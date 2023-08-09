«Челси» не устраивают условия «Юве» по Влаховичу – 40 млн евро и Лукаку. Переговоры проистановлены

«Челси» не устраивают требования «Ювентуса» за Душана Влаховича.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » настаивает на обмене на с доплатой в размере 40 миллионов евро. « » не намерен соглашаться на условия туринцев, в настоящее время переговоры приостановлены.

В настоящее время «Челси» рассматривает различные варианты заключения сделки. Отмечается, что Лукаку уже согласовал с «Ювентусом» трехлетний контракт.

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