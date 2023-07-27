Лаутаро о поведении Лукаку по отношению к «Интеру»: «Я разочарован. Мы с партнерами пытались дозвониться Ромелу, он не отвечал»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Ромелу Лукаку Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес разочарован тем, как Ромелу Лукаку повел себя по отношению к «Интеру».

Напомним, миланский клуб хотел сохранить нападающего в составе, но отказался от нового трансфера из-за того, что Ромелу стал вести переговоры с «Ювентусом». 

– Какова твоя точка зрения по этому вопросу?

– Я был разочарован, это правда. Я тоже пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и моим партнерам по команде. После стольких лет совместной игры, после стольких событий, пережитых вместе, я был разочарован. Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего.

– Но ожидал ли ты такого поведения?

– Нет, – сказал нападающий «Интера».

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6 комментариев

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fRsk
Лукака просто 🤡
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red hikkikomori
На даче был, там связь плохая)
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Зверёк
Может деньги кончились на трубе,могли бы подкинуть..
+2
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rigobersong
Позор Лукаку, для меня одно из главных разочарований последних лет, так за него после МЮ радовался, а он 2 раза просто опрокинул Интер:)
+3
-1
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Artur Turik
Вот знаете Кавани? Игрок без единого хейтера, так вот, Лукаку его полная противоположность.
0
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