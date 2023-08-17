«МЮ» или «Тоттенхэму» стоит арендовать Лукаку. Его статистика впечатляет, он способен приносить победы». Йорк о форварде «Челси»
Дуайт Йорк предложил «Манчестер Юнайтед» снова подписать Ромелу Лукаку.
«Ромелу Лукаку совершенно точно до сих пор достаточно хорош для клуба из первой шестерки. Думаю, «МЮ» или «Тоттенхэму» стоит оформить его краткосрочную аренду и платить ему часть зарплаты.
Что бы ни говорили про Лукаку, у него очень впечатляющая статистика, он не получает должного уважения. Если у вас есть заряженный Лукаку, который хочет за вас играть, то у вас есть игрок, способный приносить победы и создавать проблемы любому сопернику.
«МЮ» много потратил на Хейлунда, но если ты хочешь соревноваться с лучшими, то Лукаку – как раз тот игрок, который способен забить 15-20 голов за сезон, а это бесценно и встречается редко.
Лукаку всего 30 лет, он доказал свой бомбардирский уровень. Тот, кто возьмет его в краткосрочную аренду, поступит правильно», – заявил экс-форвард «МЮ» в интервью OLGB.
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Еще круче будет увидеть Лукаку у тен Хага в футболке Тоттенхэма 😂
Только МЮ вряд ли второй раз наступит на те же грабли)
А Леви тот еще жук, в итоге Боули ему доплатит за Лукаку, а не наоборот
ахахах, без проблем