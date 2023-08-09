«Челси» не устраивают условия «Юве» по Влаховичу – 40 млн евро и Лукаку. Переговоры проистановлены

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Душан Влахович деньги Футбол

«Челси» не устраивают требования «Ювентуса» за Душана Влаховича.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» настаивает на обмене Влаховича на Ромелу Лукаку с доплатой в размере 40 миллионов евро. «Челси» не намерен соглашаться на условия туринцев, в настоящее время переговоры приостановлены.

В настоящее время «Челси» рассматривает различные варианты заключения сделки. Отмечается, что Лукаку уже согласовал с «Ювентусом» трехлетний контракт.

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17 комментариев

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Кокич
Влахович лучше Лукаку только тем, что моложе на 7 лет,
а так больше ничем.
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United
Проистановлены это сильно
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PokaNeBatya
Ответ benjamin92
80 млн + Лукаку и по рукам
Рукаку и по лукам
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Петя Петров
Уже которая орфографическая ошибка в названии за сегодня
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Тухель
Руководство Челси НБА пересмотрело? И чтобы доминировать решили подписать себе здорового серба? Уже сезон скоро начинается, а у Челси атаки практически и нет + травма Нкунку. Нафиг эти долгие переговоры с Юве, не хотят Лукаку + 20 млн, то пофиг другими трансферами надо заниматься.
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miguel_diaz
Если Влахович останется в следующем году просто за 40 продадут а то и меньше. Он будет дальше деградироввть
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DolJun
значит мандингос к сауддитам
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Amalfitano
Это отличное предложение. Влахович конечно тоже не айс, но он моложе и его можно будет еще продать. Особенно в условиях разогретого рынка и новообразования в виде чемпионата СА.
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Адепт Суперлиги
Ну и пусть остаются с Лукаку, который даже играть не будет, то есть вообще без нападающих, как в прошлом сезоне. Больные создания в Лондоне: тратят 2 сотни миллионов на 2 нонеймов с половиной сезона на высоком уровне: Энцо и Мудрика, и не могут доплатить жалких 20 лямов, чтобы избавиться от бельгийского шлака.
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Il_Capitano
Ответ Кокич
Влахович лучше Лукаку только тем, что моложе на 7 лет, а так больше ничем.
Плюс, не ноет про расизм или как к нему относились плохо в прошлой команде.
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Никита Тубольцев
Ответ Тухель
Руководство Челси НБА пересмотрело? И чтобы доминировать решили подписать себе здорового серба? Уже сезон скоро начинается, а у Челси атаки практически и нет + травма Нкунку. Нафиг эти долгие переговоры с Юве, не хотят Лукаку + 20 млн, то пофиг другими трансферами надо заниматься.
Юве инициировал переговоры по Лукаку, а не Челси.
Атака, конечно, недоукомплектована, но в крайнем случае пусть уж лучше Поч Лукаку усмирит, чем играть с сербским котом в мешке.
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Тухель
Ответ Никита Тубольцев
Юве инициировал переговоры по Лукаку, а не Челси. Атака, конечно, недоукомплектована, но в крайнем случае пусть уж лучше Поч Лукаку усмирит, чем играть с сербским котом в мешке.
Не будет Лукаку в Челси играть это просто факт.
Ему даже номер не дали.
https://www.chelseafc.com/en/news/article/chelsea-squad-numbers-23-24-confirmed
Не найдет себе клуб или не уговорит Юве согласиться на условия Челси, то поедет в СА. То что трансферное окно у арабов закрывается позже, может Клоппу и не нравится, но для Челси это только плюс.
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Il_Capitano
Ответ Георгий Кузьминых
Лукаку в Сериале более стабильно играет. Необьективные требования со стороны нерадзури. Ювентус таким темпами может оказаться без Лукаку, и будет думать куда пристроить Влаховича
Нерадзури это Интер, либо Аталанта
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