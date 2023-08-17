«МЮ» или «Тоттенхэму» стоит арендовать Лукаку. Его статистика впечатляет, он способен приносить победы». Йорк о форварде «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Дуайт Йорк Ромелу Лукаку Футбол

Дуайт Йорк предложил «Манчестер Юнайтед» снова подписать Ромелу Лукаку.

«Ромелу Лукаку совершенно точно до сих пор достаточно хорош для клуба из первой шестерки. Думаю, «МЮ» или «Тоттенхэму» стоит оформить его краткосрочную аренду и платить ему часть зарплаты.

Что бы ни говорили про Лукаку, у него очень впечатляющая статистика, он не получает должного уважения. Если у вас есть заряженный Лукаку, который хочет за вас играть, то у вас есть игрок, способный приносить победы и создавать проблемы любому сопернику.

«МЮ» много потратил на Хейлунда, но если ты хочешь соревноваться с лучшими, то Лукаку – как раз тот игрок, который способен забить 15-20 голов за сезон, а это бесценно и встречается редко.

Лукаку всего 30 лет, он доказал свой бомбардирский уровень. Тот, кто возьмет его в краткосрочную аренду, поступит правильно», – заявил экс-форвард «МЮ» в интервью OLGB.

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30 комментариев

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Streetbor
Лукаку это тот тип, который будучи игроком МЮ тренировался с Интером ещё до трансфера и засирал команду. Короткая же память у бывших.
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ARIGAMI ARIGAMI
Мю: Не надо, уже обожглись
+16
-3
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Numunu
Ответ DolJun
было бы круто увидеть ромелу у 7хага в футболке мю
//было бы круто увидеть ромелу у 7хага в футболке мю//

Еще круче будет увидеть Лукаку у тен Хага в футболке Тоттенхэма 😂
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Born is the King
В Тоттенхэме будет как раз под стать
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лукаку способен приносить победы. Приносить победы Манчестер Сити, добавил он.
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a2wai
Вряд ли Манчестер Юнайтед будет заходить в эту реку дважды)
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Mezomorf
Шо, опять?
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Eclatsport
Пусть пылит в Челсе
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Unwar25
Арендовать? Давайте покупайте.
Только МЮ вряд ли второй раз наступит на те же грабли)
А Леви тот еще жук, в итоге Боули ему доплатит за Лукаку, а не наоборот
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Игорь Буев
уж лучше вернуть самого йорка, толку будет не меньше.
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Е.Р.
МУ и тотенхему надо скинуться на Лакаку и подарить его Сити безвозмездно.
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ExcusezMoi
Боюсь что вариант с Тоттенхэмом звучит слишком реалистично 😔
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BARCLAYS
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Он что пьёт или что? Я лучше Головина взял бы в М Ю
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Чёрный тюльпан
Йорк - ярчайший дебилоид! Когда он рот раскрывает, то тупость просто заполняет пространство вокруг него.
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Steppenwolf
Он будучи молодым был зачастую ленивым, а как в 30 лет заставить его бороться с лишним весом вообще загадка. И вообще, что всю жизнь будем ехать на тридцатилетних + форвардах, не надоело ?
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
В МЮ он не нужен. Он уже возвращался в тот же Челси, результат я думаю помнят если не все, то многие
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Усатый КозлоБык ©
Двойная черная скала в воротах МЮ?
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Elik1989
А что это заряженный уже в Ювентус /Интер не переходит?
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DolJun
было бы круто увидеть ромелу у 7хага в футболке мю
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edward_freeman
едрить какой умный, короткая аренда, ещё и зп платить не всю, а часть
ахахах, без проблем
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arspurs9
Любопытно, должунчик специально караулит на этой ветке и ставит всем минусы, кто шутит над Челси?)
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WelcomeBackPURE
В Мю он же не играл
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Ksandvankneshas
И немедленно затянулся.
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Igor Shalamov
просто один черный видит себя в молодости в лице второго черного
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arspurs9
Так пусть тогда играет в Челси, вроде у них из этого списка самые большие проблемы с забитыми мячами
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