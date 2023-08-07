Моратти о Лукаку и «Ювентусе»: «Лучше, чтобы таких игроков в «Интере» не было. Нельзя делать так, как он»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимо Моратти Эдин Джеко Ромелу Лукаку Футбол

Массимо Моратти считает, что Ромелу Лукаку не нужен «Интеру» из-за переговоров с «Юве».

Ранее стало известно, что бельгийский форвард договорился с «Ювентусом» через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ. Однако на данный момент переход не состоялся, так как «бьянконери» смогут позволить себе этот трансфер только в случае ухода Душана Влаховича.

«Из команды ушел такой прекрасный нападающий, как Эдин Джеко. Заменить его будет непросто. Теперь нам нужен хороший нападающий, чтобы стремиться к титулу.

Умышленно не упоминаю Ромелу Лукаку. Мне не понравились его обещания [верности] и заявления в тот момент, когда он вел переговоры с другим клубом. Это не понравилось каждому болельщику «Интера».

Я был разочарован таким отношением. Лучше, чтобы таких игроков в «Интере» не было. Мы так себя не ведем. Так делать нельзя», – сказал бывший владелец «Интера» Массимо Моратти в интервью Notizie.com.

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!

9 комментариев

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Лукаку совершил мерзкий поступок) Он заслужил, чтобы его тренировал физрук Макс)
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Прям добавить нечего, кроме того что Лукаку, получается под.... ал Интер второй раз к ряду перед сезоном только в этот раз ещё время есть
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Чалханоглу где-то икает
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Форвард Ромелу Лукаку прокомментировал возвращение в «Интер» после года в «Челси».

– Эмоции сильные, год назад я пережил с этой командой большое событие. «Интер» очень многое мне дал, и я надеюсь проявить себя еще лучше, чем в прошлый раз.

Я словно вернулся домой. В Милане мне и моей семье было действительно хорошо благодаря отношению других людей, фанатов, партнеров. С первого дня каждый старался мне помочь.

– Что вас привлекло в возможности вернуться в «Интер»?

– Страстные фанаты, партнеры, а также шанс поработать с нашим тренером. Мы поддерживали связь на протяжении всего сезона. Я думаю, что тренер хорошо справляется, и я хочу внести свой вклад. Команда в прошлом сезоне играла здорово. Жаль, скудетто взять не удалось, но она выиграла два важных трофея. Нужно продолжать в том же духе.

Я хочу поблагодарить всех своих партнеров. Я хотел вернуться, но и они убеждали совершить этот трансфер. Они для меня как семья, как братья.

Я рад вернуться. Я каждый день буду стараться изо всех сил ради того, чтобы порадовать фанатов и партнеров, – сказал нападающий, арендованный у «Челси».

Какая-то логическая цепочка пропадает в словах и действиях Лукаку. Скандально ушел из Челси в аренду, так же скандально ушел и из Интера. Вряд ли Бавария Барселона и Реал, о которых он мечтает, захотят когда-либо такого игрока))
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ахахах когда Милан или Юве ради бабла в принтере кидают игроки, это нормально) Маразматик лицемерный.
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Моратти всегда был благородным человеком. Часто даже в ущерб Интеру.
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Ответ Справедливости Ради
Прям добавить нечего, кроме того что Лукаку, получается под.... ал Интер второй раз к ряду перед сезоном только в этот раз ещё время есть
В этот раз никакого времени нет) Из-за этого дурика Интер упустил того Ретеги) И сейчас продолжают искать напа, а уже скоро начало сезона)
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Ответ museum
Лукаку ведёт заочную борьбу с Феликсом за заание глупейшего игрока этого ТО.
в прошлогоднем летним ТО, значит, был Дибала походу?
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