Моратти о Лукаку и «Ювентусе»: «Лучше, чтобы таких игроков в «Интере» не было. Нельзя делать так, как он»
Массимо Моратти считает, что Ромелу Лукаку не нужен «Интеру» из-за переговоров с «Юве».
Ранее стало известно, что бельгийский форвард договорился с «Ювентусом» через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ. Однако на данный момент переход не состоялся, так как «бьянконери» смогут позволить себе этот трансфер только в случае ухода Душана Влаховича.
«Из команды ушел такой прекрасный нападающий, как Эдин Джеко. Заменить его будет непросто. Теперь нам нужен хороший нападающий, чтобы стремиться к титулу.
Умышленно не упоминаю Ромелу Лукаку. Мне не понравились его обещания [верности] и заявления в тот момент, когда он вел переговоры с другим клубом. Это не понравилось каждому болельщику «Интера».
Я был разочарован таким отношением. Лучше, чтобы таких игроков в «Интере» не было. Мы так себя не ведем. Так делать нельзя», – сказал бывший владелец «Интера» Массимо Моратти в интервью Notizie.com.
Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!
– Эмоции сильные, год назад я пережил с этой командой большое событие. «Интер» очень многое мне дал, и я надеюсь проявить себя еще лучше, чем в прошлый раз.
Я словно вернулся домой. В Милане мне и моей семье было действительно хорошо благодаря отношению других людей, фанатов, партнеров. С первого дня каждый старался мне помочь.
– Что вас привлекло в возможности вернуться в «Интер»?
– Страстные фанаты, партнеры, а также шанс поработать с нашим тренером. Мы поддерживали связь на протяжении всего сезона. Я думаю, что тренер хорошо справляется, и я хочу внести свой вклад. Команда в прошлом сезоне играла здорово. Жаль, скудетто взять не удалось, но она выиграла два важных трофея. Нужно продолжать в том же духе.
Я хочу поблагодарить всех своих партнеров. Я хотел вернуться, но и они убеждали совершить этот трансфер. Они для меня как семья, как братья.
Я рад вернуться. Я каждый день буду стараться изо всех сил ради того, чтобы порадовать фанатов и партнеров, – сказал нападающий, арендованный у «Челси».
Какая-то логическая цепочка пропадает в словах и действиях Лукаку. Скандально ушел из Челси в аренду, так же скандально ушел и из Интера. Вряд ли Бавария Барселона и Реал, о которых он мечтает, захотят когда-либо такого игрока))