Моратти о Лукаку и «Ювентусе»: «Лучше, чтобы таких игроков в «Интере» не было. Нельзя делать так, как он»

Массимо Моратти считает, что Ромелу Лукаку не нужен «Интеру» из-за переговоров с «Юве».

Ранее стало известно, что бельгийский форвард договорился с «Ювентусом» через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ. Однако на данный момент переход не состоялся, так как «бьянконери» смогут позволить себе этот трансфер только в случае ухода Душана Влаховича.

«Из команды ушел такой прекрасный нападающий, как . Заменить его будет непросто. Теперь нам нужен хороший нападающий, чтобы стремиться к титулу.

Умышленно не упоминаю . Мне не понравились его обещания [верности] и заявления в тот момент, когда он вел переговоры с другим клубом. Это не понравилось каждому болельщику «Интера».

Я был разочарован таким отношением. Лучше, чтобы таких игроков в «Интере» не было. Мы так себя не ведем. Так делать нельзя», – сказал бывший владелец « » в интервью Notizie.com.

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!