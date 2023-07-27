Лаутаро о поведении Лукаку по отношению к «Интеру»: «Я разочарован. Мы с партнерами пытались дозвониться Ромелу, он не отвечал»

Лаутаро Мартинес разочарован тем, как Ромелу Лукаку повел себя по отношению к «Интеру».

Напомним, миланский клуб хотел сохранить нападающего в составе, но отказался от нового трансфера из-за того, что стал вести переговоры с «Ювентусом».

– Какова твоя точка зрения по этому вопросу?

– Я был разочарован, это правда. Я тоже пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и моим партнерам по команде. После стольких лет совместной игры, после стольких событий, пережитых вместе, я был разочарован. Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего.

– Но ожидал ли ты такого поведения?

– Нет, – сказал нападающий «Интера».

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