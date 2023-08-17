«МЮ» или «Тоттенхэму» стоит арендовать Лукаку. Его статистика впечатляет, он способен приносить победы». Йорк о форварде «Челси»

Дуайт Йорк предложил «Манчестер Юнайтед» снова подписать Ромелу Лукаку.

« совершенно точно до сих пор достаточно хорош для клуба из первой шестерки. Думаю, «МЮ» или « » стоит оформить его краткосрочную аренду и платить ему часть зарплаты.

Что бы ни говорили про Лукаку, у него очень впечатляющая статистика, он не получает должного уважения. Если у вас есть заряженный Лукаку, который хочет за вас играть, то у вас есть игрок, способный приносить победы и создавать проблемы любому сопернику.

«МЮ» много потратил на Хейлунда, но если ты хочешь соревноваться с лучшими, то Лукаку – как раз тот игрок, который способен забить 15-20 голов за сезон, а это бесценно и встречается редко.

Лукаку всего 30 лет, он доказал свой бомбардирский уровень. Тот, кто возьмет его в краткосрочную аренду, поступит правильно», – заявил экс-форвард « » в интервью OLGB.

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