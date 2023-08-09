«Челси» не устраивают условия «Юве» по Влаховичу – 40 млн евро и Лукаку. Переговоры проистановлены
«Челси» не устраивают требования «Ювентуса» за Душана Влаховича.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» настаивает на обмене Влаховича на Ромелу Лукаку с доплатой в размере 40 миллионов евро. «Челси» не намерен соглашаться на условия туринцев, в настоящее время переговоры приостановлены.
В настоящее время «Челси» рассматривает различные варианты заключения сделки. Отмечается, что Лукаку уже согласовал с «Ювентусом» трехлетний контракт.
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а так больше ничем.
Атака, конечно, недоукомплектована, но в крайнем случае пусть уж лучше Поч Лукаку усмирит, чем играть с сербским котом в мешке.
Ему даже номер не дали.
https://www.chelseafc.com/en/news/article/chelsea-squad-numbers-23-24-confirmed
Не найдет себе клуб или не уговорит Юве согласиться на условия Челси, то поедет в СА. То что трансферное окно у арабов закрывается позже, может Клоппу и не нравится, но для Челси это только плюс.