняли, но при должном отношении он мог и в Челси реабилитироваться, игроки полностью сменились, тренера нет при котором было то вью, руководство поменялось, зп высокая, казалось бы - усердно тренируйся, выходи и показывай уровень, но он слишком тупой, видимо.
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<~Inter~>
Ответ NartApsua
Судя по всему, Челси очень надеется по итогу получить предложение из Саудовской Аравии.
так ему может уже места там не остаться. Клуб который им интересовался за это время подписал Неймара, Малкома и сейчас вроде как закрывают Митровича
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